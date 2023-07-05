英業達砸近7億赴泰設廠 背後3大盤算曝光：為何人口更多的越南缺工？

【撰文‧吳筱雯】

泰國究竟是哪裡好？當台灣電子大廠苦於生產基地增加，帶來的管理難度上揚與成本升高時，英業達仍然堅持前往泰國，花近7億元投資設廠，它背後的打算是什摩？

中美摩擦的大環境下，台灣電子五哥生產基地「中國加一」（China＋1）策略，顯然不夠。隨著台海被外界認為戰爭的風險升高，電子五哥在客戶要求下，加速對東南亞的投資，其中又以越南最受青睞，連鍾情於泰國的廣達，也擋不住客戶壓力，今年4月17日董事會通過成立越南子公司。

然而，已在越南投資的英業達，卻在此時反其道而行，不僅在5月12日董事會上通過成立泰國子公司，更在六周後宣布斥資6.93億元，在泰國買下3.35萬坪的土地準備蓋廠，預計明年底投產伺服器主機板（L6），未來也規畫部署L7至10（從主機板到機櫃組裝）的產能，昭示在泰國長期發展的決心。

英業達表示，赴泰國成立伺服器主機板生產基地，是客戶指定。英業達企業電腦事業群總經理林書如說，今年6月，公司在半個月內已派出數十人次前往泰國。

不過，事情真的這麼單純嗎？分散供應鏈風險之外，其實英業達這次赴泰國設廠，共有三大盤算。

盤算一》招工較容易

第一個盤算，要先從越南與泰國的差異說起。越南與中國電子業供應鏈重鎮的華東、華南距離近，成為這波代工廠China+1策略下備受重視的決定性因素之一。尤其北越更享有地利之便，載滿機構零組件的貨車從華南出發，約莫半天就可抵達北越各主要的電子業群聚工業區，省下不少代工廠得在越南從頭建立零組件供應鏈的麻煩。

仁寶、緯創、鴻海、廣達，以及中國的立訊，不是正規畫在越南生產筆電，就是已經量產，而消費性電子產品的平板、智慧型手機、遊戲機、藍牙耳機、智慧音箱等，越南也是中國以外規模最大的產區，英業達就選擇在越南生產智慧手持裝置。

反觀泰國，電子五哥目前僅有廣達、英業達認真投入。廣達泰國廠的伺服器主機板，是迅速填滿泰國廠產能的關鍵，其產能已經與台灣林口廠並列第一；英業達則剛買地準備蓋廠，其他三哥對於前進泰國都不甚積極。

然而，也因為北越吸引韓國三星與眾多的台灣、中國電子代工廠進駐，不僅缺電，缺工問題也不容忽視。根據越南統計總局資料顯示，越南人口總數約9千多萬人，人口不算少，但資深電子代工業者透露，越南狹長的國土地形與交通基礎建設不佳，讓不少南越勞工「北漂」意願低，加以越南政府對於勞動力的「輸出」意願，遠高於從外「輸入」，讓缺工的問題持續存在。

泰國人口僅7千萬人，不過泰國政府允許企業引進外籍移工，境內有數百萬名來自緬甸、柬埔寨等地的移工大軍，多家在泰國設廠的台灣電子業者都曾表示，泰國廠招工順暢，未曾面臨缺工的困擾，主因正是泰國廠作業員大都是緬甸外勞。

盤算二》伺服器供應鏈完整

人力考量外，英業達赴泰的第二個盤算，則是看好泰國伺服器聚落日趨完整。

調研機構集邦科技（TrendForce）分析師劉家豪認為，英業達前進泰國設廠仍是規避地緣政治風險為優先，且泰國伺服器供應鏈的發展性值得投入。

他指出，伺服器機櫃關鍵零組件之一的儲存設備，泰國本來就是生產重鎮，而伺服器主機板最重要關鍵零組件的印刷電路板（PCB），也隨著眾多台灣PCB業者紛紛將東南亞產能落腳泰國，促使當地供應愈來愈順暢，加上英特爾、多家記憶體大廠，都有意擴增在東協的生產據點或產能，可望帶動泰國的伺服器供應鏈，在2024、2025年之後更為完整，正好搭上英業達泰國自有廠房投產的時間點。

劉家豪也評估，相較於伺服器L6生產自動化程度高、所需人力少，當伺服器組裝來到L7至10階段時，對人力需求將會大增，泰國在外勞支援下擁有相對充裕的勞動力，對英業達泰國廠運作與完整的伺服器供應鏈，都是大加分。

盤算三》鄰近車廠客戶

更接近汽車客戶，是英業達第三個盤算。

不僅伺服器，若以對汽車電子的企圖心來看泰國投資，更能看出英業達的用心。

不只電動車領導汽車電子化發展，燃油車電子化的程度，同樣與日俱增，電子化的基礎之一即是引擎控制單元（ECU），而中控台則向來被視為汽車內的伺服器，吸引已是伺服器大廠的英業達積極發展ECU與中控台，而且在客戶短鏈的要求下，車用產品生產據點愈靠近市場與客戶愈好。

而泰國是東協的汽車製造中心，有「亞洲底特律」之稱，豐田、三菱、通用、福特、賓士、BMW，以及相關的一階供應商（Tier 1），多在泰國設廠。英業達泰國廠鄰近潛在車廠客戶，對車用電子業務的幫助，可望逐漸顯現。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1385期)

延伸閱讀》

「阿嬤說會來接我」她3歲遭遺棄，警員送暖當「90天父女」…31年後越洋尋恩人：馬上認出彼此

網紅醫甩2兒100巴掌後，暫停臨床職務…禾馨創辦人蘇怡寧：不想未審先判、但家暴須譴責！

永續人才難尋！ESG工作到底要做些什麼？一表看懂