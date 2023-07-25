華碩、廣達、緯創…「AI神山」漲到何時？美科技三巨頭財報找答案

本周投資人最關注的大事，依舊圍繞在AI概念股，包括緯創（3231）、廣達（2382）、華碩（2357）等指標股飆不停，周一（7/24）終場緯創強漲逾7％收158元，廣達直奔漲停248.5元、華碩亦366元亮燈！投資人都在問，這波熱潮能維持多久，或許很快能得到答案。 ●美國AI三巨頭秀財報 微軟、Google、Meta ●市場料美國聯準會升息1碼，這是最後一次了嗎？

重磅事件：AI軍備競賽開打 美國科技巨頭財報秀受矚目

本周，美國3家AI科技巨頭輪番公布4到6月財報。微軟、Alphabet將在7月25日公布財報，緊接著是Meta財報於26日公布。全球投資人都正關注，AI熱潮何時變成營收。未來這些科技巨頭，又會砸下多少資本，備戰這場AI軍備賽。

為了搶得生成式AI商機，科技巨頭勢必得砸下資源投資雲端運算中心與AI伺服器。這幾家科技巨頭的資本支出，將左右輝達、AMD等指標GPU廠獲利，也牽動台廠組裝供應鏈如緯創、廣達、華碩訂單。

最受關注的公司非微軟莫屬，近期他們不斷推出各類生成式AI產品，譬如率先將ChatGPT結合自家搜尋引擎Bing，還發表「Microsoft 365 Copilot」，能讓Word、Excel等常見工具軟體，增加AI分析表格、寫作提示、自動設計簡報等功能，發表收費機制後，可望能開始替微軟營收。

Google同樣在AI深耕多年，如今也發表自家大型語言模型「Google PaLM 2」，不讓微軟專美於前。未來若結合自家搜尋引擎與Android系統優勢，影響力勢必不亞於微軟。

Meta苦於臉書用戶成長衰退，加上元宇宙商機遲未發酵，執行長祖克柏近期除了押寶新社群平台「Threads」，還和微軟合作開發開源新生成式AI語言模型LlaMA 2。

台新投顧副總經理黃文清說明，AI的確有題材與未來市場爆發性，只不過離實際反映到公司營收，還需要一點時間。他建議，AI類股短線股價漲多、籌碼混亂，隨未來各公司財報出爐，投資人可能會開始檢視營收與本益比間的落差，讓相關概念股承壓。

美國聯準會主席鮑爾。圖／美聯社

重磅事件：Fed料升息1碼 這真是最後一次了嗎？

美國聯準會(Fed)將召開利率決策會議，並在台灣時間週四凌晨公布利率決策，市場普遍預估這次Fed會升息1碼。問題是，接下來還剩幾次升息？Fed主席鮑爾曾表明，有機會再升息1到2次。前主席柏南克(Ben Bernanke)則分析，這會是這波緊縮行動的最後一次升息。

鮑爾出席歐洲央行年度論壇擺出鷹派架式說：「核心通膨率2025年前難回到2%目標。」他說明，就業市場仍出乎預料緊俏，通膨比目標值高，Fed官員多數支持，今年至少再升息2次。

只不過，Fed前主席柏南克認為，「這很可能是最後一次」。他分析隨著房屋租金漲幅趨緩、汽車價格下降，未來6個月通膨會下滑至3%到3.5%。

黃文清分析，目前市場普遍預期升息1碼，後續暫停升息的可能性相當高，也讓市場多半正面看待這次利率決策會議。Fed利率走向左右全球資金流向，本周全球投資人目光，屆時都會聚焦在利率決策會議。

本文授權自今周刊，原文見此。

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