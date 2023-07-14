最強兒子養成術！「周杰倫概念股」巨星傳奇上市 4創始股東背景一次看

【文・胡肇芳整理】

經歷招股過程一波三折，「周杰倫概念股」巨星傳奇週四(7/13)登陸港股，盤中股漲幅一度將近50%，市值最高衝到50.4億港元(約200億台幣)，隨後漲幅收斂，股價收5.26港元，市值為42.08億港元(約168.78億台幣)。 值得一提的是，巨星傳奇高層集結周杰倫商業與生活中的重要夥伴，包括周杰倫母親葉惠美、發掘周杰倫音樂天賦的楊峻榮、周杰倫多年的商業夥伴馬心婷、周杰倫好友方文山等人。 而葉惠美所持有的股份，若以發行價計算就價值5400萬美元(約16.69億台幣)，讓曾任小學老師的她躋身億萬富豪。

巨星傳奇成立於2017年，根據公開資料顯示，主要業務分為「新零售業務」及「IP創造及營運業務」，前者主要開發及銷售健康管理產品及護膚品，主要產品為魔胴防彈咖啡；後者提供IP創建，管理和活動籌劃服務。

周杰倫沒有參與公司管理也沒有持股，至於會被稱為「周杰倫概念股」，是因為公司涉及周杰倫及其智慧財產權的產品就佔了近40%營業額，可以說圍繞著他做營運，也倚賴他的效應賣產品。

除此之外，攤開巨星傳奇的招股書，4位控股股東清一色都是周杰倫商業及生活中的重要夥伴，包括共同創辦人之一、周杰倫的母親葉惠美，以及周杰倫所屬經紀公司「杰威爾」負責人楊峻榮，兩人對巨星傳奇持股約27.6％，公司創始人、執行董事馬心婷持股為27.6%，以及曾是杰威爾音樂的高層陳中持股為9.2%。4個人為一致行動人，合計持股64.47%。

另外長期跟周杰倫合作的作詞人方文山則是首席文化官，他是周杰倫歌曲的主要作詞人，負責產品的營銷宣傳季創意策略規劃。

《彭博》報導指出，巨星傳奇首次公開發行(IPO)價為4.25港元，「星媽」葉惠美持股價值飆漲，遠超過原先估算的5400萬美元，足以讓曾任小學老師的她躋身億萬富豪之列。

▲左起為周杰倫、楊峻榮、方文山。 圖擷取自周杰倫 Jay Chou臉書

至於歌手出身的楊峻榮，曾任阿爾發音樂總經理、杰威爾音樂共同創辦人兼董事長，提拔周杰倫等著名後輩。楊峻榮曾說他和周杰倫是夥伴關係，兩人合作可以用8個字形容「專業、分工、信任、信仰」。周杰倫專心創作、當歌手，方文山專心寫詞，他則以過來人的經驗幫周杰倫規劃演藝生涯，讓他在適當的時候做該做的事。

根據陸媒報導，馬心婷在媒體、文化、金融行業有超過20年的從業經驗，她於2015年11月加入巨星傳奇，自2021年9月獲委任為巨星傳奇執行董事兼董事會主席且自2016年3月及2020年6月起分別擔任崑山巨星行動及北京巨星傳奇的首席執行官。主要負責集團的整體業務策略、日常管理及營運。

▲翻攝巨星傳奇官網

本文授權自今周刊，原文見此。

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