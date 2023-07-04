櫃台員工一夕變富豪！「最強繼承者」如何接手飯店大亨50億資產 還砸1.2億現金買北市豪宅？

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台北市啟動中正區為樞紐的旗艦級都更「西區門戶計畫」後，北車周邊商辦大案齊發，該區指標豪宅「新光人壽總統傑仕堡」，陸續有實價揭露，據最新台北地政雲揭露，社區中高樓戶5月以1億1860萬元成交，買方為私法人福里建設且完全沒有貸款，而該公司負責人蕭琦晃，有「最強繼承者」的稱號，他的經歷先前也曾引發熱議。

根據《ETtoday房產雲》報導，台北地政雲資料揭露，該社區中高樓層總坪數94.91坪，5月以總價1億1860萬元成交，扣除車位換算單價約155萬元。至於買家，經查地籍謄本為福里建設，該公司負責人為蕭琦晃。

蕭琦晃是什麼來頭？根據《鏡週刊》2021年報導，蕭琦晃從雲林北漂到台北工作，約30多年前進入福華飯店集團，最初擔任櫃台員工，後來獲得福華集團二代老六廖德修重用，成為他的特助與事業夥伴。

廖德修於2019年去世，由於膝下無子女、妻子也早已過世，生前財產高達50億元據傳全由蕭琦晃接手，包括福里建設公司的股權、北市慶城街「福里花園大廈」、陽明山、日本、美國等地的房地產，而他也是福里建設負責人。

蕭琦晃在去年(2022)年9月以無貸款方式買下宜蘭礁溪公園路段近500坪的土地，根據實價登錄，總價共2.1億元，換算每坪約42.9萬元，也創下礁溪當年年最高總價的純土地交易。

此次福里建設再度砸大筆現金買下台北市中正區指標豪宅，東森房屋研究中心副理黃勝暉認為，《平均地權條例》修正案即將上路，高資產族群趁此時加快購屋腳步，避免日後受政策波及。

本文授權自今周刊，原文見此。

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