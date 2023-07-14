快訊

若郭台銘參選2024是否表態支持？徐旭東提4點：這樣比較完整

火終於滅了！世界級壓克力廠塑美貝狂燒10小時 滾滾黑煙籠罩園區

發誓「提前退休」！45歲不婚男晚餐只吃白飯配醃梅 二十年存2千多萬要做這些事

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖/ingimage
示意圖/ingimage

【文・黃明惠整理】

隨著日圓近期狂升，週四日圓兌新台幣匯價一度升至「0.2283」，創近期新高，等於拿10萬台幣換鈔，與今年目前最甜價「0.2182」相比，換匯少賺逾2萬275日圓(約新台幣4500元)。

許多台灣人嚮往到日本生活，不過推特上有日本網友發文表示根本沒有多餘的錢投資，也附上一張日本電視台說明日本人平均收入為443萬日圓（約99萬元新台幣）的照片，以小家庭為實例計算，平均每月最多僅能存3萬日圓左右（約6700元新台幣），引起台灣網友討論。

根據日本國稅廳統計，2021年日本全國的平均年薪是443萬日圓(約新台幣99萬元)，比2022年增加了2.4%，25～29歲的平均年薪為371萬日圓(約新台幣82萬元)，另外，日本男性的平均年薪亦較女性高。

推特帳號「かぶぱん｜毎月25万円積立」分享日本電視節目截圖，表示日本的平均年收入為443萬日圓，以一名53歲人夫扣除獎金、年金保險及稅之後，薪水平均每月約22萬至25萬日圓（約新台幣4.7萬至5.3萬元），但他每月開銷扣除房貸8萬日圓（約新台幣1.7萬元）、伙食費4萬至5萬日圓（約新台幣8500至1萬700元）、孩子教育費5萬日圓（約新台幣1萬700元），只剩下3萬日圓（約新台幣6400元）。

▲電視節目公布日本平均年收入為443萬日圓。（圖／截圖自推特かぶぱん｜毎月25万円積立
▲電視節目公布日本平均年收入為443萬日圓。（圖／截圖自推特かぶぱん｜毎月25万円積立

在日本工作的鄉民在PTT曬出自己的薪資單證實電視台數據，他表示節目上案例的薪資結構和自己雷同，年薪約450萬日圓（約新台幣100萬元），扣除年金保險、所得稅後，月薪約25萬至26萬日圓（約新台幣5.3萬至5.5萬元）。

未婚節儉男從進公司那天就發誓「提前退休」

一般人如果賺不多，通常都會想說要「開源節流」，但日本一名45歲單身「肯定會辭職的男子」，為了實現提早退休的夢想，在過去20年來的晚餐，清一色只吃白飯、一顆醃梅子以及玉子燒，或是白飯搭配調料，總之就是吃得很節儉，一路走來存下9470萬日圓（約新台幣2120萬元），也讓日本媒體爭相報導。

▲日本一名45歲男子想要提早退休，20年來吃的晚餐都很簡單。（圖／翻攝自推特）
▲日本一名45歲男子想要提早退休，20年來吃的晚餐都很簡單。（圖／翻攝自推特）

日本yahoo報導此事，這名節儉男表示自己目前單身，在任職的公司待了20多年，「自從加入公司的那天起就發誓要提前退休」，於是從那以後就一直在存錢。

是什麼影響了他？節儉男表示2002年他剛出社會時，剛好遇到日本「就業冰河期」，他本來想從事學術界的工作，但一直找不到工作，「當時有人說，不管從事什麼行業，還是成為全職員工比較好。」節儉男說，身旁有很多朋友也找不到工作，甚至有人被辭退後罹患精神疾病，更有人放棄正職工作，成為兼職或非正式員工。

工作一路走來得辛苦，節儉男回憶入職的那天，他就決定一定要提前退休，「那是非常困難的一天，但我現在存了足夠的錢，有很長的日子我只是工作和睡覺。」

到了我現在這個年紀，在公司的地位已經和年齡一樣提升了，也終於存夠

足夠的退休金；但不管怎樣，我每天都在鬱悶……這就是我的職業生涯

為了盡早退休 他願意永遠單身

談到如何存到9470萬日圓，節儉男透露已經投資了21年，閱讀了100多本有關股票的書籍，但也遇到過雷曼兄弟事件。

陸媒《觀察者網》微博也報導此事，節儉男說他會減少日常不必要開銷，像是都穿舊衣服、很少吃早餐；目前單身的他也說，原本他有女友，但因為結婚會增加生活開銷，加上要加速存錢，最後選擇與女友分手，因為覺得只要自己這輩子能趕快不用忙於工作，「我願意永遠單身」。

▲日本一名45歲男子想要提早退休，20年來吃的晚餐都很簡單。（圖／翻攝自推特）
▲日本一名45歲男子想要提早退休，20年來吃的晚餐都很簡單。（圖／翻攝自推特）

此外，他晚餐吃得很簡單，但也會為了保持健康，平時多喝野菜汁、多吃維他命來補充身體不足的養分，還會定期健康檢查，確定自己的身體，沒有因為吃得簡單而受影響。

節儉男也沒有買房，平時就住在一間月租3萬日圓（約合新台幣6728元）的公寓；家中雖然有像是洗衣機、微波爐跟電冰箱等家電，但都是盡量買便宜、能用就好的產品，把日常物慾降到最低程度。

多年來的「節省」信念是什麼？

被問到認為省錢的最好方法，節儉男認為是採取「不花不必要的錢」態度，像是突然去一次昂貴的旅行或吃很貴的餐廳，但又同時突然拔掉電源並節省幾十日圓，他認為這種省錢態度是不連貫的。

如果終於實現可以提前退休的夢想，會想做什麼？節儉男說：「我覺得我已經辛苦了一輩子了，所以我只想做一些有趣的事情。比如穿越歐亞大陸的鐵路之旅、穿越全國的露營之旅、穿越歐亞大陸的商務酒店之旅，主要是想自給自足，挑戰各種個人娛樂。」

總之，日本這名節儉男的「提早退休夢想」，引起不少討論；有人認為這種行為「太誇張省過頭」、「這種人生也太活受罪」。

也有人認為重點不是他存下多少錢，也不是他為了存錢進行「苦行僧」的生活方式，重點是在一個高壓社會，一個人為了逃出困境而做的努力；他前半生受到的所有苦難都是為了後半生，當他真正退休時他才真正的活著。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

比爾蓋茲凌晨2點向員工發令、行程每天滿檔！看到巴菲特「空白工作日記」才醒悟：這不代表你認真

她賣肉圓50年賺10間房、兒女不接班「只想等遺產」…10個路邊攤發大財故事「做水煎包賺上億」

「百岳」無預警倒閉，創辦人嘆資金無以為繼…40年前從高雄小店發跡，山友：價值和影響永存記憶

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

最強兒子養成術！「周杰倫概念股」巨星傳奇上市 4創始股東背景一次看

經歷招股過程一波三折，「周杰倫概念股」巨星傳奇週四(7/13)登陸港股，盤中股漲幅一度將近50%，市值最高衝到50.4億港元(約200億台幣)，隨後漲幅收斂，股價收5.26港元，市值為42.08億港元(約168.78億台幣)。

靠whoscall征戰日韓6國！走著瞧董座：詐騙不會消失 掛牌開心1天就好

以whoscall、袋鼠金融、美玉姨等防詐騙與金融商品比較服務聞名的信任科技服務商Gogolook（走著瞧-創，6902）周四（7月13日）在證交所創新板掛牌上市喜迎蜜月行情，以每股215元掛牌上市的走著瞧，一開盤股價就直接跳空漲停，來到236.5元、大漲21.5元。

台灣DRAM教父回來了！高啟全攻半導體特用氣體 為何想做到亞洲最大咖？

有「台灣DRAM教父」外號的高啟全，在2020年離開中國紫光集團回台後，少有公開露面。

219億學費補助政策超有感！但未排富、壓縮弱勢生補助…問題怎麼解？

全台近90萬大學生，超過三分之二就讀私立大專校院，政府砸錢補助學費，固然是最「有感」政策，但要解決公、私大資源分配傾斜問題，提升高教品質，達到教育平權，需要比發紅包更全盤的政策。

打炒房沒效聽聽就好！平均地權條例布下天羅地網 顏炳立：難翻身但也不會死

政府近來打炒房動作頻仍，包括推出「平均地權條例」修法、囤房稅2.0等方案。戴德梁行董事總經理顏炳立直言，政府在房地產市場管控是全面性的，尤其「平均地權條例」更撒下天羅地網，將炒作空間與獲利全面防堵起來，讓你不能短線操作。

這3檔台股基金無腦買 報酬率超過2000%！1表掌握10檔最強棒「放長線財富自由不是夢」

股神巴菲特曾經說過：「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦