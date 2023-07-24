年領股息133萬 拆解選股邏輯！謝富旭：找潛力股留意財報「這指標」

【撰文．盧沛甫】

今年以來，AI概念股股價表現亮眼，手中沒有相關個股的投資人不禁「望股興嘆」。不過與其追飆股，不如回歸基本面佳、適合長投標的，今周刊存股助理電子報總監謝富旭在《毛利小姐變有錢》節目中透露，透過紀律性的選股存股，2022年達標年領股息133萬，他在節目中分享選股邏輯。

謝富旭長期觀察1800家台灣企業，留意財報中毛利率衰退幅度小於營收衰退幅度的公司。選擇適合長期投資、股價合理標的進行觀察，篩選3策略：

1.從事的生意能不能做，長期而言是否能賺錢？

2.相對於同業，景氣冷時，獲利衰退比同業少；景氣熱時，獲利成長比同業多

3.擁有穩定配息

為避免公司獲利短期衰退而爆發財務危機，除上述條件外，還會留意企業體質表現，例如：負債比＜60%；速動比＞100%；公司未分配盈餘達2～3個股本以上，藉此確保投資該公司的安全性。

而在外部風險上，謝富旭特別留意美股市場變化。美股作為全球最大的股票市場，相關盤勢變化將連帶影響台股表現，「若美股從高點拉回15%，即使台股沒有反應，我仍建議手中持股減碼10～20%，以降低系統性風險產生。」謝富旭建議。

另外，在財務指標上，毛利率與營益率更是謝富旭觀察的重點，謝富旭表示：「這兩項指標代表公司在本業上的獲利能力。」兩項指標除了與去年同業及上一季做比較外，謝富旭提醒投資人，可留意毛利率衰退幅度小於營收衰退幅度的公司。

他以功率半導體封測廠捷敏-KY（6525）為例，今年第一季營收表現為10.7億，去年同期為12.7億，年減15.7%，不過今年第一季毛利率與營益率分別為25.6%、18.7%，對比去年同期的26.7%、19.3%，下滑不到1%，這代表公司在景氣衰退期間，針對自家產品結構做出調整，改以生產毛利率較高的產品為主，以維持獲利表現。

「景氣不好只有小幅衰退，那未來景氣大好，企業的獲利會變怎樣？想到都會偷笑！」謝富旭說。

長期追蹤個股表現是存股族的課題之一，謝富旭坦言，雖基本面投資是一項既繁雜又需時間證明的方式，不僅要觀察財報，還必須追蹤每季的公司法說會，但他認為基本面投資是勝算最高，也讓人最安心的策略。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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