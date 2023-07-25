「女股神」出清中國股票、加碼台積電！昔日大讚中國的她看到了什麼？

【撰文．朱偉銓】

有「女股神」稱號的方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）近日投資組合顯示，由於開發中市場面臨經濟放緩挑戰，旗下的方舟創新ETF（ARKK-US）已將中國的投資持股全部出清，這項重大決策是在近期中國市場低迷的情況下，為了減少風險並優化投資組合而做出的戰略調整。

根據美國晨星公司(Morningstar)數據，方舟創新ETF目前的資產規模約90億美元，而伍德在上周的投資者研討會表示，她將策略的重點轉向了一些她特別看好的股票，例如特斯拉（TSLA-US）、加密貨幣交易所Coinbase（COIN-US）、Roku（ROKU-US）和Zoom（ZM-US）等。

而台積電近期營收因AI相關佔比偏低，難以彌補下游應用需求的下滑，導致其在上週四（7/20）的法說會中，再次下修美元營收至年減10%，這讓台積電的ADR股價在當晚重挫約5%，伍德卻在這時抓住機會，逢低加碼購入了2萬8909股台積電ADR股票。

據《MarketWatch》報導，方舟投資旗下的另一隻自動化科技與機器人ETF（ARKQ-US），賣出了近7萬2519股的通用汽車（GM-US）持股，然後以低價購入了2萬8909股的台積電ADR股票，增持幅度接近20%，以7/20收盤價97.86美元計算，此次購入約價值283萬美元（約新台幣8830萬元），或許是看好AI應用後續帶來的商機效應，伍德在6月份已經三度加碼台積電，總計購入價值1500萬美元的台積電股票（約新台幣4.7億元）。

伍德的方舟創新ETF在2020年時表現相當亮眼，當年度的報酬率高達152.82%，讓她獲得了「女股神」的美譽，投資界對她的能力和眼光都給予高度肯定。然而，隨後的市場變化卻讓她遭遇了巨大挑戰，美國科技股雖在2020年表現出色，但隨後遭遇了熊市衝擊，尤其是聯準會開始逐步升息，引發了對科技股的賣壓，這些因素使得方舟創新ETF股價從高點開始急速下跌，甚至一度跌幅高達80%。

市場動盪讓曾經風光無限的「女股神」伍德轉眼間跌落神壇，許多投資人也紛紛決定撤離她的基金，對她的信心受到極大考驗。

圖／Ark Invest

女股神的投資轉變：退出中國市場與新的投資目標

過去幾年，ARKK持有大量中國科技巨頭騰訊和房產平台貝殼找房的股票，不過伍德透露，如今已經完全退出對中國股票的投資，她強調，他們在熊市期間將策略集中在最有信心的領域以及中國股票，但現在就策略而言，該公司暫時不再接觸中國投資。

伍德曾對中國和其他新興市場的投資持樂觀態度，特別是在2020年，她對中國政府對疫情的應對印象深刻，當時，中國政府採取果斷的措施，迅速控制疫情擴散，並實施穩健的貨幣和財政政策，這使得中國經濟在全球疫情困擾下表現出相對強勁的回升勢頭，伍德稱讚中國在貨幣和財政政策方面的自律，認為這是中國在全球經濟中具有競爭力的重要因素之一。

然而，近來中國政府開始加強對國內富豪和科技業的管控，這使得伍德對中國的投資觀點開始轉變，這些管控措施引發了市場對於中國經濟和企業盈利前景的不確定性，投資者紛紛對中國股市表現轉趨謹慎，同時，伍德也對中國房地產市場的債務負擔感到擔憂，長期以來，中國房地產市場快速擴張，但這也帶來了不小的債務風險，這些問題讓伍德重新評估中國市場的風險與潛力。

方舟金融科技創新ETF（ARKF-US）仍持有電商平台京東的少數股份，但已經出售了拼多多和騰訊等其他中國公司的股票，不過，伍德並未完全否定中國的投資前景，她表示，隨著中國度過艱難時期，市場可能進入新的牛市周期，方舟仍有可能在未來增持中國相關股票。

值得一提的是，今年以來，伍德旗下基金的表現相當出色，ARKK累計漲幅約為57.35%，ARKF更是達到62.81%的累計漲幅，雖然近年表現不如以往，但伍德的投資策略依然受到全球關注。

本文授權自今周刊，原文見此。

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