ChatGPT之父憂「AI搶走人類飯碗」 發「世界幣」需掃描虹膜領：經濟果實分全人類

今年轟動全球的ChatGPT背後母公司OpenAI執行長山姆·阿特曼(Sam Altman)在7月24日正式推出全新的加密貨幣世界幣(WorldCoin),其中引發熱烈討論的是世界幣必須透過掃描眼睛虹膜,為每一名用戶進行身分驗證,雖有侵害隱私的問題,但全球目前還是有超過200萬人已經通過驗證,世界幣在全球許多加密貨幣交易所上市後,幣價從發行價1.7美元迅速衝到3.58美元,飆漲約110%。

世界幣計畫是由阿特曼、布拉尼亞 (Alex Blania)以及諾文德史登(Max Novendstern)於2020年共同創立,計畫的幕後公司為Tools for Humanity,總部分別位於美國舊金山及德國柏林,該計畫的核心為「私人數位身分」,申請人必須透過世界幣的Orb裝置掃描自己的眼睛虹膜,經過驗證才能成功註冊。

Orb是一個球狀的硬體設備,用於掃描用戶的虹膜,將掃描資料透過密碼學加密轉換為一串數字代碼,這種驗證方式利用難以被複製和偽造的虹膜掃描,確保用戶的資料安全,經過驗證的私人數位身分將在網路世界中區分真人與人工智慧的身份,對未來網路世界發展至關重要,世界幣計畫成為解決AI重塑全球經濟問題的新利器。

據彭博社報導,其實阿特曼對於世界幣的想法於2019年就已經產生,背後是基於經濟學理論中的「全民基本收入(Universal Basic Income)」,因為擔心AI在未來可能會取代人類工作,讓人民失去生活收入,阿特曼期望可以透過加密貨幣公平地分配資金,幫助解決全球經濟不平等的問題。

全民基本收入目前還是一個嶄新概念,許多科技公司富豪如亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos) 、比爾蓋茲、馬斯克、祖克伯等,都曾公開提到這個理論,旨在確保每個人都能夠基本滿足生活需求,並提供穩定的經濟支持,然而,目前傳統的社會福利體系因複雜的行政程序、分配方式以及高昂的運營成本而難以實現。

世界幣計畫的目標是通過加密貨幣技術,創建更有效、更透明、更公平的全民基本收入體系,世界幣的理念在於建立一個去中心化的網絡,讓每個人都能擁有自己的「World ID」,透過虹膜掃描確認身份之後,認證機制便能處理資金的準確分配,這樣的設計將使世界幣計畫在全球範圍內能夠有效運作,減少了中間環節的浪費和不透明性。

隨著全球數位經濟不斷發展,阿特曼期望世界幣計畫能提供一個全新的方式來解決AI造成的經濟與社會問題,人工智慧的普及和發展已嚴重衝擊傳統經濟體系。

部分人士擔心隨著AI的發展,可能會進一步加劇經濟不平等,導致只有少數人獲益,但世界幣計畫的創立者們相信,透過全民基本收入的概念,可以讓每個人都能分享到數位經濟的紅利,實現更公平、更能持續長遠的經濟發展。

世界幣計畫也面臨著一些挑戰和疑慮,利用虹膜掃描作為身份認證的方式,引發了一些隱私和安全方面疑慮,此外,全民基本收入的實現需要足夠的資金支持和社會共識,這將是一個長期而複雜的過程。

目前虹膜掃描球的數量可能還不足以全面覆蓋全球各地,這可能導致在某些地區的使用門檻較高,使得世界幣計畫無法實現真正的全球化,儘管如此,世界幣計畫的推出仍然是一個重要的里程碑,為打造更安全、更可靠的數位身份驗證體系開闢了新的可能性,隨著世界幣計畫的不斷優化和完善,基於虹膜掃描的身份驗證方式將在數位世界發揮日趨重要的作用,為全球網路安全帶來新的保障。

目前世界幣的流通量為1.43億枚,其中有4,300萬枚世界幣將分配給在項目預啟動階段通過生物識別設備Orb驗證的用戶,另外1億枚世界幣將貸款給在美國境外的造市商。

世界幣的分配方式為75%的貨幣將分配給世界幣社群,其中大部分貨幣將分配給用戶,而另一部分將用於基金和網路運營,9.8%的貨幣將分配給初始開發團隊,主要包括Tools for Humanity和其他服務提供商,13.5%的世界幣將分配給Tools for Humanity的投資者,最後1.7%的世界幣將作為Tools for Humanity的儲備貨幣。

目前世界幣已經分發給全球超過200萬參與測試的用戶,每個通過Orb驗證的用戶可獲得25枚世界幣,並且未來也將獲得定期的空投(指免費獲得加密數位資產),後續官方將陸續揭露未來計畫。

