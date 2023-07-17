陪鬱悶公務員吃咖哩飯 39歲男靠「出租自己」5年賺近900萬

【文．翁申霖】

單身時代來臨，尤其以「單身大國」的日本來說，此狀況更為普遍。一個人看電影、吃飯看似平常，但對於某些人來說依然有些難為情；對此，對此，一名39歲男子開始進行「出租自己」的服務，無論客戶去哪，他都能在一旁靜靜陪伴著對方，他靠著提供這項服務，5年內賺進4000萬日圓（約890萬元新台幣）。

Shoji Morimoto was often chided for ‘doing nothing’ at work. The Tokyo resident says he started wondering ‘what would happen if I provided my ability to 'do nothing' as a service to clients.’



Meet the ‘Rental-Do-Nothing-Man’ https://t.co/zklU2wHY2x pic.twitter.com/WENjwrjKIV — Reuters (@Reuters) September 6, 2022

在日本東京，39歲的森本祥司（Shoji Morimoto）5年來靠著出租「無所事事的自己」，陪伴獨身一人的客戶做想做的事情，舉凡吃飯、上咖啡廳，甚至只是單純在公園玩蹺蹺板。

綜合外媒報導，森本祥司原本跟一般上班族沒兩樣，曾在出版業工作的他領固定薪水，但經常被上司或同事碎念「無所事事」，他開始思考，「如果把自己『無所事事』的能力化作一種服務提供給客戶，會變成怎樣？」

最終，森本祥司在2018年於推特上推出「Rental-Do-Nothing-Man（出租無所事事的自己）」服務，一次收費1萬日圓（約2223元新台幣），以「出租自己」為業養家活口，這5年來的工作收入超過4000萬日圓（約890萬元新台幣）。

「基本上就是把自己租出去，我的工作就是客戶要我去哪，我就去哪，什麼都不做。」森本祥司表示，森本祥司認為，客戶經常把他的「無所事事」視為有價值的，因為這種「什麼都不做」對他人而言是有用的，就算真的沒做什麼也沒關係，「人並不一定要以任何特定形式發揮『用處』。」

至於「出租自己」的工作內容，森本祥司表示，這份工作很簡單，他只需要到客戶指定的地方，陪他們簡單聊天，吃飯、喝咖啡、參加活動等；舉例來說，他曾陪一名鬱悶的公務員去吃咖哩飯，因為那天的工作遇到挫折，需要一些支持來振奮精神。

此外，也曾有一位穿著印度傳統服裝「紗麗」的27歲客戶Aruna Chida，請森本祥司陪她坐在咖啡廳喝茶、吃蛋糕，偶有簡單對話。Aruna Chida是一名來自印度的數據分析師，她一直想穿故鄉服飾出門，但又擔心造成同行友人困擾，於是才找了森本陪伴。

「如果我約朋友出門，那我必須好好進行一場社交，但跟森本出門就不一定有聊天的必要，」反而可以讓自己更放鬆，一名客戶這麼回饋。

但森本祥司也強調，接案內容也有底線，就是不碰情色與犯罪的案子，曾有客戶請他搬家、去柬埔寨，或是性相關需求，森本祥司一率回絕。

有些顧客單純只是無聊，所以來找陪伴的人作為傾訴對象，又或是有人是要遞離婚文件，因此租他一起去，面對這樣的工作內容，森本認為，自己在用不同方式，去照顧每個需要陪伴的人。

隨著未婚、不婚、離婚率逐年上升，加上喪偶造成的高齡單身者不斷增加，單身經濟時代，是否會從「物質消費」變成「精神消費」？

《超單身社會》（超ソロ社会 「独身大国・日本」の衝撃）作者荒川和久這麼說，無論是否結婚、生子、組成家庭，每個人都會面臨可能成為「單身者」的風險。

「但是單身並不意味著孤立，只要找到可以『獨立生存的能力』，學會好好『愛自己』，即使一個人，也能享受單身生活的幸福。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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