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睡覺會不自覺「手舉過頭」？看似舒服其實很傷身 醫：你恐已患2疾病

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖/ingimage
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【文．林依榕整理】

睡覺時你是不是習慣把手舉過頭比較好入眠，或是醒來的時候，發現自己呈現了「萬歲」睡姿？其實這是身體發出的警訊，有可能白天時鍛鍊手臂導致肌肉緊繃、肩頸疲勞，或者你已經罹患了不同程度的頸椎病、肩周炎。

綜合媒體報導，由於每個人的身體構造、感覺不同，當入睡時，身體會自然地尋找一個最舒適、沒有壓力的姿勢入眠。對於習慣把「手舉過頭」的人來說，這種姿勢不僅可以讓他們舒緩肩頸壓力、減輕緊張感，也可以改變身體重心，讓人更加平衡安穩入睡。

不過這樣的姿勢，一整晚下來可能會在起床時，讓你的肩頸不適感更為嚴重，韓國延世愛醫院整形外科醫師閔瑟基解釋，因為這樣「萬歲型」的睡姿，會導致肩膀血液循環變差、周遭肌肉變得僵硬，長時間下來就會造成肌肉發炎，進而變得疼痛。

通常這樣睡姿的人，本身有「圓肩」問題，也就是肩關節過度內旋，造成上半身呈現過度內縮，或者白天常鍛鍊手臂、有肩頸疲勞的現象。

敏盛醫院研究副院長江坤俊醫師也曾在《健康2.0》中表示，自己習慣平躺、右手向頭頂舉高的睡姿，但彰化基督教醫院骨科醫師王偉勛指出，如果只有單手舉高且是特定某一隻手，可能是頸椎的臂神經叢出了問題。

甚至有醫師認為，這些人極有可能罹患不同程度的頸椎病、肩周炎等，因為只有在手高舉過頭的睡姿，才能讓臂神經叢以及背後的斜方肌、提肩胛肌放鬆。

其實不只是「萬歲型」睡姿，其他種姿勢各有優缺點，例如「蝦子型」側睡可能會產生脊椎問題，但卻能避免咽部、舌頭軟組織往後掉，減輕頸部、胸部脂肪組織對氣管的壓力。

不過醫師建議，平躺還是對脊椎最好的睡姿，只要在頸、腰、膝關節加上墊子，讓姿勢更符合人體工學，就能讓肌肉達到放鬆的效果。

參考文獻：

到底什麼睡姿最好？醫生：平躺是脊椎最喜歡的睡姿

習慣高舉雙手或只側睡某一邊嗎？看似舒服的姿勢其實都很傷身體

這些睡姿是肩膀的隱形殺手！治療師教你這樣鬆開肩膀又好睡

本文授權自今周刊，原文見此

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