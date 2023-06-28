馬雲背後最重要的男人 也是NBA籃網隊老闆！阿里巴巴新掌門人為何非他不可？

【撰文‧李浩宇】

阿里巴巴分拆體制正式啟動，集團最高決策者張勇將交棒給蔡崇信，面對公司近年的成長停滯與市值縮水，他是否具備重振阿里的能耐？

6月20日，中國電商龍頭阿里巴巴集團（下稱阿里）董事會主席兼首席執行官張勇，在一紙公開信中，對全球逾20萬員工宣告「換帥」！

「阿里巴巴集團董事會決定，蔡崇信將接替我（張勇）成為阿里巴巴集團董事會主席，吳泳銘將接替我成為阿里巴巴集團首席執行官……。」信件的內容昭示著，張勇自2019年起擔任阿里董事長的使命結束，將在今年9月10日卸任。

接棒的，是在阿里創立、發展到功成名就的過程中都扮演著重要角色、現年59歲的蔡崇信。

事實上，當外界都以為蔡崇信已淡出阿里時，這位台灣出身的戰將，卻以至少三大戰功出線，即將登上阿里最高領導人大位。

1964年出生於台北的蔡崇信，是外省人二代，13歲移民美國，並擁有耶魯大學經濟學學士、法學博士，以及美國執業律師的亮眼學經歷。

1990年，他自耶魯畢業後，來到華爾街知名的蘇利文與克倫威爾律師事務所（Sullivan & Cromwell）擔任稅務律師；1995年，他移居香港，進入瑞典投資公司銀瑞達（Investor AB）擔任副總裁，並肩負亞太區業務管理重任，年僅31歲的他，年薪就約達70萬美元。

敢冒險 轉業領500人民幣月薪

沒想到就在1999年，他時年35歲，在朋友的引薦下，遇見了改變他一生的人：與蔡崇信同齡，當時被稱作「杭州一位瘋狂年輕人」的馬雲。

兩人見面相談甚歡，隨後他跟著馬雲轉了一圈當時只有20多人的簡陋辦公室，還看了一下不起眼的阿里網站。奇妙的是，雖然資源缺乏，蔡崇信在看到馬雲與夥伴的幹勁與堅毅後，突然被感動了，於是放棄原本優渥的薪資，以只有過去薪水零頭、月薪5百人民幣的條件，開啟自己的阿里人生。

敢冒險的蔡崇信加入阿里後，制訂了完善的勞動契約、法務、財務機制，讓公司制度走向正軌，並透過自己在高盛的人脈，為阿里爭取到5百萬美元的金援，正是這筆資金，讓阿里得以進軍中國互聯網，成為今日中國網路事業的霸主，這是阿里能崛起的一大關鍵。

立戰功 募資解圍、引薦人才

阿里成名後，日本軟銀創辦人孫正義見獵心喜，2000年時投資阿里2千萬美元，成為阿里最大股東，不久後又開出4千萬美元的價碼，企圖換取阿里49％的股份併購阿里。在阿里管理權即將落於他人手中之際，蔡崇信跳出來力抗孫正義，幾經談判後，才順利保住了阿里的自主權。

敢談判，是他另一大戰功。2005年，阿里相中了雅虎中國的資源與發展力，決定收購。該收購案由蔡崇信全盤主導，他與雅虎美國策略合作，其後美國雅虎以10億美元買下阿里40％的股份，阿里則獲得雅虎中國約7億美元的資產，是當時互聯網業界最大的一筆交易，使得阿里更加壯大。

不只如此，阿里現任掌舵者張勇也是蔡崇信引薦才進入集團，他還有慧眼識人的戰功。阿里在2007年順利上市香港時，蔡崇信因緣際會下認識了在上海盛大網路公司擔任財務長的張勇，一番交談後，他認為張勇乃「不世英才」，將其介紹給馬雲。張勇也沒有辜負拔擢，締造「雙十一購物節」、「天貓品牌」等里程碑，後來更接下馬雲的集團董事會主席大位。

2014年，阿里巴巴在美國上市，以逾2千3百億美元的市值，創下IPO（首度公開發行）高於當時臉書與谷歌市值的佳績，陸媒評蔡崇信是「幕後最大功臣」、「馬雲背後最重要的男人」。

很難想像，2018年後，蔡崇信逐漸遠離阿里集團，除了從事慈善公益，他開始投資熱愛的籃球運動，最為人熟知的，便是當年斥資23.5億美元收購美國NBA籃網隊，讓他擁有籃網老闆的斜槓身分。

不過，他雖然淡出，迄今仍是阿里的大股東之一，持股1.4％（截至2022年7月15日），在阿里內部依然占有舉足輕重的地位。

3月29日，張勇宣布實施「一＋六＋N」分拆變革，一是指阿里巴巴集團：六是指阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛六大商業集團，N則是指阿里旗下其餘分公司。

「一＋六＋N」啟動後，阿里成為控股集團，公司職掌產生變化，底下各業務部門成為獨立運作的子公司。阿里官方聲明表示，控股集團此後僅主管協調、研發、創新等工作；並且，在阿里的分拆脈絡下，「具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性」，新阿里就會是多元領導模式。

新挑戰 扛集團分拆轉型大任

化整為零的阿里，各業務集團除了發展階段不一外，相互之間還有合作關係，因此必須要讓各集團各司其職，加強業務協同，還須有更能了解大局的決策者。

這個人，便是蔡崇信。

「蔡崇信在阿里誕生、發展歷程中始終發揮著重要作用……。」蔡崇信近年雖然淡出阿里，但阿里官方對他的評價甚高，「他對阿里發展歷程的充分了解，對戰略方向的把握，以及對文化的傳承，將會在未來幫助阿里持續發展。」此外，阿里內部主管也認為，蔡崇信是公司的「壓艙石」，對分拆後的阿里來說，是「這個位子最合適的接任者」。

對於蔡崇信接下阿里大位，外資及外媒也多持肯定態度。韋博領創電商諮詢公司CEO庫克（Jacob Cooke）表示：「蔡崇信在全球都有廣泛投資，考慮到阿里近來對國際業務的關注，讓他重掌大權是合乎邏輯的選擇。」

《華爾街日報》指出，由於蔡崇信與馬雲是親密戰友，雙方的良好關係會讓蔡崇信擁有更多影響力，可幫助阿里重組為多家獨立公司，並使電子商務重回軌道；彭博則認為，身兼籃網隊老闆的蔡崇信，其資源與影響力更大，可以「幫助這家科技巨頭扭轉困境」。《日經新聞》則認為，「他是精通資本市場的領導者，此次人事異動是重要的構造改革。」

不過，阿里市值在2020年突破8千5百億美元的高峰，但截至交接消息宣布前夕的6月17日，市值大幅縮水至2360億美元，第一季財報的營收成長增幅也不盡理想；交接宣布後隔天，阿里美股收盤價甚至下跌4.5％，看來對於蔡崇信的接棒，資本市場似乎未上演慶祝行情。

但，美國風險投資公司Benchmark分析師江峰（Fawne Jiang）與林龍（Long Lin）持樂觀態度，「相信蔡崇信接任（阿里）董事長後，應能提升投資者的信心。」

至於未來的公司體質，市場諮詢機構廣州艾媒諮詢首席執行官張毅指出：「蔡崇信的主要職涯，與金融及戰略投資有關，這使阿里很可能轉型成一家金融控股公司，就像過去許多大財團所採取的方向一樣。」

值得注意的是，瑞士私人銀行瑞聯銀行亞洲科技股高級顧問凌煒森認為，蔡崇信雖然很受投資者歡迎，「但蔡崇信接管阿里，不太可能提升集團股價。」因為導致阿里股價低迷不振的主因並非集團高層，而是中國的地緣政治與經濟問題。

當這位敢冒險、敢談判、能慧眼識人的「馬雲背後大掌櫃」，登上阿里最高領導人後，能否在後馬雲、後張勇時代交出更傲人的經營成績單，有期待也有挑戰。

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