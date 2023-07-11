打炒房沒效聽聽就好！平均地權條例布下天羅地網 顏炳立：難翻身但也不會死

【文．鄭鴻達】

政府近來打炒房動作頻仍，包括推出「平均地權條例」修法、囤房稅2.0等方案。戴德梁行董事總經理顏炳立直言，政府在房地產市場管控是全面性的，尤其「平均地權條例」更撒下天羅地網，將炒作空間與獲利全面防堵起來，讓你不能短線操作。 顏炳立強調，政府打炒房是要讓房市沒有量然後冷掉，讓房市「很難翻身，但也不會死掉」，Ｍ量縮後價就會緩跌，雖然下跌還不會那麼明顯，但這是時間問題。 他強調雖有人認為政府打炒房政策是無效的，「這種說法聽聽就好」，其實打炒房的藥效需要一點時間發生。

財信傳媒董事長謝金河在7/9播出的《數字台灣》節目中，邀請戴德梁行董事總經理顏炳立、淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰，就「平均地權條例實施後，房價下修有空間」等主題，探討房地產市場走向。

戴德梁行董事總經理顏炳立(左)、淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰(右)在《數字台灣》節目上分享對房地產的看法。畫面擷取自《數字台灣》

政府打炒房全面管控 「平均地權條例」布下天羅地網

對於政府近期推出多項打炒房措施，包括央行祭出升息、選擇性信用管制，或推動「平均地權條例」修法、囤房稅2.0方案等。顏炳立表示政府對房市的管控能力比過去強很多，現在更是全面性的管控，

顏炳立表示，例如「平均地權條例」修法就是撒下天羅地網，可能會產生的效果，是將炒作與獲利空間全部防堵起來，讓你不能短線操作，但大家可看得出政府打炒房的痕跡，但他並沒有要掐死房市，而是讓房市沒有量而冷卻下來。

打炒房無效說聽聽就好 房市「量縮、價緩跌」只是時間問題

顏炳立說，政府打炒房措施如今讓現金流斷掉，之後就會「量縮、價緩跌」，買氣變弱。

他表示今年初第1季量縮非常厲害，價格還沒下來，是因為大家口袋還有錢還能撐，但量縮價格就一定會跌，只是還不會這麼明顯，畢竟整個市場需求有限，供給量大增後，價格下跌只是時間的問題。

顏炳立對於有論者質疑政府打炒房政策無效，他直言「聽聽就好」，他研判打炒房政策的藥效在慢慢發生，這需要一點時間，尤其是因為目前利率仍處於低檔，打炒房政策的效果不會那麼快反應。

談到台灣的房地產後勢，顏炳立表示目前的狀況是「政策不改、投資不入」，因為政府希望透過稅制讓房市仍有獲利，但不會再像以前一樣一、兩年就漲40%、50%，而是讓你持有10年，平均每年獲利10%即可。

顏炳立強調，政府打炒房政策出來後，會讓房地產「很難翻身，但也不會死掉」，政府就是要讓房市軟著陸，希望讓房市交易量，能萎縮到剩下正常的自用「剛性需求」成交量，因此目前房市只剩成本的增加可作為推升價格的理由。

顏炳立：蛋白區單價、總價均高 已無炒作空間

對於有論者主張蛋白區的房價仍有撐，顏炳立直言這是他們在玩的「術法」。他解釋，假設以前蛋白區800萬元可買50坪，現在是放大到1000萬元只能買30坪，總價、單價都大幅成長，現在是蛋白區新成屋總價2000、3000萬元掛在那邊，挑戰到蛋黃區中古屋的價格，「這樣一定會出問題」。

顏炳立坦言，若有人主張蛋白區單價、總價低，因此還有價格上漲的潛力，這類說法也是「聽聽就好」，畢竟蛋白區主要的需求者是年輕人，有錢人不會去投資，如今政府的政策下來後，只剩有剛性需求的人再買，加上稅制的限制，讓蛋白區沒了炒作空間。

莊孟翰：平均地權條例五重拳 房市將「四大皆空」

莊孟翰預判，在「平均地權條例」修法實施後，今年房市上的投資客可能就會「絕跡」。他表示目前房市是「四大皆空」，這四大包括經濟面、政策面、利率面、市場面，其中市場面已是超額供給，政策面則是房地合一稅2.0抽高達45%的重稅。

還有另一個政策面的部分，莊孟翰歸納「平均地權條例」修法有5大措施，首先是禁止預售屋、新建成屋換約轉售，違者可按戶、棟重罰50萬到300萬元；第二，針對投機炒作，可以按戶、棟開罰100萬到5000萬元。

第三，則是推出檢舉制度；第四，則是限制私法人購屋需要經過許可，而這個私法人讓大家最詬病的問題，是透過公司戶購買的量很大，他查閱數據發現去年交易量有2.2萬戶，等於在總移轉量30.8萬戶中，幾乎每14戶就有1戶是私法人買的；第五，就是預售屋買賣契約解約後，應在30日內申報實價登錄。

本文授權自今周刊，原文見此。

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