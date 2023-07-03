《平均地權條例》上路 投資客逃命、豪宅變雞肋…專家警告：房市將掀4變化

【文．林依榕整理】

《平均地權條例》新法及配套子法，7/1正式上路，消基會董事暨房委會委員張欣民認為，一旦新法全面實施，房市交易量預估會掉3成，不僅如此對於房產的買賣方，在4個面向上的變化將會更加明顯。

消基會董事暨房委會委員張欣民在個人部落格中說明，《平均地權條例》打炒房修法的相關配套子法，預告期已過，預計7月份將全面實施。

雖然新法上路前已有一些期前效應在發酵，但正式實施後，恐怕對國內房市還會有更實質的變化及衝擊，可預見的至少就有以下4個面向的變化。

一、整體交易量縮小將成常態

這次《平均地權條例》主要劍指預售屋市場中的投資客，就一般市場的認知跟觀察，在過去2～3年這類的投資客佔市場的比例可能達到20～30%。

因此新法上路後，經嚴刑峻法的掃蕩，這些投資客一定是逃之夭夭，所以過去動輒30萬棟以上的房屋買賣移轉交易量，打掉這2到3成的假性需求之後，整體房屋交易量縮小將會成為常態，30萬棟以下的年交易量可能會延續一段時間。

二、自住剛性需求將回歸主流

當投資型的假性需求退場，剛性自住型的需求將會成為房屋市場主流，業者為了滿足這些剛性需求，在產品規劃上面會更加務實，而不再務虛，讓自住客好用好住的產品才會是市場的正道。

三、豪宅市場將變成雞肋

限制私法人購置住宅，是這次修法的一大特色，也是業界最期期以為不可的爭執點，因為這會影響到很多豪宅建案的銷售，新法上路之前也許還會有一些搭末班車的效應，此後少掉私法人的青睞，豪宅很有可能會淪為食之無味，棄之可惜的雞肋。

四、售屋方將會更加小心謹慎

由於這次修法設有「檢舉獎金制度」，在重賞之下相信可取得一定的箝制效果，也等於是鼓勵全民來當政府的眼線，將過去房市的炒作歪風一舉掃除，賣房子的業者也會更加謹慎小心來賣房子。

本文授權自今周刊，原文見此。

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