公幼抽不到送「準公幼」又踩雷…5年來爸媽托育壓力沒變小 幼教政策總體檢

【撰文‧林良昇】

新北市幼兒園事件，引起家有幼童的父母高度關注，公、私幼兒園的選擇再成討論焦點。準公共化幼兒園上路5年，政府遭質疑廣設卻未把關品質，反而擠壓公幼資源，政策資源錯置亟需修正。

「你們家抽到了嗎？」每年5、6月間，有學齡前幼童的家長們，頻繁在家長群組中詢問公立幼兒園（下稱公幼）抽籤結果，幾家歡樂幾家愁。擠不進公幼窄門的家庭，咬緊牙關，改送收費高的私立幼兒園（下稱私幼），遇到最極端的情況，甚至得為孩子的送托問題換工作。

國內幼兒園分為四大類，除了公幼、非營利幼兒園屬於公共化體系，為補足公幼不足，2018年政府推出準公共化幼兒園政策（下稱準公幼），由政府與私立幼兒園簽約、給予補助，提供家長較平價的教保服務。雖稱作「準公幼」，不過本質上仍是私人業者經營，與一般私立幼兒園同被歸類在私幼體系。

過去收費便宜、品質穩定的公幼，讓家長搶破頭，但自去年開始，各縣市接連出現公幼缺額「招不滿」的怪象。業內普遍認為，這是政府近年廣設準公幼造成的「搶生大戰」，補助後屬於私幼的準公幼每月收費3千元，與公幼1千元相差不大，加上準公幼延托時間較彈性，還兼具才藝課程，讓公幼競爭力下滑。

30多歲的北漂二寶媽「魚媽」（化名），就是被迫棄公幼不讀的一例。住在台北市的她，曾經幸運幫女兒抽到公幼，但該所公幼4點半下課，最晚只能延托到5點半，作為上班族的她與先生沒有後援，完全無法接送小孩，最後只能放棄，轉去就讀準公幼。

然而，進入準公幼後，魚媽與女兒互動過程又發現，老師有嚴重管教問題，讓她很不放心，過兩、三周又轉學，當時選擇已不多，只能跨區就讀新北市私幼，連台北市補助都領不到。1年6位數的學費讓雙薪家庭也吃不消，只能選擇轉職，「我就是為了小孩的接送，換各種工作。」她苦笑說。

魚媽幫女兒找幼兒園的艱辛過程，在長期關注育兒政策的兒童福利聯盟政策發展處副處長兼發言人李宏文眼中，並不是特例。他指出，為因應少子女化，政府一八年起推動「○到六歲國家一起養」政策，但家長負擔並未減少，整體環境對育兒家庭仍不友善。

事實上，政府在「少子女化對策計畫」投入經費甚巨，行政院去年度共編列502.5億元經費，其中116.1億元用於「擴大公共化幼兒園供應量」，107.4億元用於「準公共機制」，其餘則用於幼兒免學費及育兒津貼。

換言之，除了純「發錢」補助外，「擴大公共化幼兒園」和「準公共機制」是行政院對幼兒園政策的「兩支箭」，一年都各投入百億元，最終目的是提供平價、品質好的教保服務，讓家長敢生孩子，拯救幾乎是全球最低的台灣生育率。

只是，該計畫推動了5年，每年砸數百億元，我國生育率仍連年下滑，2022年降至0.87，僅高於韓國的0.78。不僅如此，既有的幼兒園政策在擴充數量和提升品質上均未如預期，反而衍生諸多亂象。李宏文認為，全面體檢育兒政策的時候到了。

看就讀人數 公私仍是3比7

先看以「提高幼兒園公共化比例」的目標。據教育部統計，公共化幼兒園園數，從107學年度的2183園，提升到111學年度的2628園，教育部所認定的公共化占比，也從34.4％提高到39.5％，5年提高5個百分點。

教育部統計的幼兒園公私比已接近「4：6」；但這樣的數字，在許多民間團體眼中，並不符合事實現況。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴點出，教育部是以幼兒園「園數」計算，但若以幼兒「人數」計算，從2018年至今，公私比仍然只有「3：7」，並未明顯增長。實際翻開《中華民國教育統計》，以就讀公、私幼幼生人數計算，公共化占比從31.3％提升到33.1％，5年來確實有提高，但僅不到2個百分點。

更棘手的是，教育部今年3月底宣布，自8月起，公共化幼兒園的師生比，將從現行1：15，降低為1：12。儘管為提升品質立意良善，但若無相關增班配套，未來勢必得再減少公共化幼兒園的招生數，更難達到擴增公共化的目標。

不只公共化占比提升有限，教保品質的提升，也是一大問題。特別是，被行政院視為雙箭之一的「準公幼」，推動至今5年，政策缺失屢屢浮上枱面。

根據教育部全國教保資訊網統計，全國準公幼已超過1千8百園，占整體幼兒園比率28％。時代力量立委王婉諭指出，準公幼是政府與私幼簽約，購買教保服務，期待達到「公幼的價格」、「國家保證的品質」。

然而，王婉諭觀察，政策只著重在降低價格，對私幼加入準公幼的把關門檻不高，只把基礎評鑑「合法」當標準，後續缺乏更高標的管理監督，導致私幼常見的違規項目，在準公幼也很常發生。

今年3至4月間，兒福聯盟針對育有0到6歲子女的家長進行網路問卷調查，回收超過千份有效問卷，以四大幼兒園類型滿分10分評分，其中公幼滿意度最高（8.6分），準公幼排名最低（8.09分）。進一步詢問家長是否願意讓子女再次選擇同一類型幼兒園，準公幼的「再次選擇率」僅62.9％，同樣是四類幼兒園最低，顯示品質問題普遍讓家長搖頭。

李宏文不諱言，準公幼就是假的公共化，政策想要走捷徑、抄短路，乍看之下，托育服務變得更平價便宜，但政府砸了數百億元，還是停留在跟私人業者買服務，無法有效控制品質。

王婉諭則以實際數據點出，2021年全國違規幼兒園的裁罰案件中，幾乎都是私幼，占1724件，公幼僅占4件、非營利5件；而在違規私幼中，又有4成是準公幼，等於每5所違規就有兩所是準公幼。

她憂心說，教育部推動準公幼時，曾表示準公共機制只是公幼擴充過程的過渡措施，但教育部每年大幅提升準公幼的經費補助，甚至已逼近擴大公幼的預算，這讓人憂心是本末倒置。

準公幼應適時廢除、退場

在政策資源錯置的檢討聲浪下，不少民間團體力主，準公幼制度應適時廢除、退場，將政府經費全力投入公幼擴張。黃喬鈴強調，依照國際經驗，少子女化的解方，政府一定要有角色，幼兒園的公共化可達到平價、優質、普及和近便的效果，但台灣公幼最大問題是收托時間不符合現代社會需求。

「對雙薪家庭來說，這樣的收托時間等於沒有服務」，黃喬鈴建議，政府可以擴編經費增加公幼老師人力，分成早職跟晚職，涵蓋每位孩子的送托時間。

另方面，「2到3歲」幼幼班數量稀少，導致2歲孩童時常被「塞在」托嬰中心，轉銜幼兒園難度高。李宏文認為，在5歲幼童入園率已超過97％的當下， 政府應考慮把國教向下延伸到五歲，同時，幼教資源也能向下補足2到3歲的缺口。

對此，教育部表示，擴大公共化供應量一直是政府的施政重點。此外，準公共機制已占全國私幼總園數46％，每一期合作期程為3年，2024年8月起將進入第三期程，教育部會持續蒐集各方意見，以幼兒最佳福祉為考量。

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