儒鴻洪鎮海喊裸退：辛苦幾十年 要做單純投資人「每年配息用布袋裝錢」

【撰文‧今周刊編輯團隊】

洪鎮海在正式宣告退休後，接受《今周刊》團隊獨家專訪，侃侃而談退休計畫。「本來我是前一屆（董事會選舉）就要退休，但遇到疫情所以又撐了3年，」洪鎮海直言，傳承這件事，儒鴻早已計畫了11年之久，原訂到了2021年，他就退休，但突如其來的新冠肺炎疫情，讓他決定留下來跟同仁一起打拚，交班計畫才延至2024年。

「從原本的強勢管理，到準備退休，這5年來，我一直在訓練自己當一個⋯⋯善良老人。」儒鴻董事長洪鎮海有不怒而威的氣勢，很難想像，他退休計畫中的第一個自我訓練，居然是要成為一個「善良老人」。

「我們賣的是年輕的東西，老人只能是技術傳承，不要倚老賣老，這樣做會笑死人啦！」洪鎮海認為，儒鴻產品之所以能夠不斷推陳出新，關鍵就在於年輕化，目前儒鴻的員工平均年齡僅34歲。

為了讓年輕團隊敢於發揮、為公司創造活水，近年包含產品研發、行銷等項目，洪鎮海都交由團隊負責，他則從旁提點開發、技術等面向。「現在，大家都已經準備好了。」他語氣裡盡是對公司團隊的肯定和信任。

其實，早在11年前，洪鎮海就啟動交班大計，以確保儒鴻能順利交棒。而一整套培訓特別助理進入接班梯隊的養成與篩選，就是他傳承策略的主軸。「這些人都是從我的特助一路訓練上來的。」大手一揮，洪鎮海指著身旁的一級主管，包含接班呼聲最高的人選——現任副董事長王樹文，都曾經擔任過他的特助。

要勝任洪鎮海的特助可不容易，對於字典裡沒有「明天」的他來說，沒辦法跟上腳步就很容易被淘汰。但若能通過這3、4年的觀察期，就有機會派任海外，到第一線歷練，甚至在若干年後進入接班梯隊擔任要職。舉例來說，財務會計背景的王樹文，進入公司第一份工作就是擔任洪鎮海的特助，後來轉任工務、業務，並派駐越南工廠十年，才又調回到台灣擔任一級主管。

像這樣在儒鴻歷練超過10年、20年的高階主管，在儒鴻還有4、5位，各自有理工、商科、國貿背景。洪鎮海的交棒哲學從過去他宣布「傳賢不傳子」時就可窺知一二，他的獨子洪瑞廷去年升任儒鴻副總經理，此前，他擔任過業務協理，被外界視作接班訊號，但這次的接班人選名單中，卻未見洪瑞廷。

「儒鴻不算家族企業，如果未來他有能力獲得董事會支持，也是靠他自己的能力和績效，絕對不是我的問題（關係）！」儘管沒斷言兒子的接班可能性，但洪鎮海強調，儒鴻作為上市公司，若有心上位，還是得用能力證明自己。

洪鎮海也預告，最快8月起，每周只會進公司上班4天；明年元月起，上班時間降至3天。「到時候，我會百分之百退休，連董事都不做。辛苦幾十年，我不能跟別人一樣當個投資人，每年配息時，用布袋裝一下錢嗎？一定每天都要這麼辛苦嗎？」

「這一生都在忙，台灣很多景點我還沒看過，已經在羅東買地要來種田，日本鄉下的祕境、瑞士我也都很想去，還想去買房子。」談起退休生活，洪鎮海已經從國內規畫到海外，在他看來，沒準備、規畫退休生活，容易百病纏身，人生下半場勢必要活得比上半場更盡興。

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