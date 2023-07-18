IKEA買家具「CP值最高」？這間反受好評 8招揭露：家具這樣買最划算

【文．林依榕整理】

買家具你會喜歡去傳統家具行，還是主打瑞典簡約風格且平價的IKEA（宜家家居）呢？其實，買家具只要照著3步驟、5大注意事項，就能省下不少時間且划算買到合適的家具唷！

一名網友在Dcard上詢問，朋友最近買了新房，因為預算考量決定省下室內設計費用，直接到IKEA買平價的家居用品。

對於瑞典家具品牌IKEA，原PO認為，該品牌主打平價、樣式多元、風格簡約，因此深獲許多人喜愛；不過也看過部分人抱怨，其家具品質不穩定，例如木頭材質的家具碰到酒精就損毀，加上運費不便宜，成為拒絕進IKEA挑選家具的理由。

在考量種種優缺點後，讓原PO相當好奇，如果要花錢買家具用品，多數人都推薦哪個品牌「IKEA會是大家的首選嗎？」

平價家具用品有哪些 材質、價格、周邊小物各有所好

喜歡IKEA的消費者認為，IKEA家具價格親民，不一定要運費也可以自己載回家，DIY組裝方便，且所使用的五金配件品質都很高，「我很喜歡IKEA，書櫃、餐桌、餐椅、鋼製家具、衣櫃等等一大堆，最長的已經超過10年，短的也有3年，都沒有什麼問題。」

有的人則是推薦到傳統家具店「挖寶」，認為如果想找實用、CP值高的家具，去家具工廠或者即將拆掉的代銷中心，詢問有沒有要出清的樣品家具，也滿划算的。

不過獲得最多網友推薦的則是，日系家具用品店「宜得利」，支持的消費者認為，宜得利用App有折扣外，「專人宅配加組裝定位，家具品質也很耐用」、「如果喜歡日系風格，推薦宜得利欸，家具和小物都不會很貴，便宜好看又耐用」。之所以不選IKEA是因為相較宜得利，IKEA比較不精緻，如果要挑選廚房餐具杯盤，倒是還不錯。

到底家具該怎麼挑 3步驟避免花冤枉錢

據「春天家具工廠發貨中心」說明，挑選家具除了外表是否喜歡，還得考量空間規畫、購買通路、性價比等因素。建議購買前，首先最好先了解要採買的品項、風格、顏色、空間擺放位子，並列出清單合理分配空間，如果不擅長空間規劃，也可以將居家環境拍攝下來，現場詢問家具店店員、設計師意見，才不會花了錢買家具，最後卻發現現實和理想有落差。

其次在挑選通路時，電商網站、家具連鎖店、家具專門店，常見3種購買通路，有以下特點：

電商網站

線上瀏覽品項方便省時，但必須承擔現場無法查驗物品的風險，可能會出現實物與預期不符的情形。另外，購買家具來源不明、售後服務不完整，也是部分電商網站常被詬病的缺點。

家具連鎖店

貨源來自眾多工廠，好處是品項多元、選擇多，但可能有品質可能有參差不齊的疑慮。

家具專門店

部分家具專門店擁有家具直營工廠，可以提供客製化需求，消費者可以用較優惠的價格買到高品質家具。

最後，無論是從哪種通路購買家具，一定要確認店家售後服務，千萬別開心下單完後，才發現店家不提供運送與安裝服務，結果還得再花錢導致超出預算。

家具選購小細節 不得忽視5大注意事項

注意事項1：留意甲醛含量

台灣天氣潮濕悶熱，家具製成後若未馬上售出使用，容易產生發霉情形，許多廠家會使用甲醛防止家具腐壞及蟲蛀。但甲醛對人體有害，建議在選購時，選擇甲醛味道較淡的家具

注意事項2：做工是否精細、牢固

家具邊角封得是否完整、縫線是否精細以及卡榫是否扣得緊實，選購家具時多加留意家具的做工細節，有助於評估家具店整體的家具品質。

注意事項3：詢問售後服務項目

在決定購買之前，務必詢問店家售後服務內容，例如是否包含運送、安裝服務、舊家具是否協助回收等。此外，運送時也盡量避開下雨天，減少家具受潮、汙損的機會，後續也較不易引發消費糾紛，對買賣雙方皆有益處。

注意事項4：注意價格是否合理

購買家具要特別注意價格是否合理，若是遇到價格遠低於或遠高於行情價的情況，就必須先冷靜思考是否要在該家具店購買，切勿衝動消費，多方比較更有利於做出最佳選擇。

注意事項5：現場體驗家具更準確

家具舒適度相當主觀，尤其是在挑選床墊、沙發等需要符合人體工學的家具時，更需注重現場體驗。建議到實體門市現場試坐、試躺，若在挑選時有任何問題也能現場詢問店員，比起在網上查看規格資訊來的更有效率。

本文授權自今周刊，原文見此。

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