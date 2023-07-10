快訊

下班記得帶傘！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

宜蘭民宅傳槍案！疑夫妻起口角 92歲翁持美製獵槍轟妻

PLG／伸鹹豬手懲處出爐 代理執行長周崇偉兩職務都沒了

投資人1句「緯創追不追？」 謝金河憶：老么等級衝到市值3千億…背後靠她撐

聯合新聞網／ 今周刊
緯創資通。記者吳康瑋／攝影
緯創資通。記者吳康瑋／攝影

【文．謝金河】

小女人，大財富

這次AI帶來的狂潮，除了造就Nvidia超過一兆美元市值之外，台灣的供應鏈從伺服器，機殼到水冷卻散熱元件，股價都創造大驚奇。昨天在辜朝明先生的演講會散場後，有一個投資朋友跑來問我，緯創可不可以追？我說如果你有30到50元買到的，就放著，但百元以上千萬不要追。

今年伺服器題材創造大驚奇，廣達、技嘉、光寶都飆升，過去只有卅幾元的緯創，如今變成三位數。過去緯創在電子代工產業中，排名老么等級，現在市值爬升到三千億元以上，如果再把緯穎加上去，市值已經超越廣達。當年林憲銘在宏碁分家中分到最不被看好的緯創，沒想到AI大浪沖來，緯創跟著緯穎乘浪而起，如今反成一哥。

跟著林憲銘一起撐起企業集團的幫手，現任緯穎董事長洪麗甯，如今身價非凡。洪麗甯台大政治系畢業，後來讀政大企家班，她的身高只有146公分，站在林憲銘身邊更顯得袖珍。不過，緯穎股價從718元漲到1610元，緯穎創造超過2600億元的市值，洪麗甯持有緯穎2894張，持股比率1.66%，緯穎漲到1610元，洪麗甯手上的持股值46.59億元，以今天收盤1495元計，也有43.26億元。

洪麗甯守著緯穎，這個不起眼的小女人竟撐起緯創集團在伺服器領域的半邊天，這也是台灣的傳奇！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

好市多起司含一級致癌物，這39天買的1300名會員快退貨！「環氧乙烷」有多毒？專家親解

外資2周賣超台股1300億、周線3黑...緯創(3231)被大砍又天價還有戲？看蘇姿丰來台說什麼

女兒炫「無限卡」後被同事偷盜刷33萬，父親解方：以後限額100萬好了…最頂信用卡有啥服務？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

投資人1句「緯創追不追？」 謝金河憶：老么等級衝到市值3千億…背後靠她撐

小女人，大財富

女兒炫「無限卡」被同事偷盜刷33萬 父：以後限額100萬…最頂信用卡有啥服務？

台北一名女幼稚園老師家境富裕，30歲生日收到1張「無限卡」禮物，她開心向同事炫耀，卻沒想到男同事動起歪腦筋，午休趁她不注意時偷走，盜刷32萬購買昂貴相機，再以低價賤賣，一直到收到信用卡帳單才發現被盜刷，緊急向台北市刑警大隊偵三隊報案。

李玟抑鬱成疾…罹乳癌瞞母動手術 富商夫沒陪還去旅遊！乳癌早期不致命「看清徵兆」

樂壇天后李玟7月2日輕生送醫，搶救3天於5日過世，享年48歲，家人也發出聲明證實。據了解，李玟在達醫院已呈現「腦死狀態」，被醫生宣判腦死難以救回，不過港媒報導，高齡86歲的母親除了要醫生持續搶救以外，中醫出身的她親自幫女兒針灸頭部，無奈仍回天乏術。

AI教父快閃廣達！遇熱潮被英特爾誇幸運 黃仁勳兒女原來在做這行

輝達創辦人黃仁勳來台掀起熱潮，不只論壇擠爆人、週二(5/30)在COMPUTEX的媒體記者會，也吸引超過150家媒體與分析師參與，他一連5次提到要大家去廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）的攤位，直呼太棒了！ 隨後大批人潮跟著黃仁勳前往雲達展位，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，他還特別脫下招牌皮衣給楊麒令穿上，楊麒令對媒體透露，黃仁勳穿的皮衣品牌是Dunhill。

11檔觀光餐飲股如何挑？這檔1個月飆110％！1關鍵揭是「真熱還是假熱」

受惠疫後復甦，觀光旅遊與餐飲類股近半年表現強勁，近期在暑假概念題材下又創高峰。短線雖然炙熱，但基本面是否有撐？接下來行情又將何去何從？

有超越英特爾的決心！台積電老兵談張忠謀...是「護國神山」成功最大推手

台積電老兵的妙論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦