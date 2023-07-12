全球資金流入ETF 台灣速度更快！國泰投信總座：高股息ETF除配息還要看「這項」

【撰文‧段詩潔】

自台灣第一檔ETF台灣卓越五十基金（0050）掛牌以來，已經邁入第20個年頭，截至5月底止，國內ETF掛牌檔數237檔，不僅呈現百花齊放的榮景，並且，總管理資產規模達到2.92兆元，這個數字，也超越所有境內「非ETF」基金的2.68兆元。

「在全世界都能看到資金流入ETF商品的現象，但台灣速度算是更快。」對於ETF大受理財族青睞，國泰投信總經理張雍川首先解釋，ETF的高透明度、低成本與交易方便等優勢，已讓ETF在全世界都受到機構與零售客戶的認同。但從全球來看，被動式基金占比約一○％到十五％，而台灣主動式與被動式基金的規模比重更已來到幾乎各半，這部分，與業者的全力推動有著必然關聯。

他觀察，近年來投信業者積極發行對應各種市場、各種資產類別、各種主題的ETF，以滿足投資人資產配置的需求，並且投入許多心力在教育投資人，都讓台灣投資人對ETF的接受速度比國外更快。「ETF市況熱絡，其實對投資人或業者及資本市場來說，都是三贏。」張雍川說。

債券ETF》殖利率走高吸引力大增

而金融環境的變化，也是促成各種商品推陳出新的關鍵之一。例如去年以來受到市場關注的債券型ETF，張雍川解釋，以前債券殖利率2％，大家都覺得沒有吸引力，但隨著美國聯準會升息，現在就算是並未標榜高配息的「投資等級債券」，殖利率也都能來到5到6％，對投資人來說，這是一個長期配置固定收益不錯的工具。

他透露，以往購買債券型ETF的大約98％都是機構法人、特別是以壽險為主，但經過美國暴力升息後，零售客戶開始積極參與，各家業者也抓準時機發行許多相關商品，目前零售客戶占比已來到12％左右。

對於此類商品的看法，張雍川分析，市場認為聯準會升息接近尾聲，甚至明年有機會降息，因此不少投資人購買長天期美國公債ETF，因存續期較長，據推算，當聯準會降息，利率每降1％，債券價格會上漲17.5％。此外，美國長天期公債殖利率約4％，也相對具有吸引力。

高股息ETF》不能只看配息高低

投信業者發行ETF商品如火如荼，也帶來不少產業變化。除了前台基金管理團隊要定期進行成分股調整，或是客戶有申購贖回、追蹤部位調整，中後台的工作也不少。以國泰投信旗下發行的國泰永續高股息ETF（00878）來說，受益人數已經超過百萬人，且採取一年4次的季配息，因此包括整理ETF受益人名冊、配息通知、股息配發作業等，相當於一年有四百萬人次的配息作業，複雜度高出許多。

高股息題材很受投資人喜愛，張雍川也提醒，高股息ETF也不是只看股息率，還是要看總報酬率，因為若是股息高，但填不了息，等於是賺了股息賠了價差。

主題式ETF》科技主題受投資人關愛

近年主題式ETF也大行其道，張雍川認為，台灣是一個科技島，投資人對科技主題性接受度非常高，包括5G、甚至6G衛星通訊等趨勢，以及路上愈來愈多的電動車，甚至是當紅的AI題材，業者也都爭相投入發行產品，進一步帶動整體市場成長。

張雍川認為，ETF市況熱絡來自於投資人的兩個轉變，第一，投資人以前比較喜歡操作個股，「但這麼多年下來，投資人也體會到，操作個股往往因為追逐短線、追高殺低而輸多贏少。」ETF因為是一籃子股票，相對風險比較分散，有些ETF的波動甚至比大盤小，讓投資人更容易接受，「因為市場波動往往是造成投資人無法長期投資的原因，跌下來的時候可能很難睡得著覺。」

第二，過去投資理財對年輕人來說可能遙不可及，畢竟有些績優股一張就要價幾十萬元；但有ETF後，投資幾萬元就可以買到數十檔非常好的股票，對小資族來說，入手門檻大幅降低。

不過張雍川也強調，投資人買ETF一定要知道一件事：指數編製的規則。因為即使是同類型的ETF，也會因為選股邏輯不一樣，而呈現出大不同的績效，「選股的邏輯決定了ETF成敗，投資人還是要做一點功課。」他建議，做好風險控管是第一步，而不是先想到賺錢，不要期待短時間就能財富自由。「時間就是你的好朋友，做好風險控管，選擇穩健的標的，長期下來一定有很好的成果。」

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