台灣DRAM教父回來了！高啟全攻半導體特用氣體 為何想做到亞洲最大咖？

【文‧劉煥彥】

有「台灣DRAM教父」外號的高啟全，在2020年離開中國紫光集團回台後，少有公開露面。 隨著半導體特用氣體供應商兆捷科技（6959）董事會，今年3月從未上市公司變成公開發行，並將在周四（7/13）登錄興櫃，久違的高啟全終於在媒體鏡頭前現身。 他宣示，在長期投入DRAM行業後，如今將投入半導體供應鏈的材料端。 除了擔任兆捷科技董事長，高啟全也以位於中國湖北的晶芯半導體董事長的身分，與台股上市的半導體設備廠辛耘合資，在湖北成立一座12吋的再生晶圓廠。 高啟全也希望，在諸多大環境有利因素加持下，有朝一日把兆捷科技做大為亞洲最大的電子業特用氣體供應商。

半導體材料的供應鏈 只有「特殊氣體還沒有廠商做得夠完整」

「兆捷將為台灣的半導體電子化學特殊氣體供應鏈，做出巨大貢獻。」

在周三（7/12）的興櫃前記者會最後，高啟全做出這個結語。

他表示，這句話是他寫下的，也代表他的想法，因為在高啟全眼中，在半導體材料的供應鏈就是矽晶圓、液態化學品及特殊氣體這三大塊，其中矽晶圓已經有中美晶的子公司環球晶圓（台灣最大、全球第三大矽晶圓供應商）、液態化學品則有日本關東鑫林，唯獨特殊氣體還沒有廠商做得夠完整。

「這就是我要做的，希望大家多多支持！」

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投資12億元在銅鑼建廠 產品橫跨四大類氣體

兆捷總經理顧大成在簡報時說明，若包含自有開發技術及代理外國品牌，兆捷是目前國內唯一擁有電子植入、清潔蝕刻、雷射及沉積薄膜等四大類氣體原料個供應商，這些氣體都是半導體製程不可或缺的材料。

目前兆捷的客戶群，從晶圓代工業者、面板大廠至太陽光電業者都有，其中沉積薄膜氣體將待位於銅鑼科學園區的新廠2023年第三季啟用後，送交客戶認證，預計2024年開始貢獻營收。

綜合顧大成及高啟全說法，台灣半導體產業用到的特殊氣體約200種，兆捷將投入其中4~5種，目前規劃投資6億台幣在銅鑼園區的第一期工廠，要做雷射氣體（供EUV使用）、清潔氣體及植入氣體。

銅鑼廠的第二期投資額也是6億台幣，將建置薄膜氣體及蝕刻氣體的產能。

半導體製程需要之氣體 不是劇毒、高腐蝕性、易爆易炸，就是高配比混合氣體

顧大成表示，兆捷科技成立於2016年，並於2019年開始供貨給本地客戶，並至少受惠於以下幾個大環境的利多：

1. 摩根士丹利預估，人工智慧的市場規模到了2030年可望成長約九倍，達到1兆8470億美元（約58兆台幣），大大推升對半導體的需求。

2. 經濟部工業局推動在國內建立自有的半導體材料產業，幫助了兆捷獲得銅鑼園區、攸關特殊氣體能量建置的24000平方米土地。

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3. 本地指標晶圓代工客戶有供應鏈在地化的需求。

4. 新冠疫情、美中貿易戰及地緣政治因素，促使各國推動半導體供應鏈在地化。

5. 高啟全加入兆捷，成為董事長，領導這家新公司開展新局。

顧大成強調，半導體生產需要用到的特殊氣體，不是劇毒、高腐蝕性，就是易爆易炸，或是高配比的混合氣體，因此獲得科學園區內的土地非常重要，而且兆捷是目前唯一能提供這四類特殊氣體的業者。

「如果國際原廠不在地化，產品就打不進台灣的晶圓代工廠」

高啟全則說明，台灣市場的特殊氣體供應商，基本上都在國外，原廠以瓶裝進入台灣後，直接送到客戶工廠，無法在本地開立品質保證書（COA）。

反觀兆捷就可以在本地開COA，因為兆捷就是在台灣出貨，可以把特殊氣體原料大量進口，在自家工廠做純化、檢驗及分裝，這樣台灣對於特殊氣體的掌握度會更高。

他提到，「如果國際原廠不在地化，產品就打不進台灣的晶圓代工廠。台灣的晶片廠現在會講，在台灣沒有開COA，它們就不會用（外國供應商的產品），這就是（供應鏈）在地化的結果。」

▲兆捷科技舉行興櫃前記者會，左起為發言人暨IR負責人陳天行、董事長高啟全、總經理顧大成，與財務長蔡淑渟。 今周刊提供

2022年毛利率已超過40% 「未來幾年非常值得期待」

另外在財務方面，高啟全與顧大成指出，銅鑼廠還沒有啟用，2022年兆捷的毛利率已經超過四成，並預期長期毛利率將穩定維持在40%以上。

不僅如此，未來的營收有機會出現資本支出「好幾倍」（大約是個位數中間）的成長，因此「未來幾年非常值得期待」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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