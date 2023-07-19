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從貧民窟到台灣新首富！74歲林百里曾罹癌、傳與鴻海合併 怎用「烏龜哲學」登最強AI股

聯合新聞網／ 今周刊
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【撰文‧今周刊編輯團隊】

1949年於上海出生的林百里，在1歲左右就舉家遷至香港調景嶺，是早年香港出了名的貧民區，2005年罹患肺腺癌，隔年甚至傳出鴻海將合併廣達的消息。廣達內部人士透露，對於標榜個人身價的「首富」之類稱號，林百里不僅無感、甚至略有反感。

熟悉林百里的業界人士解讀「AI、雲端、伺服器……，這些現在熱到發燙的關鍵字，林百里早在心底琢磨了超過20年。」林百里與廣達的AI修煉故事，要從1999年談起。

「本公司計畫開發之新產品：筆記型電腦全系列、主機板、伺服器。」這句話，出現在廣達1999年股票上市前的公開說明書內。

當時，已被廣達制霸的全球筆電市場正爆發成長，全球產量從1996年的不到1200萬台，火速奔向2000年的2千萬台以上，伺服器只是全球每年僅能賣出約200萬台的冷門玩意。站在筆電浪頭的廣達，為何宣布揮軍伺服器？

「為降低對單一產品的依賴」，這是2003年廣達在公開文件中揭示的答案。但真正解答不僅於此，「1999年麻省理工學院（MIT）電腦科學與AI實驗室主任德托羅斯（Michael Dertouzos）來台演說……。」廣達技術長兼廣達研究院院長張嘉淵回憶，當年MIT提出「活氧計畫」，目標是讓「科技與運算像氧氣一樣，隨時圍繞身邊」，讓林百里認識了「雲端」概念。

2000年廣達進軍雲端運算的必備伺服器，林百里同時也成立了廣達研究院的前身「廣達研究中心」；2004年起，廣達研究院也與MIT展開長期合作。

林百里曾自述：「2000年我們開始投入雲端，差不多10年後才賺錢。」這話佐證了張嘉淵對於廣達AI起點的記憶。

2012年，林百里對內宣示開始布局雲端軟體，憑藉過去和臉書、Google、微軟等諸多大廠打造各式資料中心伺服器的名聲，廣達也取得與電腦虛擬化管理軟體大廠VMWare合作機會。

2014年，輝達（NVIDIA）正從單純的繪圖晶片業者，嘗試轉型成AI背後的「造王者」，當務之急就是做出百分之百為AI打造的電腦硬體，藉此展現繪圖晶片在AI運算的能力，當時執行長黃仁勳開始在台灣尋找代工夥伴。

林百里很快與輝達取得合作協議，廣達此前在VMWare練兵獲得的系統軟體技能，在這與輝達合作的全球首款AI伺服器派上用場，雙方僅用不到1年，聯手打造出全世界第一台AI伺服器DGX-1，並在2016年推出。

「重點不在於你要建哪一種資料中心，我們跟廣達及雲達科技（廣達子公司）三強合作，都能落實你的夢想。」在2016年輝達發布的新聞資料，黃仁勳如此表示。此時，廣達已成了輝達第一代AI伺服器的獨家供應商。

林百里有感於AI尖端技術必須持續精進、不受事業部干擾，在他安排下，廣達成立「先進研究中心（ARC）」與「AI中心」兩個新單位，前者專攻先進AI伺服器研發，後者專注建立AI、雲端、伺服器相關軟體能力，以進一步確保廣達在AI伺服器的領先地位，「兩個中心，不用肩負賺錢任務，但中心負責人必須直接向林百里匯報。」

2023年，林百里成為台灣新首富，但他也曾說，從2012年就決定不再看股價，只專心把公司做好。林百里底氣十足的信心喊話「現在，我們是AI伺服器的龍頭，公司已在筆電、雲端、AI伺服器領域連中三元，居第一大地位，未來也將持續壯大。」

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