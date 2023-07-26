快訊

訂房網出包！1.3萬頂級套房誤標2200元 高雄承億酒店認賠了

畢業起薪高 消防系、生死系「獨占市場」 不怕少子化沒學生

全聯林敏雄情義相挺救中興電 「神祕藍姐」已潛藏10年

台積電9百億新封裝廠「絕版地」 是誰一通電話讓黃崇仁讓出？神推手是他！

聯合新聞網／ 今周刊
台積電董事長劉德音（中）與經濟部長王美花（左）、行政院前副院長沈榮津（右）通力合作，順利促成銅鑼科新廠投資案。今周刊提供
台積電董事長劉德音（中）與經濟部長王美花（左）、行政院前副院長沈榮津（右）通力合作，順利促成銅鑼科新廠投資案。今周刊提供

【撰文‧鄭鴻達、劉煥彥】

AI浪潮來襲，台積電為消化先進封裝訂單，向經濟部求助，經協調後相中銅鑼科一塊地。

這塊原為力積電屬意的地，「最強歐吉桑」沈榮津是如何靠一通電話，使黃崇仁大方讓地？

護國神山台積電，又有台灣擴廠新計畫！7月25日，台積電宣布斥資900億元，在竹科銅鑼園區興建最新一座先進封測廠。

由於人工智慧（AI）商機帶來的訂單大增，讓台積電上半年急尋擴充先進封測產能用地，最終確定落腳竹科銅鑼園區面積7.9公頃的工12、工13用地，準備新建月產能11萬片的12吋晶圓封測廠。

據《今周刊》掌握，台積電能快速取得「絕版地」的關鍵，就是原來有意在工12擴廠的力積電董事長黃崇仁，同意讓給台積電建廠。

力積電發言體系解釋，力積電前年開始在銅鑼園區的工16土地新建晶圓廠，並租下建廠用地對面的工12土地，作為工務所及堆放建材用途，並對該用地有優先權。

隨著力積電銅鑼新廠土木工程告一段落，進入設備裝機階段，且現有的工16建廠用地，足以支應未來銅鑼廠二期需求，加上台積電需求孔急，因此黃崇仁點頭同意讓出工12用地。

知情人士透露，該地的用水、用電、廢水處理等需求，先前早在力積電表態有意使用時就已確認過，因此不必再次進行環境影響差異分析（環差），預計今年底開始整地動工、2026年底建廠完成、最遲2027年第三季量產。

為產業奔走 沈榮津出馬協調

據了解，台積電該封測廠、預計每日用水約0.6萬公噸、用電量6萬瓩（kW），相關單位已評估此投資案用水、用電與廢水處理無虞。在建廠初期，將先以自來水供應，完工後，台積電將完全使用再生水。

事實上，本刊獨家掌握訊息，台積電這次能快速取得建廠土地，背後除了有行政部門跨部會總動員，最終讓黃崇仁點頭讓出土地的關鍵推手，則是行政院前副院長沈榮津。

時間倒回60天前。知情人士透露，台積電此次急尋擴建封測量能，是因AI商機來得又急又快，即使經過努力「喬」竹南科、龍潭科等廠產能後，訂單仍累積兩年都消化不完。

也因此，台積電在5月期間緊急致電經濟部部長王美花求援，王美花再向國科會主委吳政忠、竹科管理局了解後，發現銅鑼園區僅剩的工12、工13用地，尚無正式租約。

為促成台積電能先用這塊面積約7.9公頃的地，行政院副院長鄭文燦6月上旬展開多次跨部會協調，最終在6月19日終於敲定投資效益、落實建廠時間、戰略領先三項指標，統整經濟部、國科會兩部會意見，讓行政單位方向一致。

問題來了，力積電先前已表達有意在此擴廠，因此有必要和黃崇仁溝通。為此，行政院找來經濟部和行政院「老長官」沈榮津出馬，在5月31日親自致電黃崇仁說明，黃相當「阿莎力」，當下就答應「讓地」台積電，促成這樁900億元的投資案。

今周刊提供
今周刊提供

以國家優先 黃崇仁大方讓地

沈榮津大讚黃崇仁是「有情有義」的產業界大老，並透露他與黃崇仁是2、30年的老友，他當年還在工業局服務時，看到這位醫學博士不選擇當醫師，反而投入產業，「相當有熱忱。」令他覺得黃崇仁是一位很不簡單的人物。

沈榮津透露，自己曾任職於經濟部、行政院，對這兩單位熟稔，最初王美花向他提起此事，說台積電有意在銅鑼科投資，鄭文燦也說此事可討論，因此在取得黃崇仁支持後，六月開始積極溝通協調。他說政府一路走來，都有替產業著想，業者也會替政府著想，如此讓台灣產業能加速前進，「這是很好的事。」

至於如何讓黃崇仁在一通電話中，就大方讓地？沈榮津直言，他在電話中向黃崇仁提到台積電這項投資計畫「很急」，只要董事會一通過就要立刻蓋廠，且投資近900億元，可為當地創造約1500個就業機會。

此外，沈榮津也允諾黃崇仁，未來力積電若有相關需求，他一定會優先協助，因此「黃董」將整體國家半導體策略擺第一，「感心」地應允，表示如此決定可讓「國家戰略有顧到、產業有顧到，自己的事也有顧到。」因此樂於促成。

沈榮津強調，半導體先進製程、AI先進封裝都很重要，且投資進程很趕，產業要有整體配套，才能維持台灣的領先優勢。今天政府出面幫忙半導體資優生台積電，力積電也能站在「國家優先」的立場，「大家都是為了這塊土地，不是為了自己。感覺很好！」

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

電信三雄「價格戰」煙硝味濃　「499元吃到飽」將退場！5G、4G新月租低價方案一次看

即使退休，身邊仍必須留著司機與祕書！看台灣中小企業主世代交替：領先這麼多年，卻找不到下一棒

新加坡不是最愛了...中國富豪瘋移民　首選竟是「這國」！買房投資光一季就砸130億元

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

台積電9百億新封裝廠「絕版地」 是誰一通電話讓黃崇仁讓出？神推手是他！

AI浪潮來襲，台積電為消化先進封裝訂單，向經濟部求助，經協調後相中銅鑼科一塊地。這塊原為力積電屬意的地，「最強歐吉桑」沈榮津是如何靠一通電話，使黃崇仁大方讓地？

尋「秦」記落幕！陸經濟讓習近平頭大 債務像癌細胞擴散…老謝：戰狼該休兵了

糾結了近一個月的尋秦記，終於有了最後答案，秦剛被免去職務，由王毅回鍋接任，這個事件涉及中共中央人事鬥爭，但最令習近平頭疼的是中國的經濟問題。

TPASS上路通勤族省荷包…自駕族不願「棄車」成瓶頸 專家：先解決3件事

行政院豪擲兩百億預算，7月推出主打城際移動的TPASS通勤月票，吸引60萬人次購買，但除了替通勤族省荷包，專家學者多不看好能有效提高公共運輸使用量，問題究竟出在哪？

雲豹案判決重擊、中興電吞兩根跌停！林敏雄48小時火線力挺中興電內幕

雲豹裝甲車弊案在7月18日二審宣判，中興電工將被沒收20多億元不法所得，導致股價連吞兩根跌停，但在48小時後，全聯林敏雄出手相挺，能否讓中興電工迅速重整旗鼓？

AI教父快閃廣達！遇熱潮被英特爾誇幸運 黃仁勳兒女原來在做這行

輝達創辦人黃仁勳來台掀起熱潮，不只論壇擠爆人、週二(5/30)在COMPUTEX的媒體記者會，也吸引超過150家媒體與分析師參與，他一連5次提到要大家去廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）的攤位，直呼太棒了！ 隨後大批人潮跟著黃仁勳前往雲達展位，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，他還特別脫下招牌皮衣給楊麒令穿上，楊麒令對媒體透露，黃仁勳穿的皮衣品牌是Dunhill。

11檔觀光餐飲股如何挑？這檔1個月飆110％！1關鍵揭是「真熱還是假熱」

受惠疫後復甦，觀光旅遊與餐飲類股近半年表現強勁，近期在暑假概念題材下又創高峰。短線雖然炙熱，但基本面是否有撐？接下來行情又將何去何從？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦