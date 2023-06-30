航空業減碳多管齊下！永續是場沒終點的馬拉松：沒人做不到 只有努力不夠

【文・林韋伶】

《今周刊》第6屆「台灣大未來國際高峰會」周四（6月29日）進入第2天議程，請來交通部民航局、桃園機場公司、長榮與華航等台灣航空產業的四大巨頭齊聚，一同分享綠色運輸新前景。

交通部民用航空局局長林國顯一開始就分享，要做綠色運輸並不容易，只有「很有底氣」的公司才能做，他也公開讚賞很開心看到長榮與華航都在做。

他也進一步分析，對航空業來說有三方式能降低污染量，第一、降低需求或將需求整合在一起（轉變需求），像是推出 T-pass與整合型運輸工具；第二、提升交通工具效率，像是採用電動車或用節能的車子；第三、用更好的操作方式讓一樣行為更節能減碳，例如公車不要急煞車或急踩油門，或是號誌設計讓車子不要在路口停太久。

交通部民用航空局局長林國顯。 今周刊提供

桃機設備、電器積極汰舊換新 引進智慧設計邁向永續

桃園國際機場股份有限公司總經理范孝倫則分享，目前桃園機場已進行的減碳行動包括汰換舊的電器、設備等，同時也引進很多智慧設計及相關設備，希望能透過提高效率進而達到永續。

此外，民眾搭機時經常要使用到的空橋，桃機在空橋下進行橋氣橋電建置計畫，改採電源車及氣源車，每年約成功減少3640公噸燃油使用，換算減碳量為1萬1491公噸二氧化碳排放量。

范孝倫也以韓國仁川機場、香港機場為例，分析後續桃園機場將持續向國際間的機場看齊，關注新興科技、低碳能源（氫能）、儲能系統的設置。

桃園國際機場股份有限公司總經理范孝倫。 今周刊提供

長榮重視將永續行動具體化 「沒有人做不到，只有努力不夠」

長榮航空首席副總經理何慶生則分享，長榮航空的企業標誌是綠色的，經營核心則由6字可概括，那就是永續、安全、服務。對於永續發展，何慶生認為重點是：「怎麼樣從抽象中具體化？如何化口號為行動？形容詞講太多了都沒有用，我要的是動詞」。

以長榮來說，地面作業的碳排放僅佔整體碳排放約1%，因此決定將減碳重點放在飛行作業，像是採用永續航空燃料（SAF，Sustainable Aviation Fuel）。儘管採用永續航空燃料會將成本墊高到約3.6倍，但相較起增加的成本，更讓長榮困擾的卻是永續航空燃料供應不足。

何慶生舉例來說，新加坡有一個生產永續航空燃料的廠，一年預計初期生產100萬噸以上的量，但光是長榮一家公司，一年需要的燃料就要200萬噸，供應根本不足。因此，他希望政府應該鼓勵中油或其它台灣企業，建立永續航空燃料產能。

何慶生指出：「永續是一場只有起點沒有終點的馬拉松，沒有人做不到，只有努力不夠。」

長榮航空首席副總經理何慶生。 今周刊提供

為飛機瘦身也能減碳 華航推空中書房、鼓勵提前點餐減少剩食

中華航空資深副總經理彭寶珠則分享，華航自2018年就開啟台灣唯一的航空集團綠色票價（碳抵換計劃），目前也持續擴大環保機隊、添加永續航空燃油、採用創新環保節水方案…等。

對民眾來說較有感的改變則包括多項為飛機「瘦身」的舉措。舉例來說，過往準備了很多實體書報，但現在有空中書房，可以省下不少重量；同時，也鼓勵客人先上網選餐點，如此一來就可以減少剩食，飛機也可以更精準的裝載。

中華航空資深副總經理彭寶珠。 今周刊提供

此外，彭寶珠分享目前的飛機椅背採用薄型設計，為的也是讓飛機可以減重，或是裝載更平衡，讓飛機在飛行時更節油、節省能源。

林國顯總結表示，航空業因為是講求安全第一的產業，需要很多備援，以前是很難談減碳的，但在潮流驅使之下，減碳不可不做，他很開心看到大家一起往前走，也認為這是必須要做的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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