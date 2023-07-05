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全世界最聰明的人都在這！「最強AI聚落」舊金山6公里廊道 成谷歌對決微軟戰區

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／唐紹航
攝影／唐紹航

【撰文‧今周刊編輯團隊】

伴隨去年底OpenAI推出的聊天軟體ChatGPT在全球暴紅，「生成式AI」成為投資市場與科技業界的最火熱關鍵字。而膽敢自稱為「世界AI首都」，舊金山確實有它的底氣。

首先，是熱錢奔騰。根據金融數據機構Pitchbook統計，全球前10大最活躍（投資件數最多）的生成式AI創投中，有5家位於加州，2家更集中在舊金山。而據矽谷知名創投NFX的資料，迄今為止，全球生成式AI新創所籌集的總資金中，位於舊金山灣區的公司就占了78%以上。

其次，許多正在閃閃發亮的AI新創明星，也已經在此聚集。由NFX所評選的「全球75家生成式AI明日之星」，當中多達3分之1（24家）的總部設於舊金山。

進一步看，商業分析公司CB Insights整理了截至今年5月、共13家的生成式AI獨角獸，當中有6家位於舊金山灣區。OpenAI毫無疑問地以290億美元的估值遙遙領先，緊接在後的，是距離OpenAI總部僅4公里、估值約44億美元的Anthropic。而從這家公司往南再走約1公里，又是一家名為Replit、目前以近12億美元估值名列第8大AI獨角獸的新創公司……。

整個盤點一番，如果你願意從OpenAI出發，往西北方向開始走上一圈，那麼，在這個長約6公里、寬約2公里的腹地範圍內，就能拜訪到9家當今被認為最具競爭力的AI新創。

在這條宛若「AI新創銀河」的廊帶裡，不少亮點公司的背後，其實也各自獲得不同陣營科技巨擘的全力扶植。舉例來說，因為投資OpenAI一躍成為生成式AI領軍巨人的微軟，又在今年3月投資了距離OpenAI總部僅約300公尺、正在打造新型AI助理的新創公司Adept；而在該公司以北3公里處，則是與OpenAI、Meta都合作緊密的數據分析新創Scale AI。

相對於微軟的布陣，急起直追的谷歌也在這條廊帶裡積極圈地，不僅用真金白銀注資了「OpenAI最強對手」Anthropic，今年3月，也宣布與Replit進行合作。此外，被稱為「微軟Bing Chat勁敵」的新創公司Perplexity AI，就在OpenAI總部以南3公里處虎視眈眈，而這家公司目前的大金主之一，則是Meta首席AI科學家楊立昆。

閃亮亮的AI聚落，一群年輕創業者也在鄰近區域建立起一個又一個社群組織，透過密集的聚會、駭客松活動，以及在被稱為「駭客屋」的共享空間裡火熱討論，持續為這塊生成式AI重鎮注入新血與想法。

「在我們辦公室方圓400公尺內，就有15家駭客屋。」用誇張卻具體的數字，NFX共同創辦人柯瑞爾（James Currier）對我們說明當地「瘋AI」的盛況。NFX辦公室與OpenAI總部的距離不到2公里，鄰近舊金山的海斯谷（Hayes Valley）地區，這家知名創投如今已在官網上直白寫著：「在海斯谷，每個人都正致力於生成式AI。」

今年1月起，這塊區域有了更響亮的稱號。「舊金山的人們，現在都把海斯谷暱稱為……，腦谷（Cerebral Valley）！」一篇由創投業者Bloomberg Beta投資人安柏．楊（Amber Yang）發出的推文這麼寫道，推文火速獲得近70萬次的瀏覽。

6月28日，華爾街財經媒體彭博（Bloomberg）以「AI熱潮與腦谷」為題，專訪全球最大加速器Y Combinator執行長陳嘉興，而他的一句話，點出了每個人都必須關注腦谷的原因：「全世界最聰明的人們正坐在這裡的咖啡廳，不僅討論他們各自的創業，也討論最尖端的AI模型技術。」

就這樣，各方創投的熱錢、星羅棋布的新創、科技巨頭的力挺，再加上全球最聰明的腦袋在此隨時、隨處激盪火花，讓這塊區域，成為提前預視AI未來的精采方圓。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1385期)

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