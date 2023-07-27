年輕人失業率逾2成、百大國企開發商倒閉！當外資都在撤 還放在中國的資產要怎操作？

【撰文‧林韋伶】

中國解封後經濟復甦情況不如預期，近期接連傳出中國年輕人失業率達21.38%、第二季經濟成長率保7失敗僅有6.3%、中國百大國企開發商也傳倒閉等，財信傳媒董事長謝金河在最新一集《數字台灣》節目中直指，中國就像罹患癌症一樣，不趕緊開刀處理問題恐愈來愈嚴重。

在最新一集《數字台灣》節目中，謝金河請來東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興與今周刊專欄作家乾隆來暢談中國經濟現況，在過往多數人都相對看好中國經濟表現之時，謝金河、陳松興與乾隆來就對中國經濟展望看法相對保守，兩位專家在節目中解釋背後的邏輯。

中國經濟走弱能靠消費？專家狠批：做夢

對於中國經濟數據表現不佳，有一派市場聲浪認為可以靠「搞消費」來解決，但陳松興直言：「我跟大家講那叫做夢，為什麼？因為中國的體制是壓制消費者，壓制老百姓。」陳松興分析，在中國國家主席習近平主政以來，目標就是要做軍事大國、經濟大國，因此把國家資源都擺在軍事與經濟建設上，根本不給民企，也忽略建構社會安全網，讓民眾相當沒有安全感。

「現實來說，今天不管中國推出什麼政策，老百姓是不會消費的，因為根本看不到未來，連工作都有問題嘛。」陳松興分析。

另一方面，其他國家家庭消費一般來講可能要占6、7成以上的比例，但在中國的比例一向偏低，「在這個時間點大家都沒有工作，怎麼有辦法幫忙消費呢？」陳松興解釋，這也是為何當全球基本上都處在通膨的狀況下，中國卻獨自陷在通縮中。

謝金河分享近年來的觀察指出，過往大家覺得中國世界工廠的供應鏈搬不走，但現在卻發現已經搬走了，美國在不知不知不覺中，讓中國的進口降至全球第三位。以往大家認為中國的生產優勢全世界無可取代，但現在慢慢發現印度可望成為亞洲新的生產基地、取代中國，在一旁還有印尼、泰國雙星拱月。

連日本龍頭企業都在撤出 乾隆來建議：中國資產反彈就離開

乾隆來則在節目中分享了一個有趣的故事，指出在中國公布經濟成長率那天，恰好有機會與中國華南第二大地主交流，當對方問：「你覺得這數字怎麼樣？」他因為有所顧忌回應相對保守，反而是對方犀利評論：「這個數字一定是假的」。

該地主分享他的觀察表示，中國經濟以很快的速度正在下滑，甚至開玩笑21.3%應該是就業率而不是失業率，因為他看到的許多年輕人都躺平了。

另一方面，乾隆來以日本知名企業Panasonic為例，在7月的時候，Panasonic宣佈要把在中國的產能撤回日本，並配合美國拜登政策加大在美國堪薩斯廠房的投資。乾隆來分析：「如果連日本龍頭企業這麼保守、穩健、長期的投資人，都開始在做這樣重大的投資轉變，代表這個趨勢是不會變的。」

在中國經濟一路萎縮的趨勢中，投資人在面對中國市場應該如何操作？乾隆來建議，在這個「多頭和空頭都投降的時候」，不需要再忍痛認賠殺低，因為中國不排除會有像樣的反彈，「但在反彈的過程中，本來就在裡面還有部位的人，應該想辦法要離開」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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