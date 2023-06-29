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蕭敬騰誓言「用力愛」、上億鑽戒套住的她是誰？星二代留美碩士 怎從助理到王牌經紀人？

聯合新聞網／ 今周刊
36歲金曲歌王蕭敬騰成功求婚經紀人「summer」林有慧。翻攝蕭敬騰 Jam Hsiao臉書
36歲金曲歌王蕭敬騰成功求婚經紀人「summer」林有慧。翻攝蕭敬騰 Jam Hsiao臉書

【文．胡肇芳】

36歲金曲歌王蕭敬騰成功求婚經紀人女友林有慧(Summer)，並曬出浪漫求婚影片，兩人相知相伴16年，緋聞也傳了多年，如今開花結果，讓演藝圈以及網友都驚喜不已，究竟拿下歌王的女人是何方神聖？

其實女方也大有來頭，她是資深藝人林光寧的女兒，從小看父親在娛樂圈打滾，讓她對這個圈子產生興趣，因緣際會簽下在綜藝節目《超級星光大道》意外爆紅的蕭敬騰。

蕭敬騰選在Summer 50歲生日時求婚，兩人愛情長跑16年，始終沒有對外承認，蕭敬騰在求婚時哽咽告白：「Mama你辛苦了，妳為了我受了很多委屈，我要彌補我以前，大家看不到我對妳的愛，從今天開始我要用力，用我一生去愛，Mama妳願意嫁給我嗎？」說完單膝下跪：「妳願意嫁給我嗎？」Summer也感動地大聲說：「我願意！」

在求婚影片中，Summer手上的超大顆鑽戒相當吸睛，根據《TVBS》報導，該鑽戒是蕭敬騰委託朋友買的裸鑽，再自己設計做成戒指，達13.33克拉，有珠寶設計師推估價值高達上億元。

賈靜雯曬出生日派對的照片，Summer手上的大鑽戒閃瞎一票人。翻攝賈靜雯AlyssaChia臉書
賈靜雯曬出生日派對的照片，Summer手上的大鑽戒閃瞎一票人。翻攝賈靜雯AlyssaChia臉書

蕭敬騰能有如此大的成功，Summer功不可沒，蕭敬騰也說，Summer是陪伴自己出道16年最信任的工作夥伴，也希望讓大家知道自己現階段很幸福：「我擁有了好多好多，現在，我擁有了愛情，一個真正完整的愛情。」也讓外界好奇，Summer究竟是什麼來頭？

其實Summer的父親是資深藝人林光寧，根據《TVBS》報導，Summer從小在秀場後台長大，看盡人情冷暖，造就堅強獨立個性，也讓她對這個圈子產生興趣。

留美歸國後的她，頂著大眾傳播學碩士學歷到電視台，從節目部助理做起，不怕累、不怕苦的拚勁讓她被看見，先被派去擔任張惠妹演唱會執行製作，後來又到福隆製作公司當經紀人、還被華人演藝界教母「葛姐」葛福鴻找去當特助，多年後才自立門戶開了經紀公司。

Summer分享多年來的演藝經紀經驗，她認為經紀人必須要摸清自己的藝人能力與極限，甚至要比本人更了解他們，也因此才能慧眼相中蕭敬騰。

當時的蕭敬騰在《超級星光大道》意外爆紅，包括華研唱片、豐華唱片都搶著要，但林有慧放下身段和蕭敬騰父親聊天，靠著天天聊天的誠意以及耐心，終於讓蕭爸爸點頭，蕭敬騰也因「信任感」全權將經紀約交給她。兩人攜手熬過低潮，蕭敬騰也由省話一哥蛻變成金曲歌王。

本文授權自今周刊，原文見此

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