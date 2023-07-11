這3檔台股基金無腦買 報酬率超過2000%！1表掌握10檔最強棒「放長線財富自由不是夢」

【文．林韋伶】

股神巴菲特曾經說過：「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」 這句話，被不少專家認為清楚說明投資本質，最好有夠大的雪球（本金多）、夠濕的雪（趨勢向上的標的），以及夠長的坡道（時間長）。

如果用台股基金的表現來檢視巴菲特的雪球理論可以發現，時間真的是投資獲利的好夥伴。

回顧全體134檔台股基金自成立以來的報酬率可發現，幾乎全數台股基金成立至今的報酬率皆為正數，平均報酬率達575.48%，也就是說，只要投資人夠有耐心，投資台股基金資產平均大約翻5倍到將近6倍的水準。

台股基金致勝秘笈竟是無腦買？成立以來報酬前10名翻漲逾15倍

若將台股基金成立以來報酬率排名前10名的基金找出來，更可以看到報酬率飆高到1500%以上，前3名的基金報酬率更衝破2000%，等於資產翻漲20倍。有趣的是，觀察報酬率後段班的基金成立時間，10檔中有8檔成立時間在2020年後，此表現差距恰好應證巴菲特雪球理論的看法。

另個值得注意的點是，表現最好的這10檔台股基金各有其特性，以統一全天候基金來說，是台股基金淨值王，為目前唯一淨值在200元以上的台股基金，精選產業能見度高、成長力道強勁的市場主流股。統一黑馬基金集中火力主打最具業績成長和獲利穩定的40檔「黑馬股」，持股集中操作相對靈活。

群益中小型股基金與群益店頭市場基金則一如其名，前者目前聚焦上櫃半導體與上市生技醫療產業的中小型類股，後者則主要配置在上櫃企業。

統一奔騰基金則為台股科技型基金，鎖定爆發力強的電子股，緊跟最新科技趨勢。統一龍馬基金則採傳產及電子股兼具的投資策略，著重成長性佳、營運表現相對突出且股價爆發力強的中小型股。

台股牛市比熊市長 適合長線投資

群益投信投資長李宏正分析，觀察台股過去20年表現，走勢呈現牛長熊短的趨勢，進一步比較過去在台股高、低點時進場，以定期定額方式投資至下次波段高點為止，平均報酬皆不俗，突顯台股是適合長期持有與投資的市場。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，老字號台股旗艦基金往往是投資人投資台股的最愛，特別是老字號基金因為成立時間悠久，歷經過多次景氣多空循環，更容易掌握台股趨勢脈動，即使面臨去年股市大幅下跌，旗艦型台股基金的定時定額扣款金額、扣款人數並未同步出現大幅下滑，顯見投資人反而趁著低檔持續扣款，加速累積單位數，也反映出台灣投資人的投資行為越來越成熟。

對於近期台股出現較大震盪，讓投資人心慌慌，但其實只要拉長時間看，台股基金多能有豐厚報酬。尤其下半年將迎接傳統電子旺季，加上電子業庫存調整進入尾聲，基本面改善將使台股基金成為投資組合必備的一環。

台股近期陷震盪 定期定額參與可望降低風險

李宏正建議，以今年來看，在外資回補、景氣谷底已過、AI題材等條件支持下，仍看好台股後市表現，建議投資人不妨透過定期定額台股基金來參與，既能透過專業投資團隊的篩選來降低選股不確定性，也能節省擇時進出的研究成本。

群益中小型股基金經理人吳胤良也指出，台股目前市場資金仍高度集中AI相關個股，惟在個股及指數均已累積相當漲幅下，震盪幅度加大將可預期，且時序將進入財報季，財務數字將受到檢視下，推估震盪風險提高。不過整體而言，長期仍看好台灣GDP可逐季增長，且AI所帶動的產業基本面利多延續性高，建議投資人不妨透過定期定額方式來佈局參與。

本文授權自今周刊，原文見此。

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