0056改季配息後 漲到買不下手？專家：打造「月月配」高股息ETF這樣挑

【文．盧沛甫】

買元大高股息（0056）、還是國泰永續高股息（00878）？是不少投資大眾的交戰。隨元大投信五月份公告將0056將改為季配息、並納入收益平準金機制後，股價隨之上揚，仲英財富投資長陳唯泰在《毛利小姐變有錢》節目中，針對這兩檔高股息ETF進行分析，建議投資人從需求、績效、淨值偏誤、流動性四面向選出最適合自己的ETF商品。

陳唯泰比較0056、00878兩檔ETF(下表)，除兩者皆為季配息並且納入平準金機制外，在選股邏輯、持股上限、除息月份皆有所不同。

何謂收益平準金？陳唯泰解釋，這是投信公司為避免公告配息後，短時間湧入大批股東導致股息減少的做法。「一檔ETF分配的股息就這麼多，如果人變多了，那股息很可能會縮水。」陳唯泰說。該機制是將新股東一部分購買ETF的資金，納入收益平準金，未來發放股息時，將有一部分的股息來自於此，藉此確保舊股東股息不被稀釋。

高股息ETF如何挑選？陳唯泰提供以下四個面向給投資人參考：

1.配息選擇以個人需求為主

市面上各業者推出高股息ETF，配息機制不盡相同，不論採季配息、半年配、年配，投資人應先考量自己是否需要靠高股息ETF打造現金流，陳唯泰以退休族為例，由於沒有了本業收入，季配息商品有助於提供生活所需開銷。

2.比較同類型ETF績效

琳瑯滿目高股息ETF中，投資人可留意績效表現，作為後續買進參考，陳唯泰也提醒，同時與相同類型商品比較，有助投資判斷。

3.選擇淨值偏誤小的ETF

每檔ETF都有其追蹤的指數，由於商品內含交易手續費、換股、避險等成本，導致績效與指數出現落差，導致淨值偏誤，陳唯泰建議投資人，優先選擇淨值偏誤小的ETF。

4.考量流動性

每檔高股息每日成交量落差不小，從一天成交近萬張到幾百張皆有，陳唯泰建議，投資人如有方便變現的考量，購買時可將流動性高低納入買賣抉擇中。

陳唯泰也呼籲投資人，買高股息ETF也需留意景氣週期變化，景氣谷底時加大買進部位，有助景氣復甦時創造報酬率，若投資人對景氣周期的掌握沒把握，建議直接採取定期定額，透過紀律投資分散風險。「通常定期定額第二年，是最容易放棄的時候。」陳唯泰也在節目中提醒堅定投資心態的重要性。

至於投資人若想組成月月領配息的ETF，陳唯泰有哪些建議？其中又有哪幾檔是月月領息的首選ETF呢？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/GAnYk3

本文授權自今周刊，原文見此。

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