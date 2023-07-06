半聾半盲導演曲全立謝天「讓他用右眼讀故事」 推台灣超人繪本教孩子面對困難

【撰文．林韋伶】

「半年來聽到太多孩子墜樓，為什麼他們無法面對困難跟挫折呢？」美力台灣3D協會創辦人、導演曲全立這樣談起自己對台灣孩子的不捨，他透過《美力台灣3D》記錄超過70位台灣超人的故事，希望孩子能學會勇敢面對挫折，以及堅持夢想永不放棄的精神，曲全立在周三（7月5日）推出該系列作品的最新創作《台灣超人AR數位親子繪本》。

在這場新書發表會上，今周刊出版社特別邀請兩組台灣超人共同參與，首先是書藝家王志揚，王志揚在發表會上現場揮毫，寫下「台灣超人」4個大字；同時，今周刊出版社也邀來全世界第一個由唐氏症孩子組成的樂團─大器樂團現場演出，孩子們台風穩健、具感染力的表演博得滿場觀眾喝采。

▲書藝家王志揚現場揮毫。 今周刊提供

此次的新作《台灣超人AR數位親子繪本》，設定了4個在校園、家庭等日常生活中遭遇不同問題、挫折的小主角：有被火灼傷的小海、有長年生病害怕上學的小敏、熱愛跑步卻遭阿嬤反對的千晴，以及離家出走的家威，閱讀這本繪本可看到小主角是如何受處境相似的「台灣超人」啟發，有了改變的契機與動力。

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一場大病讓他半聾半盲 曲全立用右眼透過攝影機讀台灣故事

回顧這次作品的誕生，曲全立說它是個「疫情寶寶」，「因為2021年4月開拍，5月就升級到三級警戒，可是在過程中，就如同我前面講的，我們完全沒有放棄」。

儘管面對疫情升級的挑戰，曲全立在最新作品中還是完成多位台灣超人的故事拍攝，包括極地超級馬拉松運動員陳彥博、台灣生命教育學會附設病人自主研究中心執行長楊玉欣、用手走路的發明王劉大潭、為唐氏症兒童創辦樂團的林啟通，以及全身癱瘓仍熱心幫助他人的林進財。

▲導演曲全立透過台灣超人的故事，希望給孩子面對困難與挫折的勇氣。 今周刊提供

事實上，曲全立自己就是一位台灣超人的案例，他在35歲時罹患腦瘤，原被醫生宣判只剩6個月的時間，最終在手術成功後卻留下了「半聾半盲」的後遺症，但他卻將其視為老天給的禮物。

「老天爺奪走了我半邊的感知，我的左耳全聾、左眼視力受影響、左半邊顏面神經、三叉神經、吞嚥神經、平衡神經全被奪走，但祂送給我一個很棒的禮物，讓我可以用右眼，透過攝影機去閱讀台灣所有的故事。」曲全立這樣說。

今周刊響應公益送書計畫 要讓「班班有繪本、人人是超人」

重獲新生的他，如今拍片時想的跟其他多數導演不同，「我現在拍片已經不是在算一集多少錢，我現在拍一支影片想的是能夠影響多少個孩子，這是我現在的初衷。所以現在拍片、記錄超人對我來講，是件非常享受的事」。

今周刊社長謝春滿表示，在得知曲導的故事後，今周刊有爲他拍攝一支影音報導，報導的成效非常好，「不但有24萬人次觀看、1萬1千人按讚，還有無數的分享，這支影片把曲導的夢想描繪得非常清楚，因此感動了許多的讀者，主動站出來協助。」

▲今周刊社長謝春滿允諾推動「班班有繪本、人人是超人」公益送書計畫。 今周刊提供

謝春滿也承諾，今周刊將與曲導一起推動「班班有繪本、人人是超人」的公益送書計畫，因爲全國有超過1100所偏鄉小學，這些學校、學童的資源相對匱乏，透過送書計畫，希望這些學童可以在台灣超人的陪伴下，有正向面對挫折與不放棄的勇氣。

台北市副市長林奕華則指出：「碰到挫折不是什麼了不起的事，要有勇氣、堅持、生命的韌性，這些特質都會孩子也很需要。」

新北市副市長劉和然讚揚曲全立的付出，表示目前曲導已經影響了約30萬個孩子，但其影響力絕對不僅止於此：「若孩子能在成長過程中看到其他人的生命故事，讓種在心中的種子慢慢發芽、長大、開花結果，他們就有機會變成另一個台灣超人，甚至是幫助台灣超人的人。」

▲台北市副市長林奕華。 今周刊提供

除了在台灣的孩子有機會透過繪本學習到面對困境的勇氣，曲全立也透露，已經有很多海外的朋友提出邀約，希望台灣超人可以飛到不同的國度，讓更多人看到滿滿的感動與正能量。

本文授權自今周刊，原文見此。

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