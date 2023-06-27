職場菜鳥最容易犯的錯！Uber執行長建議：「用力過度」只會錯過機會

【文．翁申霖】

時序進入畢業季，也意味著求職潮來臨，在正式踏入職場前，新鮮人或許可以將腳步慢下來，細細思考自己真正想要、需要、具備的是什麼。

優步（Uber）執行長Dara Khosrowshahi（多拉·霍斯勞沙希）分享自己多年來的觀察，對於年輕人在職場上最常犯下的錯誤，他直言，「有職涯規劃（career plan）固然是好事，但『做得太過頭』反而不好。」

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，Dara Khosrowshahi給那些剛踏入職場的菜鳥新鮮人一項誠摯且實用的建議，「保持開放心態（Keep an Open Mind）」。他在Podcast節目《Acquired》上分享道，「我在年輕人身上看到最常見的錯誤，就是他們『過度規劃』（overplan）自己的職業生涯。」

「或許是人們的偏執，」Dara Khosrowshahi形容，大多數人似乎傾向投注大量的時間與精力在同一件事上，以至於忽略了其他可能擦身而過的機會與訊號，「也因此，我給年輕人的建議就是，避免『過度規劃』，你永遠不知道接下來的道路上，會有哪些機會出現在你面前。」

而Dara Khosrowshahi之所以會有這樣的忠告，是來自他從過往至今的職涯經驗。

合作客戶失敗

為他開啟另一扇門

掌舵Uber之前，Dara Khosrowshahi於1990年代開啟職業生涯，第一份工作正式落腳在美國一家私有投資銀行「艾倫公司（Allen＆Company LLC）」。

Dara Khosrowshahi表示，當時的他初踏入職場，也不過是個剛畢業沒幾年的菜鳥，第一位合作的客戶正是鼎鼎大名的媒體大亨Barry Diller（巴瑞·迪勒），Barry Diller是福斯廣播公司（Fox Broadcasting Company）創辦人，同時也是現今的智遊網集團（Expedia Group）董事長。

之所以會接觸到Barry Diller，是因為在當時一項收購派拉蒙影業（Paramount）的交易案中，剛出社會擔任初階分析師的Dara Khosrowshahi，在某些因素下受到高層指令，須直接對接Barry Diller向其進行報告，並洽談合作業務事宜。

「當時的我還只是名剛入行的分析師啊！就被指派一個這麼大的案子，」他回想起當時的情景，「我滿腦子唯一的問題就是，我什麼時候會因為搞砸這樁案子，而被開除掉」，他認為自己還不夠資格和這麼大咖的客戶一起工作。

在重整慌亂的心態之後，Dara Khosrowshahi轉念一想，「不管我需要和誰一起工作，我就全心和他合作，把工作做好。」

雖說最終收購派拉蒙失利，Dara Khosrowshahi卻在1990年代後期離開Allen & Company，在Barry Diller的延攬下進入了USA電視台（USA Network），後續又跳到Diller創辦的美國網路媒體公司「IAC集團」。

而IAC於2001年正式收購智遊網集團（Expedia Group），4年後，Dara Khosrowshahi成為了這家線上旅遊公司的執行長；接著，他於2017年離開了智遊網，成為Uber的首席執行長。

「我原計劃要一輩子都待在Allen＆Company，當時的我認為這地方才是歸屬。」然而，想法隨著時空背景慢慢在轉變，Dara Khosrowshahi說，「面對各種可能性和機會要保持開放的態度，一旦機會來臨，就全力以赴。」

Dara Khosrowshahi認為，「不僅要負起責任將份內之事做好，更要在能力範圍之內『多做50％』，以提升自己的工作價值，讓他人刮目相看」。

他接續著說，「或許在明天，好事就會降臨。與此同時，要時時刻刻睜大眼睛、保持開放的心態，別畫地自限，因為你永遠不知道會發生什麼事，遇到什麼人，以及機會什麼時候會來臨。」

前海豹部隊成員：

「過度規劃」（overplan）反而過度消耗時間、精力

此外，在《商業內幕》（Business Insider）一則訪問影片中，也揭示「過度規劃」（overplan）的不可行性。

片中訪問美國前海豹特種部隊成員（SEAL）Leif Babin與Jocko Willink，他們認為，不管是軍事將領還是企業主管，當決策者做計劃時，必須避免「過度規劃」，要保留一些彈性空間，以免陷入不利於團隊的危險狀況。

eif Babin以過去的任務經驗為例，有幾次的任務須待在戰場上超過24小時，因此多準備了額外的手榴彈、子彈、水、食物、電池、無線電等裝備，就怕有任何突發事件，但他形容，自己彷彿帶了「準備去打第三次世界大戰」的裝備，結果卻是裝備重量過重，讓自己幾乎無法跟上部隊腳步，也無法領導團隊，反而讓自己陷入危險的處境。

此事讓他認知到，「不可否認備案的重要性，但也不能過度規劃使其成為累贅，阻礙完成任務的能力。」

「作為一名領導者，要做的是找到平衡點」，Jocko Willink表示，不管是軍隊還是企業，所有人都希望在執行任務、專案之前，做好萬全準備以避免突發狀況發生，「然而，過度計畫反而會過度消耗時間與精力，限制實際執行的能力，讓團隊陷入危險。」

Jocko Willink強調，「程度的拿捏，是領導者必須學習的功課。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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