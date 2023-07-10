投資人1句「緯創追不追？」 謝金河憶：老么等級衝到市值3千億…背後靠她撐

【文．謝金河】

小女人，大財富 這次AI帶來的狂潮，除了造就Nvidia超過一兆美元市值之外，台灣的供應鏈從伺服器，機殼到水冷卻散熱元件，股價都創造大驚奇。昨天在辜朝明先生的演講會散場後，有一個投資朋友跑來問我，緯創可不可以追？我說如果你有30到50元買到的，就放著，但百元以上千萬不要追。

今年伺服器題材創造大驚奇，廣達、技嘉、光寶都飆升，過去只有卅幾元的緯創，如今變成三位數。過去緯創在電子代工產業中，排名老么等級，現在市值爬升到三千億元以上，如果再把緯穎加上去，市值已經超越廣達。當年林憲銘在宏碁分家中分到最不被看好的緯創，沒想到AI大浪沖來，緯創跟著緯穎乘浪而起，如今反成一哥。

跟著林憲銘一起撐起企業集團的幫手，現任緯穎董事長洪麗甯，如今身價非凡。洪麗甯台大政治系畢業，後來讀政大企家班，她的身高只有146公分，站在林憲銘身邊更顯得袖珍。不過，緯穎股價從718元漲到1610元，緯穎創造超過2600億元的市值，洪麗甯持有緯穎2894張，持股比率1.66%，緯穎漲到1610元，洪麗甯手上的持股值46.59億元，以今天收盤1495元計，也有43.26億元。

洪麗甯守著緯穎，這個不起眼的小女人竟撐起緯創集團在伺服器領域的半邊天，這也是台灣的傳奇！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

好市多起司含一級致癌物，這39天買的1300名會員快退貨！「環氧乙烷」有多毒？專家親解

外資2周賣超台股1300億、周線3黑...緯創(3231)被大砍又天價還有戲？看蘇姿丰來台說什麼

女兒炫「無限卡」後被同事偷盜刷33萬，父親解方：以後限額100萬好了…最頂信用卡有啥服務？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】