台積電9百億新封裝廠「絕版地」 是誰一通電話讓黃崇仁讓出？神推手是他！

【撰文‧鄭鴻達、劉煥彥】

AI浪潮來襲，台積電為消化先進封裝訂單，向經濟部求助，經協調後相中銅鑼科一塊地。 這塊原為力積電屬意的地，「最強歐吉桑」沈榮津是如何靠一通電話，使黃崇仁大方讓地？

護國神山台積電，又有台灣擴廠新計畫！7月25日，台積電宣布斥資900億元，在竹科銅鑼園區興建最新一座先進封測廠。

由於人工智慧（AI）商機帶來的訂單大增，讓台積電上半年急尋擴充先進封測產能用地，最終確定落腳竹科銅鑼園區面積7.9公頃的工12、工13用地，準備新建月產能11萬片的12吋晶圓封測廠。

據《今周刊》掌握，台積電能快速取得「絕版地」的關鍵，就是原來有意在工12擴廠的力積電董事長黃崇仁，同意讓給台積電建廠。

力積電發言體系解釋，力積電前年開始在銅鑼園區的工16土地新建晶圓廠，並租下建廠用地對面的工12土地，作為工務所及堆放建材用途，並對該用地有優先權。

隨著力積電銅鑼新廠土木工程告一段落，進入設備裝機階段，且現有的工16建廠用地，足以支應未來銅鑼廠二期需求，加上台積電需求孔急，因此黃崇仁點頭同意讓出工12用地。

知情人士透露，該地的用水、用電、廢水處理等需求，先前早在力積電表態有意使用時就已確認過，因此不必再次進行環境影響差異分析（環差），預計今年底開始整地動工、2026年底建廠完成、最遲2027年第三季量產。

為產業奔走 沈榮津出馬協調

據了解，台積電該封測廠、預計每日用水約0.6萬公噸、用電量6萬瓩（kW），相關單位已評估此投資案用水、用電與廢水處理無虞。在建廠初期，將先以自來水供應，完工後，台積電將完全使用再生水。

事實上，本刊獨家掌握訊息，台積電這次能快速取得建廠土地，背後除了有行政部門跨部會總動員，最終讓黃崇仁點頭讓出土地的關鍵推手，則是行政院前副院長沈榮津。

時間倒回60天前。知情人士透露，台積電此次急尋擴建封測量能，是因AI商機來得又急又快，即使經過努力「喬」竹南科、龍潭科等廠產能後，訂單仍累積兩年都消化不完。

也因此，台積電在5月期間緊急致電經濟部部長王美花求援，王美花再向國科會主委吳政忠、竹科管理局了解後，發現銅鑼園區僅剩的工12、工13用地，尚無正式租約。

為促成台積電能先用這塊面積約7.9公頃的地，行政院副院長鄭文燦6月上旬展開多次跨部會協調，最終在6月19日終於敲定投資效益、落實建廠時間、戰略領先三項指標，統整經濟部、國科會兩部會意見，讓行政單位方向一致。

問題來了，力積電先前已表達有意在此擴廠，因此有必要和黃崇仁溝通。為此，行政院找來經濟部和行政院「老長官」沈榮津出馬，在5月31日親自致電黃崇仁說明，黃相當「阿莎力」，當下就答應「讓地」台積電，促成這樁900億元的投資案。

今周刊提供

以國家優先 黃崇仁大方讓地

沈榮津大讚黃崇仁是「有情有義」的產業界大老，並透露他與黃崇仁是2、30年的老友，他當年還在工業局服務時，看到這位醫學博士不選擇當醫師，反而投入產業，「相當有熱忱。」令他覺得黃崇仁是一位很不簡單的人物。

沈榮津透露，自己曾任職於經濟部、行政院，對這兩單位熟稔，最初王美花向他提起此事，說台積電有意在銅鑼科投資，鄭文燦也說此事可討論，因此在取得黃崇仁支持後，六月開始積極溝通協調。他說政府一路走來，都有替產業著想，業者也會替政府著想，如此讓台灣產業能加速前進，「這是很好的事。」

至於如何讓黃崇仁在一通電話中，就大方讓地？沈榮津直言，他在電話中向黃崇仁提到台積電這項投資計畫「很急」，只要董事會一通過就要立刻蓋廠，且投資近900億元，可為當地創造約1500個就業機會。

此外，沈榮津也允諾黃崇仁，未來力積電若有相關需求，他一定會優先協助，因此「黃董」將整體國家半導體策略擺第一，「感心」地應允，表示如此決定可讓「國家戰略有顧到、產業有顧到，自己的事也有顧到。」因此樂於促成。

沈榮津強調，半導體先進製程、AI先進封裝都很重要，且投資進程很趕，產業要有整體配套，才能維持台灣的領先優勢。今天政府出面幫忙半導體資優生台積電，力積電也能站在「國家優先」的立場，「大家都是為了這塊土地，不是為了自己。感覺很好！」

本文授權自今周刊，原文見此。

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