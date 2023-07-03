快訊

民主前輩蔣渭水後代也涉及me too 大學任教時學生成「後宮」

太諷刺！ 涉家暴小孩的兒科醫 曾喊兒虐「我唯一支持死刑」

鐵飯碗生鏽？報考公職人數逐年降 跳出「協和號效應」是唯一出路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《平均地權條例》上路 投資客逃命、豪宅變雞肋…專家警告：房市將掀4變化

聯合新聞網／ 今周刊
房市示意圖。聯合報記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。聯合報記者朱曼寧／攝影

【文．林依榕整理】

《平均地權條例》新法及配套子法，7/1正式上路，消基會董事暨房委會委員張欣民認為，一旦新法全面實施，房市交易量預估會掉3成，不僅如此對於房產的買賣方，在4個面向上的變化將會更加明顯。

消基會董事暨房委會委員張欣民在個人部落格中說明，《平均地權條例》打炒房修法的相關配套子法，預告期已過，預計7月份將全面實施。

雖然新法上路前已有一些期前效應在發酵，但正式實施後，恐怕對國內房市還會有更實質的變化及衝擊，可預見的至少就有以下4個面向的變化。

一、整體交易量縮小將成常態

這次《平均地權條例》主要劍指預售屋市場中的投資客，就一般市場的認知跟觀察，在過去2～3年這類的投資客佔市場的比例可能達到20～30%。

因此新法上路後，經嚴刑峻法的掃蕩，這些投資客一定是逃之夭夭，所以過去動輒30萬棟以上的房屋買賣移轉交易量，打掉這2到3成的假性需求之後，整體房屋交易量縮小將會成為常態，30萬棟以下的年交易量可能會延續一段時間。

二、自住剛性需求將回歸主流

當投資型的假性需求退場，剛性自住型的需求將會成為房屋市場主流，業者為了滿足這些剛性需求，在產品規劃上面會更加務實，而不再務虛，讓自住客好用好住的產品才會是市場的正道。

三、豪宅市場將變成雞肋

限制私法人購置住宅，是這次修法的一大特色，也是業界最期期以為不可的爭執點，因為這會影響到很多豪宅建案的銷售，新法上路之前也許還會有一些搭末班車的效應，此後少掉私法人的青睞，豪宅很有可能會淪為食之無味，棄之可惜的雞肋。

四、售屋方將會更加小心謹慎

由於這次修法設有「檢舉獎金制度」，在重賞之下相信可取得一定的箝制效果，也等於是鼓勵全民來當政府的眼線，將過去房市的炒作歪風一舉掃除，賣房子的業者也會更加謹慎小心來賣房子。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

這公司門口沒警衞，老闆不請司機，毛利率卻打敗雷虎、漢翔，怎麼做到的？謝金河「1原因」這麼說

水泥本業衰退，台泥2023年還能存股？達人看財報：旗下這家金雞母轉虧為盈，配股配息分析

以智邦為例，用KD指標進出場只會穩定虧損！他用13萬本金台股9年滾出3千萬：1個訊號無腦買進

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

《平均地權條例》上路 投資客逃命、豪宅變雞肋…專家警告：房市將掀4變化

《平均地權條例》新法及配套子法，7/1正式上路，消基會董事暨房委會委員張欣民認為，一旦新法全面實施，房市交易量預估會掉3成，不僅如此對於房產的買賣方，在4個面向上的變化將會更加明顯。

0056改季配息後 漲到買不下手？專家：打造「月月配」高股息ETF這樣挑

買元大高股息（0056）、還是國泰永續高股息（00878）？

航空業減碳多管齊下！永續是場沒終點的馬拉松：沒人做不到 只有努力不夠

《今周刊》第6屆「台灣大未來國際高峰會」周四（6月29日）進入第2天議程，請來交通部民航局、桃園機場公司、長榮與華航等台灣航空產業的四大巨頭齊聚，一同分享綠色運輸新前景。

蕭敬騰誓言「用力愛」、上億鑽戒套住的她是誰？星二代留美碩士 怎從助理到王牌經紀人？

36歲金曲歌王蕭敬騰成功求婚經紀人女友林有慧(Summer)，並曬出浪漫求婚影片，兩人相知相伴16年，緋聞也傳了多年，如今開花結果，讓演藝圈以及網友都驚喜不已，究竟拿下歌王的女人是何方神聖？

AI教父快閃廣達！遇熱潮被英特爾誇幸運 黃仁勳兒女原來在做這行

輝達創辦人黃仁勳來台掀起熱潮，不只論壇擠爆人、週二(5/30)在COMPUTEX的媒體記者會，也吸引超過150家媒體與分析師參與，他一連5次提到要大家去廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）的攤位，直呼太棒了！ 隨後大批人潮跟著黃仁勳前往雲達展位，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，他還特別脫下招牌皮衣給楊麒令穿上，楊麒令對媒體透露，黃仁勳穿的皮衣品牌是Dunhill。

11檔觀光餐飲股如何挑？這檔1個月飆110％！1關鍵揭是「真熱還是假熱」

受惠疫後復甦，觀光旅遊與餐飲類股近半年表現強勁，近期在暑假概念題材下又創高峰。短線雖然炙熱，但基本面是否有撐？接下來行情又將何去何從？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦