靠whoscall征戰日韓6國！走著瞧董座：詐騙不會消失 掛牌開心1天就好

【文．林韋伶】

以whoscall、袋鼠金融、美玉姨等防詐騙與金融商品比較服務聞名的信任科技服務商Gogolook（走著瞧-創，6902）周四（7月13日）在證交所創新板掛牌上市喜迎蜜月行情，以每股215元掛牌上市的走著瞧，一開盤股價就直接跳空漲停，來到236.5元、大漲21.5元。

走著瞧是創新板首家新經濟軟體公司，證交所董事長林修銘以「台灣之光」來形容它，因為走著瞧以其成功解決民眾痛點的模式，除了在台灣取得知名度，也順利攻入日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港與巴西市場，運用AI與數據技術，成功建立東亞與東南亞最大防詐資料庫。

創立於2012年的走著瞧，經歷曾風光被韓國Line母公司Naver集團併購，但最終被釋出的經歷，回想起創業路上的點滴到終於掛牌上市，走著瞧董事長鄭勝丰分享：「一直到爲掛牌典禮彩排的那一刻，才真的覺得公司是真的要掛牌了，感覺就像老婆懷胎10月，但在小孩出生那一刻、抱在我手上的時候，才真的意識到我當爸爸了。」

走著瞧董事長鄭勝丰帶著家人一起參加掛牌上市典禮。 今周刊提供

如同其它新創團隊一般，走著瞧在創立初期經營相當艱困。「當初公司是租在頂樓加蓋，水壓比較不夠，要用洗手間都要走下樓到隔壁的咖啡廳借，再爬4層樓回來上班，對訪客比較不好意思。」鄭勝丰與團隊就在如此艱辛的環境下一步步茁壯，一度獲Naver集團賞識併購，但最終還是分道揚鑣。

儘管有媒體用「跌一跤」來形容這個經歷，但對鄭勝丰來說，他只覺得是個「轉折」，一個讓公司成長很多的轉折。

如今，募資的對象是廣大的投資大眾，走著瞧更覺任重道遠，因此從董事會的成員就可以看到其對公司治理與ESG的重視，董事會成員除了創業團隊，還包括穩懋總經理陳舜平、科克蘭資本董事長楊應超、資安權威葉奇鑫、前國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡、金融科技專家歐久菁等。

走著瞧員工平均年齡僅33歲。 今周刊提供

在掛牌典禮當天，有許多員工都一共出席見證歷史性的一刻，這家員工平均年齡僅33歲的企業活力驚人，讓掛牌典禮相當熱鬧。不過，鄭勝丰在致詞時向員工喊話：「我們開心一天就好了，因為詐騙不會消失，只會用更多不同形式呈現，我想我們還有很多發揮空間，會繼續跟世界各國的警方一起解決當地詐騙問題。」

鄭勝丰也分享，公司有很多同仁，在加入後告訴他為何想加入走著瞧，是因為可以很驕傲地告訴小孩：「爸爸媽媽在做很有意義，防詐騙的事情」，這樣的說法不但讓他非常感動，也認為使命感是走著瞧很重要的文化與前進動力，「為了我們下一代未來的生活，我們團隊真的、真的很努力。」

證交所董事長林修銘現場穿上走著瞧致贈的衣服。 今周刊提供

早期走著瞧的幸運物其實是隻長頸鹿，鄭勝丰在掛牌典禮上解釋：「長頸鹿站得高、跑得快，更重要的是牠有一顆生於憂患、死於安樂的心，每天睡不到2個小時，這很像我們創業初期的情景，我想我們不會停，今天只是另外一個起點。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

我們不需要看起來像有錢人！韓國股神：嘴裡說著薪水少沒閒錢投資，卻開豪車手拿名牌包的人讓我擔憂

住院醫師股市翻身記：他39歲用26萬本金開始，5年還完700萬負債、零貸款買下蛋黃區34坪電梯大樓

「新青年安心成家房貸」8/1上路懶人包：利率、貸款資格一次看！第一次買房才能申請？破解3大迷思

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】