造價3億千坪酒窖！從百元到20萬葡萄酒都收 為何決定要「有藏無類」？

【文．鄭鴻達】

葡萄酒是眾多品酒人樂於收藏的酒品，但大台北地區寸土寸金，不少愛酒人亟需方便、可靠且價格合理的藏酒服務，iCheers愛酒窩鎖定這樣的市場，在新北市汐止區砸下3億元，打造出藏酒量可高達60萬瓶的千坪酒類倉儲，並推出線上酒窖服務。 iCheers不僅提供完整的線上選酒、買酒、藏酒到配送的一條龍專業服務，讓北北基客戶能享受當天送達的服務，更要在累積一定藏酒客數量後推出2.0版服務，將作為酒類交易平台，提供客戶代售服務，兼具投資與轉賣功能。 不僅如此，這個自許要成為「酒界Amazon」的平台，讓總經理劉學涵最自豪之處，在於從每瓶幾百元的平價酒，到一瓶20多萬元的樂華（Leroy）紅頭葡萄酒均發揮「有藏無類」精神，一律以最高規格收藏、管理，藏酒環境更讓先前造訪的「獺祭」品牌的社長櫻井一宏相當「感動」。

美國獨立宣言有云「人皆生而平等」，在iCheers則是「酒皆生而平等」，劉學涵如此引述葡萄酒權威作家林裕森參觀後的心得。

同為客戶之一的林裕森向《今周刊》表示，葡萄酒保存要求較高，但不同葡萄酒間的價格差異也很大，看到iCheers對平價和高級葡萄酒都一樣用心管理，令他相當感動。

千坪酒窖藏身廠辦大樓 儲酒環境連「獺祭」老闆櫻井一宏都說讚

《今周刊》記者走訪iCheers座落於新北汐止的倉儲，走進隱身於外觀現代化的廠辦園區大樓內，發現裡面是別有洞天的千坪酒窖，其中一側與辦公空間與機房區隔開，規劃成恆溫12°C（±3°C）與恆濕的酒窖，以保存葡萄酒等酒類。

在酒窖內還規劃有溫度約3°C的倉內倉，收藏溫度要求更嚴格的日本酒，然在台灣，許多人喝的清酒並未全程保持低溫。劉學涵分享，以「獺祭」聞名全球的旭酒造株式會社社長櫻井一宏，先前親訪考察其產品的保存環境後，對於台灣有如此保存清酒的環境相當感動。

▲iCheers愛酒窩位於新北汐止的1000坪倉儲，其中有600坪規劃為恆溫恆濕的儲酒區。 今周刊提供

從酒類資料庫起步 iCheers從「這瓶酒」打入賣酒市場

劉學涵介紹，iCheers愛酒窩是由資料庫公司華藝數位創辦人常效宇所打造的酒類平台，常效宇不但對酒有興趣，且有感於葡萄酒等酒類的知識在台灣許多都是法文或英文，取用較困難，因此起初是以打造酒類中文資料庫起步。

劉學涵說，iCheers以酒類資料庫出發，當時他們曾考慮要轉型線上媒體，但後來媒體環境開始變化，因此開始投入賣酒業務。常效宇認為，若iCheers要賣酒，就應走電商銷售模式，但在初入市場卻苦無知名度與產品。

▲iCheers愛酒窩藏身於外觀現代化的國揚矽谷廠辦園區大樓，從外面看難以想像內部會有如此大的藏酒空間。 今周刊提供

劉學涵於展示酒窖內產自法國樂華酒莊（Domaine Leroy）的嬌客「紅頭」時表示，當時他們鎖定在台尚無人代理的葡萄酒各產區前端產品開發，也在和母語為法語的同仁David走訪法國，取得酒莊主人樂華女士（Lalou Bize-Leroy）認可並取得代理權，因此在業界打出名號。

▲iCheers作為打入賣酒市場的高級葡萄酒產品Leroy酒莊葡萄酒。 今周刊提供

從選酒、買酒、儲酒到配送一條龍服務 iCheers還要拿下國際酒窖認證

為何在推出資料庫、銷售等服務後，也開始儲酒業務？劉學涵表示，台灣的藏酒櫃（Locker）服務已滿載，加上前2年許多客人反應有儲酒需求，因此開始拓展此業務，並砸下3億元購置並打造出這個倉儲空間，正朝取得國際酒窖認證路上邁進。

劉學涵說，北部的藏酒櫃服務，需要自己搬運、整理、清點、領取，iCheers提供的是從線上的選酒、銷售、儲酒到配送的全套管理服務，並提供「品項最豐富、價格最便宜、交貨最快速」的金三角品牌核心，服務7萬多名線上會員及200多名儲酒客戶。

小資族又該如何享受服務？劉學涵介紹，在上班時，若主管說要幫客人準備兩瓶酒，就能到icheers挑酒，並於下午2時前完成付款，在北北基地區，就能在晚餐前送達，且平台上的1.6萬款商品中，有6000多款能在雙北快速到貨，外縣市則是隔天可達。

▲iCheers除了使用常見的塑膠包材，雖然會增加成本，也逐漸增加可重複回收利用的環保包材使用量，以追求環保。 今周刊提供

愛酒窩藏酒從平價到高價 客戶也從小資到演藝圈、商界領域VVIP都囊括

雖然iCheers自2012年網站上線以來，已推動相當有系統的酒類貨號、儲位分類管理，不過劉學涵說，為讓管理更有效率，他們正在推動條碼化管理，希望能在年底前上線，並希望在累積一定儲酒客數量後推出2.0版服務，作為酒類交易平台，提供酒類代售服務，兼具投資與轉賣功能。

iCheers不只是藏酒價格從每瓶幾百元到數十萬元都有，也因儲酒費用平均每瓶每月僅約5元，就能享受專業完整服務，讓客戶從小資族到金融財經界、演藝圈、商界VVIP都囊括，目前年營收已達約4.5億元規模。

在iCheers一群七年級成員合作努力下，除持續擴大儲酒、銷售等服務，也鎖定台灣龐大的期酒市場，提供葡萄酒期酒服務，讓客戶可以在期酒市場購買後儲存在iCheers，並視時機出售獲利，盼到2030年，整體營收目標能達到30億元，更自我期許能成為「酒界Amazon」。

▲在儲酒區之外，iCheers另外分隔出辦公與機房空間，以確保儲酒區的恆溫恆濕品質與安全。 今周刊提供

iCheers「有藏無類」作風 讓愛酒人林裕森也好感動

同為iCheers儲酒服務的客戶林裕森表示，葡萄酒保存要求較多，且在物流上也有許多「眉角」，加上台灣氣候環境與其他溫帶國家不同，讓在台灣的葡萄酒管理成本比其他酒類高，不過他看到iCheers不僅物流完善，更未特別區分高級、普通的酒來對待，讓他相當認同。

傾心於「自然派葡萄酒」的林裕森也肯定，這平台有銷售不少比例的自然派酒品，而且即使有的酒得保存成本，就已經高於其本身價格，仍他們對每一瓶酒都非常用心，這是讓他覺得iCheers令人感動之處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文授權自今周刊，原文見此。

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