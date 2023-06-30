他把飛機當房子住 1年等於來回月球6次！9百萬買終身機票飛列國1.2萬次：此生最好的投資

【文・胡肇芳整理】

今年暑假打算出國嗎？有些人可能因公務繁忙經常搭飛機，美國就有位男子憑著30多年前買下的「終身機票」，多年來飛行次數高達1.2萬次，算算曾到訪超過100個國家，累積的里程數更讓他「機票」變「長期飯票」，不僅換取豪華酒店住宿，也曾1天內兌換價值5萬美元(約新台幣155萬元)的沃爾瑪超市禮券，加起來早已超過終身機票售價，直言「買下終身機票是人生最佳投資」。

綜合外媒報導，69歲的斯圖克(Tom Stuker)從事汽車銷售，他在1990年花29萬美元(新台幣901萬元)，購買聯合航空的終身機票。往後33年周遊列國，曾到訪逾100個國家，飛行次數超過1萬2000次，和妻子渡蜜月就有120次。

斯圖克的旅程有多驚人？他曾經從美國新澤西州紐瓦克飛往舊金山，再經泰國曼谷飛往杜拜並沿路折返，旅途之長相當於環遊世界4次。

光在2019年，斯圖克的飛行距離已達234萬公里，相當於往返月球6次以上，這一年他總共搭飛機373次，如果選擇逐張購買機票，價值大約等於244萬美元(約新台幣7579萬元)，僅花1年時間就把終身機票費用全部抵消了。

根據航空新聞網站《Simple Flying》資料，斯圖克的飛行里程數所累積的積分讓他能在世界各地享受豪華酒店住宿，或是為期數周的郵輪旅遊，他還利用積分為兄弟重新裝修房屋，並在1天內兌換價值5萬美元(約新台幣155萬元)的沃爾瑪超市禮券，「終身機票」對他而言有如「長期飯票」。

「空中飛人」的生活雖然愉快，但也見過許多人生起伏，斯圖克表示，曾目睹4人在飛機上死亡，「都是心臟病發作。他們就在座位上去世。」他說，即使證實死亡也難以立刻降落機場，空服員一般會為死者蓋上毛毯並重新扣上安全帶，這段飛行時間，其他乘客也會短時間內與死者為鄰。

不過，雖然機票本身價值不菲，也曾遇上憾事，但他仍覺得買下終身機票是「一生中最好的投資」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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