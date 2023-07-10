女兒炫「無限卡」被同事偷盜刷33萬 父：以後限額100萬…最頂信用卡有啥服務？

【文．黃明惠 整理】

台北一名女幼稚園老師家境富裕，30歲生日收到1張「無限卡」禮物，她開心向同事炫耀，卻沒想到男同事動起歪腦筋，午休趁她不注意時偷走，盜刷32萬購買昂貴相機，再以低價賤賣，一直到收到信用卡帳單才發現被盜刷，緊急向台北市刑警大隊偵三隊報案。 事後，女老師的爸爸雖然對女兒的粗心訓誡了一番，但仍寵溺說：「以後限額100萬元的好了」，讓辦案員警不禁莞爾一笑。 事實上，「無限卡」雖然號稱無限，實際上額度還是有限。

據《自由時報》報導，這名幼稚園老師的爸爸，似乎是新北某名門望族地主之後，平時對女兒疼愛有加，於是在她30歲生日時，辦了一張擁高消費額的「無限卡」信用卡當作禮物。

女老師日常之餘，就會向友人和同事炫耀父親的寵愛行為，沒想到因此引來男同事覬覦，將放在幼稚園辦公室無限卡偷走，盜刷買了價值32萬7800元的3C產品，包括徠卡相機機身、鏡頭、iPhone14及IPad等電子商品。等到收到信用卡繳款單據後，女老師才驚覺「無限卡」失蹤。

報警之後，女老師的爸爸在警局內當場訓誡女兒，行事應該低調，但仍寵愛的說：「以後限額100萬元好了！」，讓辦案的年輕刑警傻眼，想喊對方一聲：「岳父大人」。

頂級信用卡 各有門檻限制

在網路上常聽到黑卡、世界卡、無限卡等名詞，這些基本上都是「頂級信用卡」，一般來說，能申辦頂級卡的人，刷卡力都相當驚人，讓各發卡銀行都不敢忽視。

雖然頂級卡比起一般信用卡來說，申辦資格、免年費的門檻都會比較高，但具備許多專屬的卡友權益，對許多人來更是「尊榮身分」的象徵；不過，國內各銀行機構發行的頂級信用卡，雖然號稱「無限」，但實際上還是「有限」，會視持卡人的財力不同，給予不同的消費額度。

以國內各家銀行的頂級信用卡來說，申請各有門檻限制，少部分銀行會根據存戶的存款、經濟實力與社會地位，以「邀請制」的方式進行核發，在使用額度上，則相對寬容，但會設有消費門檻，如數十萬元起跳或千萬元止。

國內各家銀行發出的頂級信用卡，計有：與發卡機構MasterCard合作的通稱為「世界卡」；與VISA合作的稱為「無限卡」；與JCB合作的統稱為「極緻卡」；至於美國運通（American Express）則有自己發行的百夫長卡（黑卡）。

今周刊過去報導，美國運通Centurion卡又俗稱「黑卡」，1999年5月在英國首發，因為較VISA無限卡、萬事達世界之極卡等頂級卡更高，無刷卡金額的限制，持卡人清一色是金字塔頂端1％的有錢人。

2010年，在台推出年費要16萬元的Centurion卡，鎖定年收入20萬美元（當時約新台幣650萬元）以上的超級富豪發卡，由於採邀請制，並非想辦就能辦得到，更增添了這張黑卡的神祕性。

黑卡最大的賣點在於，可提供卡友「沒有做不到的事」的專屬生活顧問，幫忙打理生活瑣事，舉凡排隊代購熱門商品、表演節目或經典賽事門票、企畫活動與私人派對等千奇百怪的服務項目，只要一通電話，就可達成。最為人所知的是一旦客戶在國外遇到險阻，甚至可以派專機到海外接客戶回國。

此外，還有個人旅遊祕書，以全年無休24小時的模式，幫忙機票訂位、訂房、簽證；還有國際城市機場禮遇通關、不限次數免費機場接送，以及住宿、餐飲、購物、機艙升等優惠。

本文授權自今周刊，原文見此。

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