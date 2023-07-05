台大物理博士用半導體晶圓技術烘豆 還賣進好萊塢…40萬烘豆機有滿滿黑科技

【撰文‧徐采薇】

誰能想到，半導體技術竟也能應用在咖啡烘豆？台大物理博士鄭景丞，便將二者結合，打造出全球唯一的近紅外線咖啡烘豆機，並成功外銷二十餘國。

台灣大學物理學研究所博士畢業，面對多數同學一畢業就躋身年薪兩百萬元的台積電新貴，現年36歲的鄭景丞卻憑著對精品咖啡的熱情，在28歲畢業前夕，大膽走上咖啡烘豆機的創業之路。

運用半導體製程中的紅外線加熱技術，鄭景丞研發出全球唯一具近紅外線加熱專利的烘豆機，並成立新創公司盧貝思，累計迄今賣破5百台，是全台市占率最高的自動化商用烘豆機。

除此之外，它更成功外銷馬來西亞、歐美等20餘國，從台灣知名咖啡店「打咖啡」到好萊塢製片廠都是它的客戶。去年營收近4千萬元，今年有望挑戰5千萬元大關。

大學愛上喝咖啡的鄭景丞，選修台大農藝系開的「精品咖啡課」學習相關知識。「咖啡的生豆味道無法改變，但剩餘風味75％取決於烘豆，25％取決於沖煮。」他學到烘豆對咖啡風味的重要，也發現市面上多數烘豆師偏愛的瓦斯烘豆機有諸多限制。

具體來說，用瓦斯加熱效率低又耗能，且成品好壞全仰賴烘豆師寸步不離守在機台旁調節火候；尤其精品豆，只能一鍋鍋小批量生產，費時又費力，讓原價就貴的豆子，烘焙後售價往往直翻4倍。

高效＋節能＋自動化

對手難以跨越的技術壁壘

「我當時就想到，半導體製作晶圓時常用的紅外線加熱技術，能在短時間內穩定增溫、降溫，如果把它用在烘豆會怎樣？」鄭景丞結合自身專業，於2013年還在台大物理博士班時期便開始研發烘豆機，不僅自學寫程式打造自動化系統，還買車床、銑床製作零件，「我同時握有物理、軟體、電控、機械等技術，我就是把它們排列組合，做出整合。」

他透露，研發過程中，紅外線燈管的安裝方式最頭痛。一方面他必須讓紅外線能均勻照射到咖啡豆，另方面還得避免豆子被燈管燙焦。歷經3年研發有成，鄭景丞2016年拿出自己投資賺來的百萬元積蓄，加上親友注資，自家獨門烘豆機正式量產開賣。

這台取得全球唯一近紅外線專利的烘豆機，可說好處多多。過去烘豆師偏愛使用的瓦斯烘豆機，通常得花15分鐘才能從常溫拉升到兩百度，但盧貝思的紅外線烘豆機僅6分鐘就將常溫加熱到1200度，並於10分鐘降回常溫，高效率的同時還比傳統瓦斯節能3至4倍。

此外，盧貝思還導入數位自動化，不僅能將烘豆流程記錄在電腦裡重複執行，或平行複製到其他機台，還能透過感測溫度、溼度等數據，自動調節火候，大幅減省烘豆師每回得從頭調節溫度、在旁監測的人力與時間。

其客戶之一、井井咖啡廳創辦人陳璽文便指出，「一般標榜自動化的烘豆機都是溫度到了就下豆，但盧貝思還多了一層『加熱速率』，能將初始加熱速度控制在誤差正負3以內。」此舉不僅能百分之百複製豆子風味，還能讓員工再也不用苦等豆子烘好，替他減省不少人力。

同時，鄭景丞邊賣邊精進技術。比如，近期他在感測數據上增設了「爆音」。所謂爆音，是咖啡生豆經高溫烘焙後膨脹產生的響聲，能依此定位豆子的烘焙度，並選擇要加溫或降溫。層層技術堆疊，讓其他自動化烘豆機難以仿效。

「他在做的是咖啡產業的數位轉型。」元享投資董事長、識富天使會聯合創始人劉文帥評價。正因如此，在盧貝思草創第3年，他即以個人名義投資，並在去年引入識富天使會基金。

開賣頭一年，鄭景丞在網路賣出20台烘豆機。「沒直接摸到就敢下單，代表競爭力夠！」劉文帥肯定地說。

採納投資人建議衝刺市場

出口占比達4成

然而一年過去，鄭景丞攤開報表卻發現，公司非但沒賺錢，甚至「愈賣愈虧」。他苦笑，當時自己忽略了營運成本，相比多數自動化烘豆機要價百萬元以上，他單純以市面上最便宜機種的價格販售，只賣十幾萬元，自然慘賠。

好在，投資人劉文帥是市場專家，他強調，「價格要反映成本，你賣的是別人的生財器具，價值很高。」由此說服鄭景丞調高售價到40幾萬元。接著，他更建議盧貝思建立業務團隊。

在10人業務團隊努力下，產品更已外銷20幾國，鎖定烘豆業者、咖啡廳老闆和專業級玩家等主力客戶，近來更與東南亞經銷商談定合作，歐洲廠商也在接洽當中，出口占比已升至4成。

「要不是疫情，他們兩、三年就回本了。」劉文帥說。盧貝思外銷進程因疫情停擺，所幸6月已重返象徵國際市場的歐洲精品咖啡展。鄭景丞也趁勢許下宏願，要將盧貝思行銷到全世界。

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