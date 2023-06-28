不被國際承認的非洲窮國索馬利蘭 為何是習近平野心的最硬攔路石？

聯合新聞網／ 今周刊
Abdirahom-Rashid
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【撰文‧今周刊編輯團隊】

索馬利蘭是個貧困的第三世界國家，政府年度預算不過4.2億美元（約130億新台幣）左右，還不到雲林縣年度預算的一半，人均GDP更是不到800美元……。但正在這裡發生的故事，卻是牽一髮，能動全局。

索馬利蘭是個遠在非洲大陸東部的「國家」，縱然擁有主權、軍隊、貨幣、憲法，和幾近民主的選舉，但沒有任何邦交國，不是聯合國成員，直到現在，它還常被視為「鄰國」索馬利亞的一個聯邦成員州。

「一個索馬利亞政策」，這句台灣人似曾相識、像是「一個中國政策」的照樣造句，就是索馬利亞對應索馬利蘭的死硬態度，他們徹底否定索馬利蘭的主權。

索馬利蘭人對台灣幾乎都很友善，奇特的是，這裡的人們也幾乎都對台海處境很熟悉，他們還能果決地將台灣、中國一刀切開。

「中國不是我們的朋友，台灣才是；台灣不屬於中國，就像索馬利蘭不屬於索馬利亞。」駕駛座上黝黑、瘦削精悍的司機先生叫哈桑，他說，近年發生的外交政治變化，讓索馬利蘭人逐漸認識了台灣。

儘管台灣駐索馬利蘭代表處，並非在正式邦交國所設立的「中華民國大使館」，但兩國建立的這種高度官方關係，其實有更意味深長處。

在非洲，台灣的盟友只剩下君主制的史瓦帝尼，非洲54國，53國都是中國友邦。眼下，台灣對中國，是場1對53的困局。台灣駐索馬利蘭大使羅震華當然知道這場棋並不好下，然而，落子索馬利蘭，卻是一記妙著，這讓台灣外交終於有了轉守為攻，突破圍堵的機會。

英國媒體BBC曾在2021年分析：「中國將台灣與索馬里蘭的關係，視為『一帶一路』的潛在威脅。」這裡具有高度戰略意義，「一個橫加阻撓的索馬利蘭，加上它具有戰略性意義的柏培拉港（Berbera），可能對中國途經非洲東岸的『21世紀海上絲綢之路』形成阻隔。」

不過，索馬利蘭有什麼條件，讓它足以成為「一帶一路」、「海上絲綢之路」的釘子戶、攔路石？

索馬利蘭位在非洲東隅突出如犀牛頭狀的半島上，這塊遍布蘇卡達象龜和駱駝群的土地被稱為「非洲之角」，「非洲之角」獨一無二的重要性，正因亞丁灣是全世界最重要航道之一，它是聯繫印度洋、紅海、地中海的要衝，全球每年有10%、價值7500億美元的海上貿易必須經由此處，此外，約30%的原油運輸也需要取道亞丁灣。

「我們位在一個非常、非常、非常重要的戰略區域。」索馬利蘭外交暨國際合作部部長瑞格薩（Essa Kayd Mohamoud）對我們說。

為什麼在中國稱霸的非洲之角，台灣有機會搶下索馬利蘭這個盟友？

原來，索馬利蘭特殊的國際處境已讓中國陷入兩難悖論中。中國並非不想要索馬利蘭，然而，在它的邦交國索馬利亞堅持「一個索馬利亞原則」下，中國不可能與索馬利蘭建立正式外交關係。對索馬利蘭而言，台灣爭取非邦交民主夥伴支持的「台灣模式」，反而讓他們更心動。

台灣對抗中國的外交戰，終於在美中競爭大局勢、索馬利蘭特殊性、台灣形塑新論述，和外交團隊在地的努力之下，交織出反攻的曙光。不過，未來仍有不確定的風險等著克服，中國正在蠢蠢欲動，台灣外交團隊只能不斷做好準備，就像羅震華說的，這次，「我們可以光榮地戰死，但不可以到最後，頭被別人偷偷地摸掉。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1384期)

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