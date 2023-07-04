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美晶片戰爭持續出招 全球都在去中化…謝金河：只有台政治人物還賣力擁抱

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。圖／本報資料照
財信傳媒董事長謝金河。圖／本報資料照

【文．謝金河】

世界巨大變化的轉折點

我們常說世界正在變，我們也要跟著變！但是在現實的世界中，當世界發生巨大變化的時候，大多數人都渾然不知。

1986年美日半導體協議，是徹底弄垮日本半導體產業的最後一根稻草，但是在美國棒打日本半導體產業前，有一個場景，是美國半導體產業業者在時代廣場公開砸毀日本電晶體收音機，這是日本產業打垮美國的極致，接下來富士通吃下Fairchild 80%股權，美國竟駁回併購案，至此，日本半導體產業一沉不起。

現在這個世界又來到變化的更大轉折點，這個月，半導體產業又有巨大變化，日本限制23項半導體設備及材料輸往中國，荷蘭原本只限制EUV，現在連成熟製程的DUV也必須取得許可證。

美國則繼續再出招，原來Nvidia把AI晶片中A100及H100速度變慢50%，變成A800及H800賣給中國，現在都不可以，這是更加堅壁清野的晶片戰爭，這麼演變下去，真的如倫敦金融時報稱「把中國打回石器時代」。

其實大變化都有一個轉捩點，每一年PEW Research Center發布對中國人，美國人的好感，惡感調查，現在對中國好感的國家只有馬來西亞及新加坡，以色列大致五成對五成，但亞洲的日本，南韓討厭中國人的比重都超過80%，這次南韓選邊站，這是很重要的背景。

現在看起來俄烏戰爭已進入尾聲，全球可能進入一個新時代，從地緣政治角度來看，亞洲的印度，美洲的墨西哥將取代中國，成為新的生產基地，波蘭很可能是烏克蘭重建的歐洲新據點，這些國家股，匯市已經起跑。

而中國，香港在不知不覺中，資金正在腳底抹油，逐漸流失，很多國家正在努力去中國化，只有台灣的政治人物渾然不知賣力擁抱中國！

本文授權自今周刊，原文見此

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