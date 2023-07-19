聯發科小金雞達發！去年幾乎賺兩個股本 為何2大事業成長看俏？

【文．劉煥彥】

IC設計龍頭聯發科又孵出一隻小金雞，去年才登錄興櫃的達發科技（6526），已於今年第二季獲得台灣證交所的上市同意，預計今年10月底前轉上市。達發科技去年以650元登錄興櫃，週二（7/18）收盤價為577元，雖然是破發價，但仍高居興櫃股王。 達發科技去年每股純益（EPS）幾乎達到20元，本益比超過40倍。達發資深副總經理暨發言人謝孟翰下午在記者會上表示，達發四大產品線可以服務的市場規模達5.42億美元，而公司營收只佔了其中一成多。隨著這塊市場規模預計到2025年成長至逼近7億美元（約218億元台幣），達發未來成長可期。

藍牙通訊、衛星導航定位、光纖寬頻固網、乙太網 是四大產品線

達發科技有兩大事業群，分別是AIoT先進技術（人工智慧物聯網＋GPS）與全球網通基礎建設，都有超過20年的深厚產業經驗，基於有疊代、有門檻的技術，持續累積並投入高價值、高毛利的晶片研發。

達發有藍牙通訊（藍牙耳機）、衛星導航定位、光纖寬頻固網、乙太網等四大產品線，與母公司聯發科的5G、Wi-Fi 7、Smart TV以及車用四大平台，雙方透過大小平台互聯、互通、互測的技術整合提供客戶完整、高價值的產品。

此外，達發科技的真無線藍牙耳機晶片、衛星導航晶片、光纖固網寬頻晶片等產品，皆已名列全球前三大的領先群。

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謝清江：達發是聯發科布局的重要一環

達發科技董事長暨總經理謝清江表示，「達發科技是人工智慧物聯網及網通基礎建設的 IC 設計公司，是聯發科技布局的重要一環，集團有龐大的平台與資源，是我們重要的後盾。」

「達發科技的兩大事業群都有超過20年深厚的產業經驗。我們選擇有疊代、有門檻的技術，研發高價值、高毛利的晶片，六年來公司毛利率一路成長達17個百分點。達發科技真無線藍牙、衛星導航、固網寬頻晶片的市佔率，都是全球前三。」

「達發科技的客戶非常均衡地遍布世界各地，我們的目標是以全球第一線客戶為學習對象，以先進技術持續創新，帶給客戶高價值產品，與客戶共同成長。」

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達發去年毛利率達48.1% 與母公司聯發科相當

達發科技是四家企業在不同時間點逐漸合併而成，最初是2001年成立的誠致科技及絡達科技，到2017年聯發科完全持有絡達、納入聯發科物聯網部門，2021年改名為達發科技。

到了2022年，達發科技再納進了創發（最早的誠致科技），與原相科技子公司原睿科技，成為四合一的新公司。

從數字上來說，從2017年至2022年，達發五年來營收累計躍升274%至187.8億元，毛利率也從31.2%一路拉升至48.1%，與今年第一季母公司聯發科的48%不相上下。

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藍牙及衛星導航市場 有四大成長動能加持

達發科技資深副總暨無線通訊事業群楊裕全說明，以主力產品藍牙通訊及衛星導航定位來說，可服務的市場規模預計將從今年的30.5億美元（約953億台幣），成長至2025年的35.3億美元（約1100億台幣），其中有四大成長動能：

1. 藍牙5.3 LE Audio新規格推出，將刺激客戶產品疊代

2. AI降躁技術促進助聽及輔助聽覺產品的市場需求，並擴大至不同音頻應用與周邊藍牙設備種類

3. AI演算法能力將推升衛星定位及導航的精確度，提高產品優勢

4. 衛星導航應用可望從穿戴式裝置、物品追蹤及消費品，擴大至車用等其他行業應用市場

有線寬頻晶片之市場成長速度 比藍牙＋衛星導航還快

達發執行副總暨固網通訊事業群總經理王博民則提到，有線寬頻晶片（寬頻與乙太網）的可服務市場規模，可望從今年的23.7億美元，上升至2025年的34.5億美元（超過1000億台幣），年複合成長率為20%，高於同期藍牙及衛星導航市場的7%。

這塊市場同樣有四大成長動能：

1. 全世界的寬頻需求快速成長

2. 光纖全面普及且進入家庭

3. 乙太網的速度提高，改朝換代

4. 交換機開始提供雲端功能

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最後，達發資深副總暨發言人謝孟翰說明，邊緣運算及人工智慧、車用電子、低軌衛星及基礎建設等四大領域，將是達發未來的重點領域。

達發科技將致力於產品及技術領先，以滿足全球客戶需求。

其次，不論是藍牙聲學、運動穿戴表、光網路及乙太網交換器，達發都鎖定了每個領域的全球前五大品牌或供應商，而且這20家企業中，已經有一半以上是達發的客戶。

達發將持續朝全球性客戶邁進，並建立長期合作關係。

本文授權自今周刊，原文見此。

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