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陸行之點名8檔營收優等生！英業達、仁寶…他用「3角度」觀察：這產業表現超預期

聯合新聞網／ 今周刊
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

【文．胡肇芳整理】

美股週一(7/10)四大指數走揚，激勵台北股市週二(7/11)開高走高，終場大漲246點，收在最高16898.91點，權值王台積電(2330)上漲12元，收在577元。

知名半導體分析師陸行之從他個人追蹤的90檔個股中，整理半導體及科技行業營收表現，從第2季營收季增率、年增率以及彭博預估3個角度觀察，點名台光電(2383)、仁寶(2324)、英業達(2356)、景碩(3189)、瑞鼎(3592)、穩懋(3105)、世芯(3661)、帆宣(6196)等8檔，營收高於市場預期逾5個百分點。

陸行之在臉書分享他的最新觀察，對今年2季度台灣半導體及科技行業營收的重點匯總，也許有些行業的狀況是美國未來財報周的領先指標。

陸行之表示，首先，就季增來看，射頻砷化鎵為50%，WiFi/網通為33%，面板22% ，面板驅動晶片21%，電力功率18%，設計服務12%，電源管理11%，散熱系統行業為10%。這8產業明顯優於其他行業。

陸行之建議關注歐美大廠，如Broadcom/Avago、Qorvo、Marvell、京東方，Power Integration、Alpha & Omega、Monolithic Power、Diodes，留意第2季營收是否會高於市場預期。

至於二季度表現比較差的有ABF/BT載板，為季減9%，晶圓材料及半導體設備材料業均季減4%。他認為，季增的公司如果是非設計公司，可能因為產能利用率明顯改善而驅動毛利率改善高於市場預期，反之亦然。

其次，就年增來看，LCD面板從一季度的-36%到二季度的-2%，射頻砷化鎵從-52% 到-23%，面板驅動晶片從-35%到-11%，WiFi/網通從-34%到-14%，遊戲板卡行業從-32%到-7%，二季度營收改善明顯優於其他行業。

他也提醒，ABF/BT載板營收溜滑梯，從-17%擴大至-33%，晶圓材料從5%跌至-5%，CMOS感測觸控從-19%到-23%，半導體設備材料業從30%到11%，看起來還在走下行週期，不知道二季度是否能觸底。

最後，陸行之表示，跟彭博社分析師預期相比，台光電(2383)、仁寶(2324)、英業達(2356)、景碩(3189)、瑞鼎(3592)、穩懋(3105)、世芯(3661)、帆宣(6196)營收高於市場預期超過5個百分點(台幣貶值貢獻1個百分點)，當然低於市場預期差距超過5個百分點的也有一堆公司，「這就麻煩各位粉絲大大自己做點功課，提供答案，我也不會得罪公司了」。

本文授權自今周刊，原文見此

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