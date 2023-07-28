11歲英童門薩測驗滿分、智商贏愛因斯坦！台灣限18歲才能測 神童會被埋沒？門薩給解方

【撰文・黃靖文】

11歲英國籍港裔男童Adrian Li近日參加門薩（Mensa）入會考試，取得162分滿分，等於智力是全球人口前1%，甚至超過科學家愛因斯坦以及物理學家史蒂芬霍金的160分，讓全球驚嘆不已。 其實，門薩這個神祕的高智商組織，在台灣也有分會，幾乎每月都會舉辦入會考試，只有智商在前2%的民眾才能擁有入會資格，但與英國不同的是，台灣門薩只接受年滿18歲的成年人入會，有民眾質疑這樣的限制，可能會將「台灣神童」拒於門外。

台灣門薩理事長何季蓁解釋，各國門薩的年齡門檻各不相同，像是南韓也要求需要滿18歲，台灣門薩是登記為社團法人，所以只有滿18歲的成年人享有決策投票權，但門薩的理念是只要加入會員，就得互相平等對待，為了切合創會理念，台灣才會暫不開放未成年人加入。

何季蓁也提到另一個原因是，台灣門薩成立8年、2015年才開始活動，是個非常年輕的非營利組織，從理事長到考務工作人員幾乎都是義工，加上台灣門薩經常舉辦實體活動，考量未成年人的人身安全，因此國際門薩才會建議，先別開放未成年成員加入。

對於民眾認為可能會將「台灣神童」拒於門外，也提出是否能有預備會員的機制，何季蓁說，目前理事會成員已有在討論解方，未來也會朝降低台灣入會年齡門檻來進行。

台灣神童別擔心！ 還有其他加入方法

如果認為孩子天賦異稟，現在就希望讓他加入門薩組織，該怎麼做？何季蓁說，其實門薩也承認台灣20家醫療中心等級醫院提供的智力測驗，台灣門薩能協助未成年人，向國際門薩申請國際直接會員(Direct international Member)。

何季蓁解釋，門薩會員沒有國籍限制，也能隨時轉換各國會籍，因此只要是有公信力的智力測驗，都能獲門薩接受。

11歲神童男童智商162分 比愛因斯坦還聰明！

門薩協會1946年在英國創立，是由律師Roland Berrill與科學家Dr. Lancelot Ware共同創立，「Mensa」取自拉丁文的圓桌，意旨加入這個圓桌組織，不論種族、信仰、國籍、年齡，都能平等交流。

而其創立初衷是「辦個由聰明人組成的協會」，演變至今，門薩在全球各地，已經成為推展人類智力發展的龐大組織。

近日英國11歲神童Adrian Li通過測驗，測出擁有162分超高智商，為何會去參加測驗呢？根據倫敦地方媒體My London報導，他的母親Rachel Lau分享自己兒子的日常表現，2歲時就能讀出「University(大學)」這個複雜詞彙，小學就拿到各項學術獎項，所以才去參加測驗試試看。

Adrian本人也對測驗結果感到驚喜，他說：「原本只想考148分，從來沒想到能達到愛因斯坦的分數。」11歲的他，已經期許自己未來能取得劍橋醫學院文憑，成為心臟科醫師。

台灣門薩組織怎麼參加考試？加入有什麼好處？

台灣門薩幾乎每個月都會舉辦入會智力測驗，提供國際心理師協會承認的測驗，篩選出台灣智力前2%的人入會，考試前得先簽署測驗內容保密切結書，而且為了維持測驗的準確度，目前在台灣，每個人只能考2次。

以知識型網紅自居的「啾啾鞋」，就在2019年報考，並成功拿到「智商前1%高」的高智商認證，獲得加入門薩組織的資格。

當時啾啾鞋在影片中分享參與測試僅是好玩心態，他也認為，智商高也不一定代表未來能功成名就。

不過，成為門薩會員，到底有什麼好處？何季蓁分享，雖不像專業證照能直接對求職有實質幫助，但台灣門薩每個月都會辦活動，像是樂高機器人教學、遊艇釣魚派對、品酒活動等，都能提升會員凝聚力。

另外，世界各國的門薩協會也經常互相交流。「我們每月都會在北中南舉辦聚會，而且只要擁有會員資格，也能申請參加日本、南韓等國家的門薩活動」。

何季蓁說，台灣就曾接待過日本、西班牙等國的門薩成員，帶著他們逛夜市等等，也曾因為各國間的互助機制，意外促成台灣、荷蘭會員間的跨國戀曲，近期才結婚生子！

本文授權自今周刊，原文見此。

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