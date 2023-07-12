台北文華東方用它的玻璃瓶裝水！成本貴寶特瓶5成 華生為何砸2千萬做這生意？

【撰文‧陳葦庭】

環保署公告，7月1日起旅宿業得分階段限用一次性備品。早在疫情前，全台前三大桶裝水業者華生水資源，就投入2千萬元打造玻璃瓶裝水生產線，每月至少可為飯店業者減少2千公斤的碳排放。

輸送帶上排滿著玻璃瓶，一個個經毛刷清潔、洗滌，再填充蒸餾水，最後在無菌室中封蓋，每小時可生產2千瓶；一旁還有人正仔細檢查，以確保即將出貨的瓶蓋、瓶身不受損，準備送往台北文華東方、茹曦等知名飯店。

這裡，是年營收約2億元新台幣、全台前三大桶裝水公司，也是目前台灣唯一生產玻璃瓶裝水的華生水資源自動化生產線。2022年，華生更以玻璃瓶裝水，獲得國家品牌玉山獎傑出企業和最佳產品二個獎項，和輝瑞大藥廠、大成集團等知名企業並列。

「省下一個寶特瓶可減碳100公克，一間飯店每月少用2萬個寶特瓶，就可減碳2千公斤。」華生董事長胡端圓接受《今周刊》專訪時自信地說。

文華東方喚醒永續魂

60餘年老廠啟動產品大變革

表面上，華生搭上全球減塑永續潮，成功打響玻璃瓶裝水名號；但其實，早在疫情前，他們就投入逾2千萬元，在台北內湖科技園區打造玻璃瓶裝水產線。

明明玻璃瓶裝水的成本比寶特瓶高出近5成，生產效率又只有十分之一，加上台灣政府尚未限制旅宿業使用寶特瓶，為什麼華生仍願意大舉投入？

「（玻璃瓶裝水）真的吃力不討好，一開始我其實不太想做。」談及投入原因，胡端圓忍不住苦笑，直言本於社會公益才開發這項產品。

時間回到2018年，台北文華東方酒店在集團永續政策要求下，決定將寶特瓶裝水替換成玻璃瓶裝水，於是，他們找上成立60餘年的桶裝水業者華生，說服他們引進自動化設備，生產供應玻璃瓶裝的一次性飲用水。

如此一來，飯店房客使用完畢後，玻璃瓶可由廠商回收、沖洗再重新裝填，不只幫房客省去自己去飲水機裝水的麻煩，也可達到循環經濟效果。

「當時文華東方說，全台灣都找不到業者做，我想著我們有製造、服務能力，不如為社會盡一點力，」胡端圓還原當時情形。

他思考的是，華生的商業模式為生產、服務一條龍，除了有容器循環使用的產線，也在都會區自建車隊，以降低配送及回收容器成本和碳足跡，且建置玻璃瓶裝水設備，不只符合減碳潮流，也有機會將業務範圍擴及到旅宿業。

但，文華東方酒店集團是全世界最奢華的飯店品牌之一，要成為他們的供應商並不容易。胡端圓自承，雙方前前後後花了近2年的時間研發，光是玻璃瓶的模具，就改了4次之多。

他舉例，為了確保刷子能完整清洗瓶子每個角度，華生捨棄業界常見的瓶口直徑2.8公分規格，將瓶口擴大至3.8公分；瓶身厚度也做了加強，由200公克增至300公克，就是為了降低打破風險。

又如，為了避免鋁製瓶蓋刮傷消費者的手，他們也嘗試近十種款式，才選出有防刮材質的包材。「畢竟100個客人中，只要有一個被刮傷，業者就承擔不起，所以在磨合的過程中，我們也逐漸提高水準。」回憶起開發的過程，胡端圓笑稱是跟著客戶在壓力中成長。

他們沒想到，一場疫情，卻讓訂單一夕歸零。

疫情讓訂單一夕歸零

它用贊助策略闖出新路

「產品一做好就遇到疫情，結果硬生生卡了3年訂單才回流。」胡端圓不諱言，當時飯店業國際觀光客驟降，文華東方的客房更一度停止營運半年。眼看設備已經投入，華生決定贊助國內大型會議、講座，以推廣產品，近期更開發出客製化瓶身，滿足不同客戶需求。

目前，華生的客群主要為公司行號，較少一般消費者，而玻璃瓶裝水共有買斷的客製化瓶身，以及公版瓶身二種，瓶身加上裝填水的售價，和超商瓶裝水價格相當。「上架通路的錢，我省下來回饋給消費者，門檻低、好入手，產品才有機會普及。」胡端圓解釋著他的定價策略。

台北文華東方酒店採購協理鄭金花指出，華生從原料到回收都是一條龍服務，充分實踐循環經濟、物料再生精神，和集團的永續策略不謀而合，這也正是雙方能長期合作的關鍵。

隨著疫情趨緩、國境解封，加上環保署今年起推廣減少使用一次性塑料，華生玻璃瓶裝水的訂單也比疫情前多出逾50％，目前約占公司整體營收不到10％，還有不小成長空間。

胡端圓直言，玻璃瓶裝水的成本確實仍比寶特瓶高，不是每家飯店業者都願意買單，加上疫情後缺工，服務量能有限，因此玻璃瓶裝水至今尚未轉虧為盈，如何擴大市占率、助攻減碳同時也能開始獲利，仍是公司未來的一大挑戰。

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