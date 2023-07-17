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挺過Q1業外虧損 鴻海100元以上還能追？專家：4面向檢視、2025年留意關鍵數字

聯合新聞網／ 今周刊
鴻海集團。路透
鴻海集團。路透

【文．盧沛甫】

今年第一季，鴻海因提列夏普堺工廠資產減損，造成每股盈餘（EPS）下滑至0.93元，創下2020年第一季以來新低，展望未來，今周刊顧問張弘昌表示，可以從鴻海3+3策略、三率表現、電動車接單情況等面向窺探後續走勢變化。

談及企業提列資產減損，張弘昌解釋，當企業轉投資的資產失去競爭力，甚至資產本身產生的現金無法超越帳面上價值時，依照會計準則，企業就必須提列資產減損。「由於面板去年慘澹，鴻海提列夏普資產減損，金額超過2000億日圓。」

若深入檢視一家企業的業外損益，除資產減損外，張弘昌表示，還有可能包含以下三種情況：

1.處分子公司

張弘昌以2017年統一超處分中國星巴克為例，當年此筆處分替統一超EPS貢獻逾20元，連帶影響隔年股利發放提升。

2.處分土地資產

另一種則是處分公司手中資產（如：土地、廠房）。例如2020年雨衣大廠達新（1315）處分台中2千多坪的土地，EPS貢獻逾25.5元。

3.匯兌損益

企業在海外銷貨時，收取的帳款將以外幣為主，而將外幣換回新台幣的過程中，將產生所謂的兌換損益，其中的匯差則成為企業的業外之一，張弘昌舉例去年的飆股倫飛（2364），去年因匯兌收益共賺進3500萬元，超越本業的2100萬元，業外獲利也使其獲利出現轉機，股價一路向上。

而針對鴻海退出天鈺（4961）董事會以及鴻海集團半導體策略長蔣尚義出任訊芯-KY（6451）新董事長等動作，張弘昌認為，鴻海正朝著2019年董事長劉揚偉上任後所提出的3+3策略前進，所謂3+3是指3大未來產業（電動車、數位健康醫療、機器人）與3大核心技術（AI人工智慧、半導體、新世代通訊），張弘昌提醒投資人：「若手中持有鴻海集團股票，但不在3+3範圍者，未來將留意集團是否有逐漸淡出經營層的動作出現。」

至於如何看待鴻海後續走勢？張弘昌提出四個面向：

1.3+3產業發展

投資人若想投資鴻海，可留意上述3+3策略進展狀況，趁勢布局。

2.三率表現（毛利率、營益率、淨利率）

「董事長劉揚偉上任時，曾提出2025年鴻海毛利率要挑戰10%。」張弘昌建議投資人可留意毛利率變化是否朝此目標前進。

3.接單情況

近期鴻海積極布局電動車市場，若未來開花結果，奪下大單，將有助於推升市場預期，帶動其股價走勢。

4.法人動向

張弘昌提醒，由於鴻海股本龐大，若要使其股價出現大幅上漲，必須有法人進駐，投資人可留意外資、投信對於鴻海的評價，若出現強力買進，將有望推升股價表現。

至於張弘昌如何看待AI概念股？又有哪些經典的資產減損案例，值得投資人參考呢？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/VLeM9Q

本文授權自今周刊，原文見此

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