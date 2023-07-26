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尋「秦」記落幕！陸經濟讓習近平頭大 債務像癌細胞擴散…老謝：戰狼該休兵了

聯合新聞網／ 今周刊
圖片來源／今周刊
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【撰文．謝金河】

習總書記的頭痛時間

糾結了近一個月的尋秦記，終於有了最後答案，秦剛被免去職務，由王毅回鍋接任，這個事件涉及中共中央人事鬥爭，但最令習近平頭疼的是中國的經濟問題。

上週五，中共中央政治局會議討論救經濟的五大重點，一是內房的問題，二是地方債務，三是消費，四是就業，五是人民幣，其實核心問題只有一個，那就是美中角力下，生產基地外移，造成失業，房地產泡沫，影響消費支出，也造成人民幣的貶值壓力。

中國房地產業的泡沫危機，從恒大，融創，世茂，一路延伸到碧桂園，這些房企老早資不抵債，最後的壓力一定是銀行頂，最後金融體系一定千瘡百孔，地方債務也會愈陷愈深，就像癌細胞擴散般，最後吞噬整個國家的經濟。

但最嚴重的問題是年輕人失業率21.3%，北大副教授張丹丹把1600萬躺平族算進去，年輕人失業率高達46.5%，這是一個駭人的數字。中國16到24歲的人口有9600萬人，如果有超過4000萬人失業，那是很可怕的問題。

還有一個更可怕的是Datagoo公布的數據，中國90後的年輕人有1.75億人，其中有86.6%的人陷入負債壓力中，平均每人負債12萬人民幣，大家都債務纏身，根本沒有能力消費，這才是重中之重的核心問題。

另一個中國的大考驗是人口老化，到2035年，中國年滿60歲以上的老人達4億人，占總人口比率30%，2020年老年扶養比是19.7%，到2035年上升到30%，2050年到50%，2022年人行金融統計報告指出，中國家庭債務收入比已達124.4%，且快速上升中。

現在很多地方政府已經瀕臨破產，能賣的地也賣光了，處境更加困難。未來人口老化速度加快，養老金一定成問題，財政壓力會更沈重。

這兩天，中共中央出手救市，希望刺激股價上漲，深滬港股市都捧場上揚，但基本面才是核心。此時此刻，中國最需要的是與民生養，韜光養晦，戰狼應該休兵了，如果繼續跟全世界叫板，中國經濟危機將加速！

本文授權自今周刊，原文見此

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