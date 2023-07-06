曾登奧斯卡喊要拚命唱！李玟一度失聲沉寂 靠這事重新發光

【文．黃明惠整理】

48歲國際天后李玟輕生離世，留給歌迷無限傷痛。出道近30年的她，生前締造許多驚人紀錄，包括是首位登上奧斯卡頒獎典禮獻唱的華人歌手、NBA首位演唱的華人歌手，再加上發行過英文專輯，種種成績讓她在國際知名度大增，就連外媒也以「巨星殞落」報導她離世消息。 將她推上奧斯卡演唱的推手，正是國際導演李安，由李玟演唱電影《臥虎藏龍》演唱主題曲〈A Love Before Time〉，曾入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎；李安也透過助理回應：「非常震驚，印象中她是那麼一位開朗可愛的人」。過去李玟登上《時代》（Time）雜誌封面接受專訪，曾透露她最重視的還是台灣，「因為台灣是她演藝事業開始的地方。」

李玟離世...多家外媒關注報導

李玟是首位登上奧斯卡頒獎典禮獻唱的華人歌手、美國NBA首位演唱的華人歌手在歐美創下多項成就，所以她的離世也讓各大國際主流媒體大篇幅報導。

像是CNN、《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《路透社》、《華盛頓郵報》和《每日郵報》等外媒，幾乎都將新聞放在首頁；BBC更以「1990至2000年代風靡華語樂壇的天后」盛讚李玟的成就。

綜合外媒報導，多以全球痛失一位美聲天后為題，表示李玟是首位在美國洛杉磯迪士尼音樂廳舉辦個人演唱會的華人歌手，代表作《DiDaDi》曾榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶，誇讚有令人印象深刻的歌聲，還有精湛舞蹈，有如「亞洲的瑪麗亞凱莉」。

本名李美林的李玟，1993年參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲得亞軍，因為獨特的R&B美式唱腔，推出許多知名歌曲；真正奠定她歌壇天后地位的，是在1998年發行的專輯《Di Da Di》，全亞洲總計銷量高達180萬張，不僅是她銷量最高的華語專輯，也成為台灣90年代最暢銷專輯之一。

多首歌曲包括《Di Da Di》、《刀馬旦》、《過完冬季》、《好心情》、《真情人》等，無論是抒情歌還是動感舞曲，她都能完美駕馭，李玟更是許多歌手效仿的目標。

▲李玟近年錄製多檔中國節目。（圖／李玟臉書）

李玟登奧斯卡：我一定要拚命唱

除了華語歌壇成績，李玟更是首位進軍美國歌壇的華語歌手，更是首位登上奧斯卡頒獎典禮獻唱、首位在NBA中場演唱美國國歌的華語歌手。

李玟於2000年受邀為李安執導的電影《臥虎藏龍》演唱主題曲〈A Love Before Time〉，曾入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，李安回憶當時李玟錄製時，「一切是那麼令人愉悅」，更難忘李玟登上奧斯卡頒獎典禮前夕曾說：「我是第一個上奧斯卡唱歌的亞洲人，一定要拚命的唱！」

該曲的中文版《月光愛人》也拿下第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。李玟也曾為動畫《花木蘭》配音，並演唱主題曲《自己》成為經典之作。

《Di Da Di》爆紅 一度失聲遭雪藏

李玟1998年靠《Di Da Di》在全亞洲爆紅，2001年更發行首張英文專輯《Just No Other Way》欲打開國際知名度，可惜在美國銷量僅有4萬張；也因為密集的全球宣傳與登上奧斯卡演唱，導致李玟一度失聲，暫時靠對嘴演唱。

當時唱片公司安排密集發片，但李玟對於專輯相當精雕細琢，兩者衝突之下再加上病情尚未痊癒，讓李玟拒絕草草發新專輯，最終新專輯計畫取消，改於2002年發行新歌與混音老歌的《Discoco新歌+電音精選》，結果銷量未獲預期，李玟之後在唱片公司的半雪藏情況下，逐漸消失在公眾視野長達3年時間，之後雖有商演和代言，但聲勢已不若以往。

▲李玟過去曾因聲音問題陷入低潮。（圖／翻攝自康熙來了）

李玟2005年時，曾在綜藝節目《康熙來了》透露，在奧斯卡演唱後生了一場病，「我突然講不出話，我在做某一個專輯宣傳時我唱不了歌，我要講話都有困難，要提高我的聲音，好像有一年半的時間是這樣子，那是我最低落的時候。我試中醫西醫，看了所有的醫生都沒有人知道我的問題，沒有長東西，我開始吃素，瘦到95磅（43公斤），我一生最瘦就是那時候。」

一直到2016年，李玟登上中國《我是歌手4》上演「雙冠逆襲」，讓她再度掀起話題；而楊紫瓊今年在奧斯卡封后，李玟更在微博寫下：「那一年，我們在奧斯卡一起闖關，今年，我在重新學習走路，在加油，而你在奧斯卡持續發光，你給我勇氣，給我力量，恭喜Michelle Yeoh楊紫瓊，非常感到驕傲，這是你，是華人、亞洲人非常重要的時刻」，以此恭賀楊紫瓊，也為自己打氣

▲李玟曾被《時代》雜誌評為華人之光。（圖／李玟臉書）

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本文授權自今周刊，原文見此。

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