陸禁大胃王比賽！為何攸關烏克蘭 更是共軍侵台重要線索？前日高官講給你聽

【文．劉煥彥】

現年85歲的日本政界元老，前農林水產大臣玉澤德一郎表示，中國政府全面推行糧食節約運動，並禁止各地舉辦大胃王比賽，不僅因為烏克蘭陷入戰事，大大影響來自烏國的進口糧食，糧食更是中國武力侵台前的重要行動指標。 因為，日本有這個說法，「餓肚子就無法打仗」。 任何一方在開戰前都要把糧食準備好，因此糧食準備是觀察共軍對台灣是否有任何大動作的重要線索。 玉澤德一郎從政時，曾做過兩任的農林水產大臣（相當於我國農委會主委），以及一任的防衛廳長官（相當於我國國防部長），因此對中國的國防及糧食兩方面都有深入觀察。

玉澤是有名親台派 曾任農林水產大臣、防衛廳長官

台日民間團體「東京日台交流會」週日（7/2）在台北舉行「台灣如何防備外來的侵略」演講會，由近日訪台、擔任交流會會長的玉澤德一郎演講，並由日本產經新聞台北支局長矢板明夫協助口譯。

根據矢板明夫介紹，玉澤是日本政界有名的親台派。畢業於早稻田大學，求學時參加了著名的雄辯會，後來當上日本首相的森喜朗是他高一屆的學長，同樣當上首相的小淵惠三是小一屆的學弟。

玉澤當選國會眾議員後，加入清和會（安倍派），當時會長是已故日本首相安倍晉三的父親安倍晉太郎。

玉澤曾任日本國會最大的親台團體「日華議員懇談會」的副會長，並多次訪問台灣，拜會時任總統陳水扁、馬英九及副總統陳建仁。

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如果台灣人不想捍衛自己國家 「國際社會就無能為力了」

根據矢板明夫的臉書貼文，玉澤在訪台第二晚表示，「我的年齡已經很大了，這次來台灣，主要是想鼓勵台灣的朋友，在面對中國強權時，一定要團結、一定要努力。」

「如果台灣人表現出保家衛國的決心，全世界愛好自由和民主的國家一定會來幫忙的。」

「但是，如果像南越、阿富汗一樣，自己人都不想捍衛自己的國家，國際社會就無能為力了」。

玉澤德一郎在周日演講中表示，他認為中國想要統一台灣，至少面對兩個問題，也就是糧食及兵力。

從糧食來說，1949年中共建政時，中國人口不到7億人，糧食自給率還是100%，但從1972年中國與美國關係破冰，時任美國總統尼克森訪問中國後，該年中國向美國進口464萬噸糧食，也向加拿大進口約360萬噸糧食。

這就是中國糧食供給出現破口的開始。

玉澤說明，隨著中國經濟起飛，人口也倍增至今天超過14億人，儘管國內糧食產能高達6億噸，但每年仍需從他國進口3000萬噸，佔全中國糧食需求量約5%。

而在這3000萬噸之中，在2022年烏克蘭戰爭開打前，每年有800萬噸玉米來自烏克蘭。

玉澤：中國每年需進口3000萬噸糧食 800萬噸來自烏克蘭

中國與烏克蘭本來就有外交關係，烏克蘭也是中國「一帶一路」計畫的重要一環，且更重要的是，除了大量進口烏克蘭玉米，中國一度想在烏國租下大批農地，專門為中國生產糧食，也就是把烏國作為重要的糧食補給基地。

沒想到，去年2月俄羅斯入侵烏克蘭，打亂了北京的如意算盤。原本烏克蘭生產的穀物是從很濱臨黑海的港口出口，如今受到戰爭影響，穀物出口變得很不容易。

玉澤指出，這就是為何中國官方近期大力推動節約糧食，更全面禁止各地舉行大胃王比賽之類，有浪費食物之嫌的活動。

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其實早在2020年8月，中國國家主席習近平表態制止餐飲浪費行為後，中國網路上「大胃王」等吃播影音遭到全面封殺。

同樣在該年8月，中共官媒人民日報在官方微博指出，「我國每年浪費的糧食約為3500萬噸，接近中國糧食總產量的6%。今年全球面臨嚴重糧食不安全的人口數量，可能由1.35億人增至2.65億人，繃緊糧食安全這根弦，每一粒米都值得被好好珍惜。」

俄烏戰爭2022年2月開打後，到了今年，由於大胃王比賽在中國部分地區死灰復燃，禁之不絕，多次引起地方媒體關注，抨擊這類浪費行為。

玉澤：沒有糧食，軍隊就沒有戰鬥力

玉澤德一郎下午在演講中表示，對於發動戰爭一方來說，開戰前需要把糧食準備好，因為一打仗就需要消耗糧食。沒有糧食，軍隊就沒有戰鬥力。

他最後也提到，烏克蘭戰爭給大家的教訓，在於「如果國民沒有抵抗意志，外國要幫上忙是不可能的。」

玉澤也以俄國入侵烏克蘭為例指出，俄軍入侵之初，有些國家悲觀預期，烏克蘭可能幾天就會被俄國攻佔，因為在2014年俄國兼併克里米亞時，烏克蘭人民沒有抵抗意志。

「反觀烏克蘭到現在，抵抗俄羅斯已經超過一年，就是因為從領導人澤倫斯基到一般民眾，都展現出高昂的抵抗意志，加上各國紛紛支援，才能有如此局面。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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