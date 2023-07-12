40億遺產Bruce想繼承有機會？李玟早設防！房產沒貸款、用「長命契」鎖住權利

【文．李易紓整理】

藝人李玟上周三(7/5)離世，享年48歲，週二(7/11)是她的頭七，外傳李玟生前已立遺囑，留下40億元遺產全給86歲媽媽，但有中國名嘴宋祖德透露，李玟加拿大籍老公Bruce已找律師想要推翻遺囑，但李玟二姊李思林回應，要媒體自己去問Bruce：「我不是Bruce代替不了他，自己去問他」。 外傳李玟原本要在7月和Bruce要談離婚，但對自己手上擁有的房地產，李玟早有規劃與想法。

4棟「長命契」豪宅將轉媽媽名下、和姐姐共同持有的所有權轉歸她們

根據《香港01》報導，李玟有4棟豪宅是採用「長命契」，其中3棟市值6000萬港幣(約2.4億台幣)、3800萬港幣(約1.5億台幣)、2800萬港幣(約1.1億台幣)，與媽媽共同持有，李玟過世後會轉到媽媽名下。

另外1棟3000萬港幣(約1.2億台幣)房產，則是和媽媽及2位姊姊共同持有，因此房地產所有權將歸屬她們。

李玟也以獨資公司購買價值6000萬港幣(約2.4億台幣)別墅、擁有2個市值1200萬港幣(約4810萬台幣) 店面，是和媽媽以合股公司形式持有，而這些房產全數沒有貸款。

圖擷取自李玟IG

什麼是長命契？優點和缺點有哪些？

根據匯豐銀行官網資訊顯示，在香港如果物業是長命契的方式聯名持有，共有人若是過世，物業的權益便會自動歸其他所有，不用辦理任何承辦手續，物業共有人也不能以遺囑方式， 將物業權益指定給特定的受益人，因此也能避免出現爭議。

長命契的優點，就是當持有人想要保障自己的房產，怕另一方在未來會自行處置房產，這是一個非常好的選擇，因為長命契特點，就是共有人有權優先承繼另一方的權益 (Right of survivorship) 直到物業業權人只剩下1位，長命契的聯名共有人，也不能獨自佔有物業的任何部分、不能將另一名共有人排除於外，享有同等權益，不會有人擁有更多或更少的比例。

但缺點則是，因為聯名人都被視為擁有整項房產，只要其中1名聯名人出現財務困難，就有機會讓所有聯名人房產都被拖累，需要共同承受惡果。

另外在買賣時，必須要得到所有共有人簽署才能生效，如果物業其中1位共有人，心理或生理上都無法簽署文件，就有可能讓整個家庭，都無法利用資產去進行買賣或銀行借款。

Bruce經濟狀況非想像好，想爭產？李玟二姐李思林：自己去問他

據了解，Bruce經濟狀況似乎不是想像的好，他已經失業2年、靠著李玟負擔家裡又多次被指出軌，分居卻遲不肯簽離婚協議，中國名嘴宋祖德說，他就是想從李玟那邊拿到錢，已委託律師想要推翻李玟的遺囑、成為李玟遺產法定第一繼承人，針對此番說法，李玟二姐李思林說，要媒體自己去問Bruce、她沒辦法回答。

圖擷取自李玟IG

本文授權自今周刊，原文見此。

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