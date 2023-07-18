單親媽養2兒每天共吃1便當 欠房租遭趕…無法領低收原因曝光

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「媽媽，我們是不是又要去睡公園了？」孩子的童言童語，讓人聽了好揪心，新北板橋區這名45歲單親媽，獨自扶養兩名6歲及13歲兒子，平時打零工維持家計外，還得償還跑路的前夫留下的大筆債務，3人窩在約2坪大的小套房，晚餐共吃1個便當，由於繳不出房租，面臨被房東趕走的窘境。

據了解，申請低收入戶需符合2個條件，第一是收入部分，依照家庭總收入除以「全家人口數」，每人每月的生活費少於公告的最低生活費以下；第二是家庭財產沒有超過居住縣市公訂的門檻。不過，各縣市生活水平以及物價有所不同，地方政府設立的門檻也會有差異。

財團法人愛的延續公益協會指出，45歲單親媽阿琴(化名)歷經過兩段破碎的婚姻，生下同母異父分別6歲與13歲兒子，原先在自己年輕時的努力下也曾經有著屬於自己的房子，最後卻因為債台高築的丈夫無力償還債務導致房子被查封，丈夫躲債拋下妻兒，她只好打臨時工撫養孩子，同時還要不時躲避債主的緊迫盯人。

協會指出，這也讓收入本就不穩定的阿琴經濟狀況更加嚴苛，經常因繳不起房租被房東驅趕，只能帶著孩子夜宿公園，就連晚餐也常常一家3口共吃1個便當。後來在友人協助下，來到1家檳榔攤工作並租下對面不足兩坪大的小套房，讓一家3口生活得以喘息。

然而因長時間接觸具刺激性的檳榔灰，導致阿琴雙手嚴重過敏，每天達不到業主要求遭扣薪，

每月經過扣薪後實領僅剩1萬出頭，加上家族中有多人持有的土地，無法申請低收補助，母子3人平時晚餐只能共吃一個便當，2個孩子明顯比同齡孩童來得瘦小。

就讀國中的大兒子表示，「我們都一起吃一個便當，媽媽都會讓我們先吃，我也會讓給弟弟先吃飽…我只想有個每天可以回去睡覺的家…」。

而小兒子則是童言童語的說，「媽媽，我們是不是又要去睡公園了？公園好熱、蚊子好多又沒地方可以洗澡，我們什麼時候才可以不用再經常睡公園…」讓人好不揪心。

協會也伸出援手，除了先行留下緊急救助金與承諾積欠房租的資助清償，目前正規劃從源頭提供幫助，讓母子3人免於陷入惡性循環。

低收入戶申請條件有哪些？

由於各縣市生活水平以及物價有所不同，地方政府對於申請低收入戶資格也會有所差異，根據該名單親媽所在地新北市官網，其申請低收入戶資格如下：

1.家庭總收入分配全家人口平均每人每月低於最低生活費 (112年即1萬6000元)。

2.全家人口之現金（含存款本金、利息）、有價證券、汽車及投資合計金額每人每年未超過9萬元。

3.全家人口之土地公告現值及房屋評定標準價格合計金額未超過420萬元。

本文授權自今周刊，原文見此。

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