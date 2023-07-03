快訊

民主前輩蔣渭水後代也涉及me too 大學任教時學生成「後宮」

太諷刺！ 涉家暴小孩的兒科醫 曾喊兒虐「我唯一支持死刑」

鐵飯碗生鏽？報考公職人數逐年降 跳出「協和號效應」是唯一出路

0056改季配息後 漲到買不下手？專家：打造「月月配」高股息ETF這樣挑

聯合新聞網／ 今周刊
買元大高股息（0056）、還是國泰永續高股息（00878）？是不少投資大眾的交戰。（示意圖／Ingimage）
買元大高股息（0056）、還是國泰永續高股息（00878）？是不少投資大眾的交戰。（示意圖／Ingimage）

【文．盧沛甫】

買元大高股息（0056）、還是國泰永續高股息（00878）？是不少投資大眾的交戰。隨元大投信五月份公告將0056將改為季配息、並納入收益平準金機制後，股價隨之上揚，仲英財富投資長陳唯泰在《毛利小姐變有錢》節目中，針對這兩檔高股息ETF進行分析，建議投資人從需求、績效、淨值偏誤、流動性四面向選出最適合自己的ETF商品。

陳唯泰比較0056、00878兩檔ETF(下表)，除兩者皆為季配息並且納入平準金機制外，在選股邏輯、持股上限、除息月份皆有所不同。

何謂收益平準金？陳唯泰解釋，這是投信公司為避免公告配息後，短時間湧入大批股東導致股息減少的做法。「一檔ETF分配的股息就這麼多，如果人變多了，那股息很可能會縮水。」陳唯泰說。該機制是將新股東一部分購買ETF的資金，納入收益平準金，未來發放股息時，將有一部分的股息來自於此，藉此確保舊股東股息不被稀釋。

高股息ETF如何挑選？陳唯泰提供以下四個面向給投資人參考：

1.配息選擇以個人需求為主

市面上各業者推出高股息ETF，配息機制不盡相同，不論採季配息、半年配、年配，投資人應先考量自己是否需要靠高股息ETF打造現金流，陳唯泰以退休族為例，由於沒有了本業收入，季配息商品有助於提供生活所需開銷。

2.比較同類型ETF績效

琳瑯滿目高股息ETF中，投資人可留意績效表現，作為後續買進參考，陳唯泰也提醒，同時與相同類型商品比較，有助投資判斷。

3.選擇淨值偏誤小的ETF

每檔ETF都有其追蹤的指數，由於商品內含交易手續費、換股、避險等成本，導致績效與指數出現落差，導致淨值偏誤，陳唯泰建議投資人，優先選擇淨值偏誤小的ETF。

4.考量流動性

每檔高股息每日成交量落差不小，從一天成交近萬張到幾百張皆有，陳唯泰建議，投資人如有方便變現的考量，購買時可將流動性高低納入買賣抉擇中。

陳唯泰也呼籲投資人，買高股息ETF也需留意景氣週期變化，景氣谷底時加大買進部位，有助景氣復甦時創造報酬率，若投資人對景氣周期的掌握沒把握，建議直接採取定期定額，透過紀律投資分散風險。「通常定期定額第二年，是最容易放棄的時候。」陳唯泰也在節目中提醒堅定投資心態的重要性。

至於投資人若想組成月月領配息的ETF，陳唯泰有哪些建議？其中又有哪幾檔是月月領息的首選ETF呢？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/GAnYk3

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

人生總有一天走下坡...哈佛教授中年危機省思：40歲生日願望清單全實現，為何擁有很多，快樂卻更少？

「如果有天你變心不愛我女兒，請把她還給我」…丈人婚禮致詞超催淚、女婿回一句話才把手交出去

黑人陳建州自請暫停PLG執行長職務！告大牙沒做1事「等於沒告」…司法院連發4張圖詳解打臉

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

《平均地權條例》上路 投資客逃命、豪宅變雞肋…專家警告：房市將掀4變化

《平均地權條例》新法及配套子法，7/1正式上路，消基會董事暨房委會委員張欣民認為，一旦新法全面實施，房市交易量預估會掉3成，不僅如此對於房產的買賣方，在4個面向上的變化將會更加明顯。

0056改季配息後 漲到買不下手？專家：打造「月月配」高股息ETF這樣挑

買元大高股息（0056）、還是國泰永續高股息（00878）？

航空業減碳多管齊下！永續是場沒終點的馬拉松：沒人做不到 只有努力不夠

《今周刊》第6屆「台灣大未來國際高峰會」周四（6月29日）進入第2天議程，請來交通部民航局、桃園機場公司、長榮與華航等台灣航空產業的四大巨頭齊聚，一同分享綠色運輸新前景。

蕭敬騰誓言「用力愛」、上億鑽戒套住的她是誰？星二代留美碩士 怎從助理到王牌經紀人？

36歲金曲歌王蕭敬騰成功求婚經紀人女友林有慧(Summer)，並曬出浪漫求婚影片，兩人相知相伴16年，緋聞也傳了多年，如今開花結果，讓演藝圈以及網友都驚喜不已，究竟拿下歌王的女人是何方神聖？

AI教父快閃廣達！遇熱潮被英特爾誇幸運 黃仁勳兒女原來在做這行

輝達創辦人黃仁勳來台掀起熱潮，不只論壇擠爆人、週二(5/30)在COMPUTEX的媒體記者會，也吸引超過150家媒體與分析師參與，他一連5次提到要大家去廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）的攤位，直呼太棒了！ 隨後大批人潮跟著黃仁勳前往雲達展位，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，他還特別脫下招牌皮衣給楊麒令穿上，楊麒令對媒體透露，黃仁勳穿的皮衣品牌是Dunhill。

11檔觀光餐飲股如何挑？這檔1個月飆110％！1關鍵揭是「真熱還是假熱」

受惠疫後復甦，觀光旅遊與餐飲類股近半年表現強勁，近期在暑假概念題材下又創高峰。短線雖然炙熱，但基本面是否有撐？接下來行情又將何去何從？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦