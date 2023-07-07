公司送年資十年清潔阿姨23萬勞力士錶 背面刻姓名、員編 老闆1句原因惹淚：感謝有你們

【撰文 翁申霖】

總部位於新加坡的「樂天餐飲集團」（Paradise Group），在年度晚宴上大手筆寵員工，據悉，在集團內任職滿10年的老員工，每人能獲贈一只價值達10,000新加坡幣（約23萬元新台幣）的勞力士（Rolex）手錶，而待滿8年的員工則可拿到5公克的金條，總計下來公司豪砸超過4千萬；創辦人兄弟表示，要藉此感謝老員工們對公司的貢獻。

根據新加坡媒體《The Straits Times》報導，「樂天餐飲集團」於今年3月舉辦年度晚宴，席開140桌，出席員工多達1600人。

在晚會上，公司準備了98只勞力士手錶贈送給「年資滿10年」的老員工，據悉，這只勞力士錶價值達10,000新加坡幣（約23萬元新台幣）至11,000新加坡幣（約25萬元新台幣）之間，錶的背面更刻上員工的姓名及編號，顯見公司相當用心。

白手起家的集團創辦人蔡俊勇（Edlan Chua）、蔡智勇（Eldwin Chua）兄弟二人表示，「人生的黃金十年意義重大」，送出手錶的決定是為一直以來衷心耿耿的員工表達敬意與感激。

手錶上除了刻有姓名及員工編號，手錶盒上也刻著公司給資深員工的一段話，「我們非常感謝您的奉獻精神，並自豪能有您能成為樂天大家庭的一員，希望您在未來的許多年裡，繼續與我們並肩奮鬥。」

67歲的清潔工譚小姐（Tan Ai Tee）也是其中一名獲得勞力士錶的員工。根據《NextShark》報導，譚小姐打從16歲就踏入職場，各行各業都待過，包括咖啡店、零件工廠及百貨公司等，2013年開始在樂天餐飲集團旗下餐廳「海鮮天堂」（Seafood Paradise）擔任廚房人員，2016年被調往總公司擔任清潔工，從周一至周五、早上8時至下午2時勤奮工作，讓整棟大樓的環境保持清潔整齊。

「這不只是我第一只勞力士，更是我擁有的第一只手錶」，譚小姐說，她想把這只全新的勞力士送給女兒。不僅如此，譚小姐表示，每年春節都會收到公司的紅包，任職滿5年時更獲贈2.5公克瑞士金條，待滿8年又收到一塊5公克金條。「老闆和公司認可我在這裡的工作，我非常開心又感動。」

Cleaner receives Rolex watch for working 10 years in Paradise Group Holdings https://t.co/qT6f8L92Dy — Straits Times Life (@ST_LifeTweets) 2023年7月1日

據悉，送給330名員工的禮物加上宴席費用，「樂天餐飲集團」在當天晚會一共支出高達200萬新加坡元（約4623萬元新台幣），而光是勞力士手錶就花費超過2千萬元新台幣，足見公司對員工的寵愛。丈夫已退休的譚小姐表示，「只要我身體健康，就可以繼續工作。我感謝老闆的認可，會盡我所能地繼續做下去。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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