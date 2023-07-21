獲頒陽明交大名譽博士 鼓勵更多女生學理工、台灣學子要放寬眼界

【撰文．劉煥彥】

超微（AMD）董事長蘇姿丰周四（7/20）接受國立陽明交通大學頒授名譽博士，她在致詞時以及與碩博士生座談時都提到，人工智慧（AI）將是未來十多年的科技業大趨勢，而AI需要的不只是軟體或硬體知識，而是許多領域的整合，甚至連商業模式（business model）也要一併考慮。 其次，根據她的經驗，創造力經常來自不同領域或知識的連結，因此她鼓勵同學們看科技的眼界要廣，因為要解決未來的問題，需要的知識面就愈廣。 蘇姿丰在回答一位同學提問時也說，科技業需要鼓勵更多女性投入這一行，因為以她數十年經驗，成效最好的團隊來自於各有不同背景的成員，才能激盪出最棒的想法。

蘇姿丰：最佳團隊是大家有不同背景，才能找出最棒想法

「你是說，女性工程師更聰明嗎？」

蘇姿丰這番妙答，讓台下爆出一陣笑聲，接著是一片掌聲。

今天在座談環節，一位女同學提問，女性工程人才投入科技業，對產業能有什麼貢獻時，她先丟出了上面這句話。

蘇姿丰回應，她熱愛工程是因為這個領域黑白分明，「你做個產品，不是產品成功就是失敗」，沒有「或許」這回事，這讓工程對男生或女生都是很棒的職業。

她回憶，最好的團隊是大家有不同背景，這樣才能最棒的想法。如果團隊成員來自相同背景，大家的想法就會一樣。

她也說，「要鼓勵更多女性投入工程，讓大家知道這是個好玩又刺激的行業，可以做出一番大事」。

今周刊提供

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「要鼓勵更多女性投入工程，讓大家知道這是好玩又刺激的行業」

蘇姿丰在台上致詞時，也提到了早年在麻省理工學院（MIT），從大學部一路念到博士的求學經驗。

「我還是個年輕的電機系學生時，在想要怎麼改變世界。MIT有太多聰明人，我覺得很難決定要做什麼。」

「沒想到第一個靈感，就是來自第一次進去（學校的）半導體實驗室。當時發覺，我的志向是把東西做出來，而半導體晶片是我可以在實驗室做出來，摸得到、感覺得到。」

「後來決定攻讀半導體博士，那時沒有人認為半導體是好玩又有趣的。其實大多數人那時不知道，半導體是什麼東西，但我相信半導體可以改變世界。」

「時間快轉到今天，這幾年來可以看到，半導體是我們生活很多方面的關鍵。」

「你有更多領域知識、更多角度，對未來的準備就更好」

對於同學提問對於AI的看法，蘇姿丰認為，這個領域變動非常快，就算只看六個月、三個月或一個月前，變化都非常多，而AI有很多面向，包括硬體及架構、軟體及資料庫、模型、應用到系統都有。

「我給同學們的建議是，看科技的眼界要廣。」

「因為我們過去學到的是，你要解決的不是今天的問題，而是明天的問題。」

「所以，你擁有更多領域（知識），更多的角度，對未來的準備就更好。」

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她是超微史上第一位女性CEO 2022年出任董事長

蘇姿丰現年53歲，1969年出生於台南，3歲時移民美國，取得麻省理工學院電機工程博士學位。

畢業後，她曾任職於德州儀器、IBM等高科技公司，2012年出任超微全球業務部門資深副總裁兼總經理，並在2014年被提名為執行長，成為超微史上第一位女性執行長，2022年出任超微董事長。

華爾街日報曾報導蘇姿丰領導超微轉型成功的故事，認為蘇在超微搖搖欲墜時，選擇鞏固核心產品優勢，做出了正確的決定。

在疫情之前，蘇姿丰也登上全球身價最高的CEO。美聯社與專門分析高階主管薪資的機構 Equilar 2019年宣布蘇姿丰以5850萬美元(17.5億台幣)年薪，名列標準普爾500企業收入最高的CEO。

2021年蘇姿丰獲拜登任命 擔任總統技術顧問委員會成員

蘇姿丰獲獎無數。2018年，她獲得全球半導體聯盟頒發的張忠謀模範領袖獎，並被任命為全球半導體聯盟主席。2020年，她當選美國藝術與科學學院院士。

2021年電機電子工程師學會(IEEE)授予她半導體最高榮譽——羅伯特·諾伊斯獎章 (Robert N. Noyce Medal)，這是首位女性獲此殊榮。同年，美國總統拜登也任命蘇姿丰為總統技術顧問委員會成員。

本文授權自今周刊，原文見此。

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