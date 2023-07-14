發誓「提前退休」！45歲不婚男晚餐只吃白飯配醃梅 二十年存2千多萬要做這些事

【文・黃明惠整理】

隨著日圓近期狂升，週四日圓兌新台幣匯價一度升至「0.2283」，創近期新高，等於拿10萬台幣換鈔，與今年目前最甜價「0.2182」相比，換匯少賺逾2萬275日圓(約新台幣4500元)。

許多台灣人嚮往到日本生活，不過推特上有日本網友發文表示根本沒有多餘的錢投資，也附上一張日本電視台說明日本人平均收入為443萬日圓（約99萬元新台幣）的照片，以小家庭為實例計算，平均每月最多僅能存3萬日圓左右（約6700元新台幣），引起台灣網友討論。

根據日本國稅廳統計，2021年日本全國的平均年薪是443萬日圓(約新台幣99萬元)，比2022年增加了2.4%，25～29歲的平均年薪為371萬日圓(約新台幣82萬元)，另外，日本男性的平均年薪亦較女性高。

推特帳號「かぶぱん｜毎月25万円積立」分享日本電視節目截圖，表示日本的平均年收入為443萬日圓，以一名53歲人夫扣除獎金、年金保險及稅之後，薪水平均每月約22萬至25萬日圓（約新台幣4.7萬至5.3萬元），但他每月開銷扣除房貸8萬日圓（約新台幣1.7萬元）、伙食費4萬至5萬日圓（約新台幣8500至1萬700元）、孩子教育費5萬日圓（約新台幣1萬700元），只剩下3萬日圓（約新台幣6400元）。

▲電視節目公布日本平均年收入為443萬日圓。（圖／截圖自推特かぶぱん｜毎月25万円積立

在日本工作的鄉民在PTT曬出自己的薪資單證實電視台數據，他表示節目上案例的薪資結構和自己雷同，年薪約450萬日圓（約新台幣100萬元），扣除年金保險、所得稅後，月薪約25萬至26萬日圓（約新台幣5.3萬至5.5萬元）。

未婚節儉男從進公司那天就發誓「提前退休」

一般人如果賺不多，通常都會想說要「開源節流」，但日本一名45歲單身「肯定會辭職的男子」，為了實現提早退休的夢想，在過去20年來的晚餐，清一色只吃白飯、一顆醃梅子以及玉子燒，或是白飯搭配調料，總之就是吃得很節儉，一路走來存下9470萬日圓（約新台幣2120萬元），也讓日本媒體爭相報導。

▲日本一名45歲男子想要提早退休，20年來吃的晚餐都很簡單。（圖／翻攝自推特）

日本yahoo報導此事，這名節儉男表示自己目前單身，在任職的公司待了20多年，「自從加入公司的那天起就發誓要提前退休」，於是從那以後就一直在存錢。

是什麼影響了他？節儉男表示2002年他剛出社會時，剛好遇到日本「就業冰河期」，他本來想從事學術界的工作，但一直找不到工作，「當時有人說，不管從事什麼行業，還是成為全職員工比較好。」節儉男說，身旁有很多朋友也找不到工作，甚至有人被辭退後罹患精神疾病，更有人放棄正職工作，成為兼職或非正式員工。

工作一路走來得辛苦，節儉男回憶入職的那天，他就決定一定要提前退休，「那是非常困難的一天，但我現在存了足夠的錢，有很長的日子我只是工作和睡覺。」

到了我現在這個年紀，在公司的地位已經和年齡一樣提升了，也終於存夠

足夠的退休金；但不管怎樣，我每天都在鬱悶……這就是我的職業生涯

為了盡早退休 他願意永遠單身

談到如何存到9470萬日圓，節儉男透露已經投資了21年，閱讀了100多本有關股票的書籍，但也遇到過雷曼兄弟事件。

陸媒《觀察者網》微博也報導此事，節儉男說他會減少日常不必要開銷，像是都穿舊衣服、很少吃早餐；目前單身的他也說，原本他有女友，但因為結婚會增加生活開銷，加上要加速存錢，最後選擇與女友分手，因為覺得只要自己這輩子能趕快不用忙於工作，「我願意永遠單身」。

▲日本一名45歲男子想要提早退休，20年來吃的晚餐都很簡單。（圖／翻攝自推特）

此外，他晚餐吃得很簡單，但也會為了保持健康，平時多喝野菜汁、多吃維他命來補充身體不足的養分，還會定期健康檢查，確定自己的身體，沒有因為吃得簡單而受影響。

節儉男也沒有買房，平時就住在一間月租3萬日圓（約合新台幣6728元）的公寓；家中雖然有像是洗衣機、微波爐跟電冰箱等家電，但都是盡量買便宜、能用就好的產品，把日常物慾降到最低程度。

多年來的「節省」信念是什麼？

被問到認為省錢的最好方法，節儉男認為是採取「不花不必要的錢」態度，像是突然去一次昂貴的旅行或吃很貴的餐廳，但又同時突然拔掉電源並節省幾十日圓，他認為這種省錢態度是不連貫的。

如果終於實現可以提前退休的夢想，會想做什麼？節儉男說：「我覺得我已經辛苦了一輩子了，所以我只想做一些有趣的事情。比如穿越歐亞大陸的鐵路之旅、穿越全國的露營之旅、穿越歐亞大陸的商務酒店之旅，主要是想自給自足，挑戰各種個人娛樂。」

總之，日本這名節儉男的「提早退休夢想」，引起不少討論；有人認為這種行為「太誇張省過頭」、「這種人生也太活受罪」。

也有人認為重點不是他存下多少錢，也不是他為了存錢進行「苦行僧」的生活方式，重點是在一個高壓社會，一個人為了逃出困境而做的努力；他前半生受到的所有苦難都是為了後半生，當他真正退休時他才真正的活著。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

比爾蓋茲凌晨2點向員工發令、行程每天滿檔！看到巴菲特「空白工作日記」才醒悟：這不代表你認真

她賣肉圓50年賺10間房、兒女不接班「只想等遺產」…10個路邊攤發大財故事「做水煎包賺上億」

「百岳」無預警倒閉，創辦人嘆資金無以為繼…40年前從高雄小店發跡，山友：價值和影響永存記憶

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】