雲豹案判決重擊、中興電吞兩根跌停！林敏雄48小時火線力挺中興電內幕

【撰文‧黃阡阡】

雲豹裝甲車弊案在7月18日二審宣判，中興電工將被沒收20多億元不法所得，導致股價連吞兩根跌停，但在48小時後，全聯林敏雄出手相挺，能否讓中興電工迅速重整旗鼓？

7月18日，重電飆股中興電工因涉及雲豹弊案，二審宣判將沒收20多億元，同時董事長江義福也遭判刑，消息一出，股價接連兩天吞下跌停。

但宣判48小時後，中興電的一則公告穩住市場信心。原來，中興電最大的法人董事盛元投資，其法人代表從原本的江義福，改派全聯暨元利建設董事長林敏雄次子林弘人。

各界都在問，為何林敏雄如此看好中興電，並在第一時間大動作力挺？

私交好 藉表態喚回市場信心

市場人士觀察，「法人代表改派為林弘人，大家都知道這一定是林敏雄的意思，像這樣的大咖大動作表態，目的是要讓市場相信中興電本業，找回大家的信心。」確實在這則公告發布後，21日中興電股價開盤即跌停打開。

但，究竟林敏雄與江義福，兩人有何淵源？知情人士透露，「他們其實認識很久，至少有20年的老交情，林敏雄也一直是中興電的『隱藏版』大股東。」翻開中興電十大股東列表，自然人藍阿文持有中興電1.78％股份，且持有長達10年，這位大股東正是林敏雄的妻子。

知情人士指出，林敏雄持股多年，兩人交情匪淺，江義福過去就詢問林是否有意派人進入董事會，但林始終興趣缺缺，「但這次二審後，林卻主動問江需不需要幫忙？一來可見林敏雄有情有義，在危機時刻為老朋友挺身而出；二來林敏雄當然不會隨便相挺，可見中興電這幾年確實經營得滿扎實。」

中興電投入新能源布局超過15年，但因涉及雲豹弊案，多年來彷彿抱著一顆「未爆彈」，雖然上訴二審後，江義福與律師多次在審理時解釋，說採購案有爭議零件僅占千分之幾，但最終仍被合議庭認定構成特別背信罪、詐欺取財罪。

中興電表示，對此判決將依法提起救濟，以維清白。

正當外界猜測，林敏雄次子的下一步，會不會順勢選任董事長，7月20日中興電就召開董事會，推舉中興電嘟嘟房停車事業群營運長江馥年出任董事長，會中也通過江義福出任中興電工集團總裁。

市場人士分析，「此舉是讓外界清楚，中興電經營團隊不受動搖，且照原訂計畫發展。」

面對外界對於中興電的後市發展，二審判決後，江義福也獨家向《今周刊》表示，「目前業務一切正常，當然認列相關損失會影響上半年表現，但今年上半年自結仍有小賺，對財務、業務皆無重大影響，且這是一次性打消，從訂單狀況來看營運，下半年會比上半年好，氫能發展仍在軌道上，全速前進持續推動。」

另外，中興電也發出重訊澄清，公司並未因宣判結果影響後續政府標案投標資格。

作為國內最大電力設備供應商，中興電2008年就投入新能源研發，並鎖定氫能，是國內少數已具海外競爭力的代表廠商。

從去年營收比重來看，中興電在綠能相關領域，有太陽光電、儲能、氫能，以及供電設備等占66％，服務案占20％，嘟嘟房、維運管理等則占14％。

氫能夯 掌握逾30國訂單

看好國際氫能發展，中興電去年在林口華亞園區租地打造四千坪的氫能生產基地，預計8月底完工亮相。7月初，江義福率先帶著《今周刊》記者實地走訪，廠區已進行試產，做的是甲醇重組氫氣模組，目前已銷售至全球逾30國，也是目前氫能發電市場的主要方式，可用於通信業的備用電源。

「這個生產基地是所有氫燃料電池的關鍵組件，全部都在這邊，包括日本Docomo、Softbank等通訊業者，都是用我們提供的零組件。」江義福強調，「中興電在氫能上是在『做項目』，不是在財務上募資的『玩項目』，我們2008年就投入到現在，就是要把氫能產業做起來。」

15年來，中興電陸續開發出甲醇重組製氫、燃料電池發電系統、貨櫃分散型加氫站，甚至跨入二輪與三輪的低功率氫能載具，目前已進行路測階段，整體在手訂單從去年的270億元，成長至340億元。

究竟在林敏雄的奧援下，中興電能否在這次的官司泥淖中脫身？關鍵還是回歸本業，中興電團隊得快速重整旗鼓，無論在訂單與營運表現上，要比以往交出更亮眼的成績，而且經營團隊要更加審慎，才能重拾投資人的信心。

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