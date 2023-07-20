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荷蘭「單車界特斯拉」爆雷！3家台廠合計損失逾10億台幣 宣德、愛地雅、太康皆發重訊

聯合新聞網／ 今周刊
歐洲電動自行車大廠、荷蘭VanMoof，財務危機延燒近一周後，三家相關企業已由阿姆斯特丹地方法院於周一（7/17）宣告破產。 歐新社
歐洲電動自行車大廠、荷蘭VanMoof，財務危機延燒近一周後，三家相關企業已由阿姆斯特丹地方法院於周一（7/17）宣告破產。 歐新社

【文．劉煥彥】

有「單車界特斯拉」之稱的歐洲電動自行車大廠、荷蘭VanMoof，財務危機延燒近一周後，三家相關企業已由阿姆斯特丹地方法院於周一（7/17）宣告破產。

被VanMoof破產波及的台廠有興櫃公司太康精密（6833）及兩家上櫃公司愛地雅（8933）及宣德（5457），這三家台廠都在周三（7/19）晚間發重訊，說明最新處理狀況及保全債權作法。

若根據這三家台廠公告的可能損失金額，合計將達到10億台幣。

太康精密主張　對VanMoof債權共計8億1444.8萬元台幣

太康精密晚間發布重訊表示，於台灣時間7月13日得知，荷蘭阿姆斯特丹地方法院批准了本公司客戶VanMoof Asia Ltd.之母公司VanMoof Global Holding B.V申請的暫停付款程序。

太康也於周三（7/19）知悉，VanMoof Global Holding B.V.於其官網說明，阿姆斯特丹法院17日宣布VanMoof Global Holding B.V.、VanMoof B.V.以及VanMoof Global Support B.V.等三家荷蘭公司破產。

法院已指派兩名破產管理人評估後續作法，可能會出售給第三方以保持營運服務。

「惟聲明中提到，荷蘭以外的VanMoof相關事業並未申請破產。」

對於預計可能損失，太康精密說明已委請律師發函，主張本公司債權共計8億1444.8萬元台幣，實際損失金額視後續法律程序而定，並委請荷蘭當地律師及台灣律師採取相對因應措施，持續追蹤案件進度，積極保全債權以維護公司權益。

歐新社
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宣德對VanMoof Asia應收帳款約1.5億台幣　將循法律程序保全債權

宣德在重訊中指出，目前破產程序僅要求荷蘭公司VanMoof Global Holding B.V., VanMoof B.V.及VanMoof Global Support B.V.之債權人申報債權，本公司之債務人 VanMoof Asia Ltd.尚未包含在上述公司內。

宣德對Vanmoof Asia Ltd.的應收帳款金額為美金503.8萬元（約1億5686.8萬台幣），佔合併總資產0.8%，而宣德將循法律程序保全債權。

愛地雅債務人為VanMoof香港公司　正請律師判斷是否依荷蘭法律請求清償

愛地雅則在重訊中表示，依據目前資訊，進入破產程序的三家公司分別為VANMOOF GLOBAL HOLDING B.V.、VANMOOF GLOBAL SUPPORT B.V.、VANMOOF B.V.，而不包括位於荷蘭境外的公司，愛地雅的債務人為VanMoof為位於香港的公司。

愛地雅指出，對於VanMoof的貨款債權約美金152萬餘元（約4744多萬新台幣），公司正請荷蘭律師進一步分析判斷，本公司債務人VMF多為香港公司，對於本案破產程序是否及應如何依荷蘭破產法，申報債權或逕行請求清償債權，以維護本公司權益。

本文授權自今周刊，原文見此

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